台灣再失邦交國 基里巴斯倒向北京的重要原因

Image caption 基里巴斯位於太平洋中部，由33個大小島嶼組成，是世界上唯一縱跨赤道且橫越國際日期變更線的國家。

太平洋的政治外交氣候發生變化，基里巴斯宣佈與台灣正式斷交，倒向北京。什麼原因？

基里巴斯位於太平洋中部，由33個大小島嶼組成，是世界上唯一縱跨赤道且橫越國際日期變更線的國家。

基里巴斯是聯合國、英聯邦、太平洋共同體、太平洋島國論壇及論壇漁業局、瑙魯協定等地區組織成員。

台灣譴責

台灣外長吳釗燮強烈譴責基里巴斯的決定，他批評說，基里巴斯不顧台灣政府多年的協助及情誼，他宣佈即日起全面停止台基雙邊計劃，並立即撤離大使館等。

吳釗燮透露，大陸長期在基里巴斯擴展影響力，以商業投資為借口，滲透當地。基里巴斯最近提出希望台灣以贈款方式，協助購買民航機，但這不符台灣的援助做法，建議採用商業優惠貸款，而大陸則承諾協助基利巴斯購買商用機。他批評北京打壓台灣的國際空間，逼台灣接受一國兩制，但台灣會守住民主防線。

台灣2003年11月與基里巴斯建交，當地有大約11萬人口。連同2019年9月中旬所羅門群島與台灣斷交，台灣邦交國減至15個。

與北京關係

1980年6月，基里巴斯同中國建立外交關係。

1997年，中國在基里巴斯的塔拉瓦拉環礁建立起一個衛星跟蹤站，那是中國在南太平洋地區建立的第一個永久設施，從而使中國在南太平洋有了一個立足點。

該衛星站為中國載人航天工程做出過重要貢獻，包括測控太空船神舟飛船和一些中國衛星的工作。

而美國認為該站可以用來監視馬紹爾群島中的美軍導彈靶場。

Image caption 基里巴斯島國環境優美。

2003年11月，由於基里巴斯不顧北京抗議，堅持與台灣建交，北京隨即中止同基里巴斯的外交關係。

2019年9月20日，基里巴斯政府發表聲明，宣佈承認一個中國原則，與台灣斷交，並將同中國復交。

經濟、漁業、旅遊

基里巴斯經濟十分落後，嚴重依賴外援，被聯合國列為最不發達國家之一。

但該國漁業資源十分豐富。但該國捕撈業落後，產量有限，當地居民只能進行小規模捕撈，基本為自食。

基里巴斯最大島嶼聖誕島是世界上最大的環狀珊瑚島，擁有世界著名的鳥類保護區和潛水場，其旅遊業也是國家收入重要來源。

中國近年來對該國的投資不斷增加，僅2019年中國與基里巴斯公司簽署的合同項目金額至少10億元人民幣以上。

氣候變化

Image caption 基里巴斯對環境和氣候變化問題十分重視，該國首都一些地區已經受到塑料垃圾問題侵害。

該國沒有軍隊，只有數百名警察，國防依靠澳大利亞等。該國與澳大利亞傳統關係非常密切。

基里巴斯2/3的島嶼都是低窪的環礁，科學家們表示，如果氣候變化導致海平面上升，本世紀前該國絶大部分領土將被海水淹沒，成為被氣候變化毀滅的第一個國家。

因此，該國對氣候變化問題十分敏感，反對澳大利亞開展新的煤礦開採和火力發電項目。

除此外在援助等問題上該國也與澳大利亞產生矛盾。