赴美生子收緊？美國月子中心中國經營者認罪

圖片版權 Getty Images Image caption 李冬媛的公司會就如何通過移民審查向客戶提供輔導。

一名中國籍女性近日向加利福尼亞中區聯邦地方法院認罪，認罪原因是她在中國國籍持有者中經營「生育旅遊」月子中心生意觸犯美國法律。

根據美國司法部網站信息，這名女性名叫李冬媛，她對法院承認，自己所在公司曾幫助有錢的中國人赴美生子，從而使他們的孩子自動成為美國公民。

李冬媛經過電匯得到的收入超過300萬美元。她稱其公司會為客戶提供特殊輔導，向他們介紹避開美國移民管控檢查及隱瞞自己懷孕的方法。

李東媛在加利福尼亞居住。今年12月法院將對其進行量刑聽證會，屆時她將面臨最高15年監禁。

圖片版權 Getty Images Image caption 2015年3月，美國加州警方曾調查一家位於居民區的生育旅遊機構。

「赴美生子」生意

李冬媛承認，其公司「優孕美國月子度假會所」（You Win USA Vacation Services）在2013-2015年間為多位中國籍客戶來美國生子提供輔導與幫助。她的客戶包括一些中國政府官員，收費4萬至8萬美元不等。

這些開銷可以為客戶們換取美國公民權帶來的諸多福利。

優孕在其官網宣稱，擁有超過500名客戶，並表示美國國籍是「最有吸引力的國籍」，成為美國人保證會成為美國政府的「就業優先考慮對象」。

李冬媛表示，其公司會讓客戶離開中國後首先抵達夏威夷，因為公司認為夏威夷的美國海關檢查會更容易通過，之後客戶們會從夏威夷飛到洛杉磯，入住公司安排好的公寓。

她還承認，公司會為客戶提供輔導，告訴他們如何通過美國使領館在中國的面試，比如謊稱他們去美國只會停留兩周，但事實卻是客戶們會為生子停留長達三個月之久。

李冬媛面臨哪些指控？

李冬媛承認兩項罪名，分別為串謀移民欺詐及簽證欺詐。

作為她與聯邦當局達成的認罪協議的一部分，李冬媛同意其價值85萬美元資產、一幢價值超過50萬美元的住宅以及多輛奔馳汽車（Mercedes Benz）被沒收。

「旅遊生子」為何違法？

前往美國生子並不違法，但如果申請簽證時對原由造假則會觸犯法律。

美國當局稱，李冬媛存在宣傳赴美生子好處的行為，並介紹稱這有助於幫助孩子的家人獲得美國身份。

美國總統特朗普此前曾表示，有意取消出生公民權。