美國企業欲收購英國防務公司引發國家安全擔憂

圖片版權 Cobham Image caption 科巴姆公司以創新技術為公司提供飛機空中加油而聞名。

英國政府以國家安全為由，將干預一家美國私募基金收購英國國防和航空航天公司科巴姆。國之利器不可示於人？

英國雖然國土面積不大，但有著很多中小企業因其高科技研發威震全球業界內行。在航空國防領域就有這麼一家，名叫科巴姆公司。

邁克爾·科巴姆爵士是上世紀英國乃至世界航空科技業的先驅，他名震歐美業界，並且名留青史。他的兒子子承父業。

1934年科巴姆公司成立，成為著名製造公司，目前在倫敦交易所上市。總部位於多塞特的科巴姆擁有一萬名員工，以創新技術為公司提供飛機空中加油而聞名。該公司還為軍用車輛生產電子戰和通訊系統。

美國的一家私募基金公司安宏資本（Advent International）看中了目前陷入財務困難的科巴姆公司，2019年7月份提出以40億英鎊收購科巴姆的要約，而科巴姆的股東們於8月就批准了該交易。

但英國政府考慮此交易事關重大國家安全利益，9月份出手干預下令調查。為何英國政府要干預兩家公司之間通過市場交易的收購行為呢？

英國政府怎麼說？

英國商務大臣安德里亞·萊德索姆（Andrea Leadsom）表示：在仔細考慮了收購科巴姆的提議後，以國家安全為由發出了干預通知。

英國政府表示，希望在維護公共利益的同時，支持私營部門的創新發展。

英國市場競爭和管理局 （CMA） 將就這項交易對國家安全的影響進行審查。如果英國市場競爭和管理局發現有足夠的顧慮，政府有權否決該交易，必須在10月29日前報告其決定。

安宏資本發言人表示，該公司將致力於成為科巴姆負責任管理者，鼓勵其未來的增長和成功。該公司將繼續與英國政府進行建設性和合作，參與有關部分審查。

為何這筆交易有爭議？

科巴姆的創始家族對該公司的未來及其與英國防務的關係表示擔憂。

在2016年和2017年發佈一系列利潤警告、要求該公司向股東籌集資金後，這家國防技術公司經歷了一段艱難的時期。

科巴姆與英國軍方有著廣泛的合同，包括飛空中加油技術、電子戰系統，以及訓練軍事人員在導彈驅逐艦和戰鬥機中使用軟件平台等等。

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76歲的納丁·科巴姆夫人是邁克爾·科巴姆爵士的遺孀，她最近對英國媒體談到了她對這筆收購交易的擔憂。

她周日（15日）向《每日郵報》表示，科巴姆理應受到政府的保護。

科巴姆夫人將安宏資本的行為比做一隻猛獸，終於發現撲食的機會。她說，現實是，安宏資本收購成功後將科巴姆肢解，並將其部分出售給出價最高的競購者。

她表示，以後被賣掉的很可能包括公司空中加油的部分，這將是令人震驚的後果。

她還表示，她不會相信安宏資本的保證，即該公司未來將維持科巴姆的英國和美國總部的運作，並進一步投資於該公司的研發工作。

分析：這筆交易最終會被批准嗎？

BBC商務記者多米尼克·奧康奈爾

英國曆屆政府都對外資擁有英國重要基礎設施的所有權採取寬鬆友好的態度。

英國的電力和供水、港口和機場現在均歸海外投資者所有。這種寬鬆的態度甚至延伸到了國防領域，特別是當外國所有者來自於英國的盟國時候。

美國國防承包商波音公司向英國武裝部隊提供各種裝備，包括契努克直升機，而英國皇家空軍最先進的F-35閃電隱形戰機則由另一家美國承包商洛克希德·馬丁公司製造。

這就是為什麼英國商務大臣的干預讓許多人大吃一驚。儘管科巴姆家族盡了最大努力來反對，但英國公眾輿論對美國公司收購科巴姆並沒有多少爭議。來自美國的買家收購英國國防裝備供應商可能被認為不會引起很多國家安全問題。

但倫敦金融城的消息人士指出，保持沉默不應該被誤解為政府沒有採取行動。英國商務大臣萊德索姆女士不可能在競購仍然進行中出面干預，因為英國政府最不願干預影響商業進程。但一旦科巴姆股東批准了交易後，商務大臣就名正言順可以這樣做了。

與此同時，英國國防事務專家說，科巴姆的特有專長，空中加油技術，很可能被視為事關國家安全的問題。如果沒有長時間在空中持續飛行的能力，就不可能打一場現代戰爭。

在上世紀80年代福克蘭群島戰爭期間，英國皇家空軍不得不在短時間內尋找攻擊斯坦利港（福島首府）機場的辦法，科巴姆的工程師們就讓這一計劃成為可能。

科巴姆公司在空中加油技術領域無可爭議的名列前茅，這可謂為英國工業贏得國際國防合同烹飪大餐菜單上的一道主菜。

大多數人認為，安宏資本的收購交易最終會被批准，但英國市場競爭和管理局的調查將導致具有法律約束力的承諾，將科巴姆的研發能力保持在英國。

英國政府經常干預商業交易嗎？

自2002年以來，英國政府被認為對公司收購問題進行了16次干預，其中9次是出於國家安全考慮。

圖片版權 Inmarsat Image caption 英國政府仍在調查私募基金27億英鎊收購國際海事衛星組織（Inmarsat）交易。

2019年7月，英國政府決定干預另一項國防和航空航天行業交易，當時是一個私募基金財團以27億英鎊收購總部在倫敦的衛星通信運營商國際海事衛星組織（Inmarsat）。目前調查仍在進行中。

此前，2018年11月英國出台了新法律，使得政府更容易阻止收購交易，以防技術被外國公司擁有。

國際海事衛星組織（International Maritime Satellite Organization）這是一家上市公司，主要經營海事衛星，在全球範圍內特別是海洋、高山等常規公用通信網絡難以覆蓋的地方提供通信和定位服務。英文簡稱Inmarsat。

國際海事衛星組織的宗旨是為改進海上通信而提供所必需的信息通道，從而有助於改進海上緊急通信、海上公眾通信，並提高船舶效率和無線電定位能力。