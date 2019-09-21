圖片版權 Reuters Image caption 一些響應號召的人打扮成外星人，但最終闖入行動沒有發生。

早前一些美國網民發起要闖進位於內華達州51區（Area 51）的神秘地帶探險，在社交網站獲得數百萬人響應，看守這個地區的美軍嚴陣以待，但最終只有數十人出現，探險之旅無疾而終。

美軍指出51區是空軍一個訓練場，但陰謀論者認為這個區域有外星生物，甚至住進了外星人，但美國政府多次否認。

圖片版權 Getty Images Image caption 51區前的警示牌

探險的號召人說，如果有足夠的人參加，守衛51區的保安人員就無法把他們全部逮著，一部份人也許就能闖進去一睹外星人的真面目。

探險計劃最初在網上引起許多注意，負責管理基地的美國空軍透過發言人呼籲，公眾不要闖進這個訓練設施，又指美軍已經凖備好保護自己的財產。

這個呼籲貌似起到了作用，因為探險51區的當天，響應網上號召的約數百萬人中只有70多人到場，其中也沒有人嘗試闖進封鎖線。

一名到場的男子布朗（Nathan Brown）跟當地傳媒說，他驅車700多英里來到現場，發現人數不如想像中那麼多，十分失望。

圖片版權 Reuters Image caption 號召人希望一睹傳聞中被收藏在51區的外星人。

圖片版權 Getty Images Image caption F-117隱型戰機1981年在51區首次進行飛行測試。

神秘的51區

51區是美國在冷戰時期建立的設施，用作研發和建造新型戰機。

儘管此設施55年開始啟用，直到2013年美國中央情報局才正式承認它的存在。又過了四個月，奧巴馬總統成為首位公開提到51區的美國總統。

51區周圍戒備森嚴，對外界來說充滿神秘感，成為許多傳言的話題。其中最著名的，是有人聲稱1947年一艘外星太空船在新墨西哥州墜毀後，美軍把損毀的太空船和在意外中死亡的外星人遺體存放在51區。美國政府回應說，墜毀的只是一個探測天氣的汽球，沒有外星人。

圖片版權 Getty Images Image caption 當地外星人主題餐廳

還有人稱，他們在51區或附近的天空看見不明飛行物體（UFO），外星人也曾經捉拿一些人做實驗，之後把他們送返地球。

一名叫拉扎爾（Robert Lazar）的男子1989年聲稱他曾經在51區內研究外星技術，也曾經見過一個外星人的醫學照片，又說政府利用區內設施研究外星飛船。

美國作家雅各布森（Annie Jacobsen）曾經寫過多本有關51區的書，她對BBC說美國在這個區研究過多個先進的間諜飛機計劃，包括U-2偵測機。

她又說，美國情報部門可能利用有關51區的外星人傳聞誤導公眾，保護政府的機密軍事研究計劃。