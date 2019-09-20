美國男子「獻身」讓毒蛇咬數百次 忍痛尋找萬能抗毒血清

圖片版權 Getty Images Image caption 黑曼巴蛇屬劇毒蛇，只要兩滴毒液就能讓人死亡。

每5分鐘，就有一人由於遭毒蛇咬而死亡，還有4人被永久性致殘。

蒂姆·弗里德（Tim Friede）生活在美國威斯康星州。為了尋找萬能抗毒蛇血清，他經常「捨己獻身」，用自己身體作試驗，故意讓毒蛇咬自己，並把整個過程上傳到社交媒體YouTube上去。

圖片版權 Getty Images Image caption 弗里德有時會在YouTube上分享被蛇咬的感覺。

比如，他形容說，在被一條黑曼巴毒蛇咬傷後，就好像被1000隻蜜蜂叮咬一樣的疼痛。黑曼巴蛇屬劇毒蛇，只要兩滴毒液就能讓人死亡。

被這種毒蛇咬了後，身體會腫脹，而且會非常疼痛。

極其危險

但不是所有人對弗里德這種大膽嘗試表示贊同。

圖片版權 Getty Images Image caption 弗里德稱，他身體裏已經有足夠的免疫抵抗力來對付蛇毒。

英國利物浦熱帶醫學院的恩斯沃斯博士（Dr Stuart Ainsworth）表示，這樣做很危險，而且也不道德。

因為，通常新的抗蛇毒血清需要先在小老鼠身上進行實驗，只有當實驗成功後，才會在人體上實驗。

恩斯沃斯博士說，如果自己試驗可能會導致意外死亡，不應該冒這樣的危險。

然而，在全球製藥行業中，缺乏對抗蛇毒血清研究方面的指導性文件。

但弗里德強烈否認他這樣做是為了增加自己在社交媒體的粉絲數量。

他表示，自己這樣做是為了能「救人性命」。

圖片版權 Getty Images Image caption 弗里德承認有幾次自己死裏逃生。

毒蛇大全

世界上的蛇約有3000種，其中毒蛇約有200種。有些劇毒蛇可以致死或致殘人類。

弗里德對這些毒蛇了如指掌，並且親身做過試驗。

在過去20年間，他一共被毒蛇咬過200多次，同時，自己還往身體中注射過700多次的毒蛇液。

弗里德表示，注射毒液能更有效地控製毒液劑量。

比如，他表示，如果你對黑曼巴蛇毒液沒有免疫力的話，在被這種毒蛇咬了後，會影響你的神經系統。 這意味著你會無法呼吸，你會睜不開眼睛並且無法講話。 你會癱瘓麻痺，但因為蛇毒不會影響人的中樞神經系統，所以你仍然可以思考，直到你慢慢死去。

弗里德的後院養了一些毒蛇，可以讓他隨時「被咬」。

圖片版權 Getty Images Image caption 黑曼巴蛇是劇毒蛇之一，人一旦被咬，會在30分鐘之內死亡。

「我還有一種生長在水裏的非洲眼鏡蛇。它們很厲害，」弗里德說。

這種蛇毒含有神經毒素，可以影響神經細胞。

另外一些眼鏡蛇的毒液含有能引起壞死的細胞毒素。像響尾蛇一樣。 它可以咬掉人的一根手指甚至一隻手。

通過每次注射極少量的蛇毒，弗里德身體可以逐漸形成免疫力。但他的方法也受到很多批評。

圖片版權 Getty Images Image caption 在有些文化中，人們對蛇既懼怕又尊敬。

傳統方法

抗毒蛇血清的生產方法自從19世紀以來基本上變化不大，通常是給馬或是羊注射小劑量的蛇毒，讓它們產生抗體，之後再供人類治療毒蛇咬傷使用。

弗里德表示，他的辦法其實就是把自己變成了「馬」。

弗里德以前曾當過卡車司機，並且從沒上過大學。之所以決心找到抗毒蛇血清是因為他總擔心會被有毒動物咬死。

所以，他從20年前先開始用毒蜘蛛和毒蠍子作試驗，然後才開始用毒蛇。

弗里德說，他選擇的都是最致命的毒蛇。

多年的蛇毒試驗讓他疤痕累累，還有幾次險些喪命。但他對自己的做法和經歷表示毫不後悔。他認為，這些都是「成長過程中」必然的一部分。

多年的試驗，讓弗里德身體中產生了大量的抗體。

弗里德的故事還引起了輝瑞製藥公司免疫學家格蘭維爾（Jacob Glanville）的關注。受弗里德的啟發，格蘭維爾也創辦了自己的抗毒蛇血清公司。

但格蘭維爾表示，他並不推薦任何人嘗試弗里德的做法，因為這樣做太危險。

格蘭維爾公司還使用弗里德的血液樣本來生產新型抗蛇毒血清。

被忽視的疾病

據世界衛生組織估計，每年全世界有540萬人遭毒蛇咬傷，造成近14萬人死亡。同時，還有40萬人由此成為永久殘疾，嚴重影響了它們的生活質量。

圖片版權 Getty Images Image caption 毒蛇咬人事件在許多地方常有發生。

直到2017年，世界衛生組織才把被毒蛇咬傷劃歸一種熱帶疾病。

同時，世衛組織還把每年的9月19日作為毒蛇咬傷日（a snakebite awareness day)，提醒人們重視。

目前，許多國家現存的一些抗蛇毒血清也只能對付幾種有限的毒蛇，因此，急需研製新的、更有效的抗蛇毒血清。

雖然弗里德的方法受到業界人士的廣泛批評，但他辯解說，他的這種極端手段是有其目的。

他說，「我置自己的生死於度外，就是想能找到一種人們能買得起的通用抗蛇毒血清。」