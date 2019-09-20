美國男子「獻身」讓毒蛇咬數百次 忍痛尋找萬能抗毒血清
每5分鐘，就有一人由於遭毒蛇咬而死亡，還有4人被永久性致殘。
蒂姆·弗里德（Tim Friede）生活在美國威斯康星州。為了尋找萬能抗毒蛇血清，他經常「捨己獻身」，用自己身體作試驗，故意讓毒蛇咬自己，並把整個過程上傳到社交媒體YouTube上去。
比如，他形容說，在被一條黑曼巴毒蛇咬傷後，就好像被1000隻蜜蜂叮咬一樣的疼痛。黑曼巴蛇屬劇毒蛇，只要兩滴毒液就能讓人死亡。
被這種毒蛇咬了後，身體會腫脹，而且會非常疼痛。
極其危險
但不是所有人對弗里德這種大膽嘗試表示贊同。
英國利物浦熱帶醫學院的恩斯沃斯博士（Dr Stuart Ainsworth）表示，這樣做很危險，而且也不道德。
因為，通常新的抗蛇毒血清需要先在小老鼠身上進行實驗，只有當實驗成功後，才會在人體上實驗。
恩斯沃斯博士說，如果自己試驗可能會導致意外死亡，不應該冒這樣的危險。
然而，在全球製藥行業中，缺乏對抗蛇毒血清研究方面的指導性文件。
但弗里德強烈否認他這樣做是為了增加自己在社交媒體的粉絲數量。
他表示，自己這樣做是為了能「救人性命」。
毒蛇大全
世界上的蛇約有3000種，其中毒蛇約有200種。有些劇毒蛇可以致死或致殘人類。
弗里德對這些毒蛇了如指掌，並且親身做過試驗。
在過去20年間，他一共被毒蛇咬過200多次，同時，自己還往身體中注射過700多次的毒蛇液。
弗里德表示，注射毒液能更有效地控製毒液劑量。
比如，他表示，如果你對黑曼巴蛇毒液沒有免疫力的話，在被這種毒蛇咬了後，會影響你的神經系統。 這意味著你會無法呼吸，你會睜不開眼睛並且無法講話。 你會癱瘓麻痺，但因為蛇毒不會影響人的中樞神經系統，所以你仍然可以思考，直到你慢慢死去。
弗里德的後院養了一些毒蛇，可以讓他隨時「被咬」。
「我還有一種生長在水裏的非洲眼鏡蛇。它們很厲害，」弗里德說。
這種蛇毒含有神經毒素，可以影響神經細胞。
另外一些眼鏡蛇的毒液含有能引起壞死的細胞毒素。像響尾蛇一樣。 它可以咬掉人的一根手指甚至一隻手。
通過每次注射極少量的蛇毒，弗里德身體可以逐漸形成免疫力。但他的方法也受到很多批評。
傳統方法
抗毒蛇血清的生產方法自從19世紀以來基本上變化不大，通常是給馬或是羊注射小劑量的蛇毒，讓它們產生抗體，之後再供人類治療毒蛇咬傷使用。
弗里德表示，他的辦法其實就是把自己變成了「馬」。
弗里德以前曾當過卡車司機，並且從沒上過大學。之所以決心找到抗毒蛇血清是因為他總擔心會被有毒動物咬死。
所以，他從20年前先開始用毒蜘蛛和毒蠍子作試驗，然後才開始用毒蛇。
弗里德說，他選擇的都是最致命的毒蛇。
多年的蛇毒試驗讓他疤痕累累，還有幾次險些喪命。但他對自己的做法和經歷表示毫不後悔。他認為，這些都是「成長過程中」必然的一部分。
多年的試驗，讓弗里德身體中產生了大量的抗體。
弗里德的故事還引起了輝瑞製藥公司免疫學家格蘭維爾（Jacob Glanville）的關注。受弗里德的啟發，格蘭維爾也創辦了自己的抗毒蛇血清公司。
但格蘭維爾表示，他並不推薦任何人嘗試弗里德的做法，因為這樣做太危險。
格蘭維爾公司還使用弗里德的血液樣本來生產新型抗蛇毒血清。
被忽視的疾病
據世界衛生組織估計，每年全世界有540萬人遭毒蛇咬傷，造成近14萬人死亡。同時，還有40萬人由此成為永久殘疾，嚴重影響了它們的生活質量。
直到2017年，世界衛生組織才把被毒蛇咬傷劃歸一種熱帶疾病。
同時，世衛組織還把每年的9月19日作為毒蛇咬傷日（a snakebite awareness day)，提醒人們重視。
目前，許多國家現存的一些抗蛇毒血清也只能對付幾種有限的毒蛇，因此，急需研製新的、更有效的抗蛇毒血清。
雖然弗里德的方法受到業界人士的廣泛批評，但他辯解說，他的這種極端手段是有其目的。
他說，「我置自己的生死於度外，就是想能找到一種人們能買得起的通用抗蛇毒血清。」