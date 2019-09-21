美國增兵沙特 伊朗枕戈待旦 中東去向何處

圖片版權 Getty Images Image caption 伊朗革命衛隊少將侯賽因·薩拉米表示，伊朗已經凖備好對任何侵略作出決定性的反應。

2019年9月下旬，美國和伊朗已經持續很久的緊張關係又繼續升溫。雙方的邊緣政策遊戲是否會擦槍走火？

在沙特兩個石油設施受到無人機襲擊後，得到伊朗支持的也門胡塞叛軍表示，他們應對9月14日的襲擊負責。這一襲擊使得沙特石油天然氣生產減半，震動國際市場，引發全球關注。

但美國和沙特阿拉伯都指控伊朗是幕後黑手。而伊朗否認。

沙特外交國務大臣阿德爾·朱拜爾表示，在調查結束後將採取必要措施。

這位沙特高級官員沒有透露可能採取的行動細節，但發誓要公布調查的全部結果。

在美國宣佈派遣軍隊支持沙特阿拉伯後，伊朗一位高級軍事官員表示，伊朗凖備摧毀任何對其領土發動攻擊的國家。

美國伊朗沙特為何到了如此劍拔弩張的地步？

伊朗核協議與美國制裁

自美國總統唐納德·特朗普放棄限制伊朗核活動並恢復制裁協議以來，美國和伊朗之間的緊張局勢不斷升級。

美國除了陳兵波斯灣之外，還對伊朗實施了不斷加碼的經濟制裁。

伊朗革命衛隊（IRGC）是伊朗軍隊的精英部分，也被美國列為恐怖組織。

伊朗革命衛隊少將侯賽因·薩拉米表示，伊朗已經凖備好對任何侵略作出決定性的反應。絶不允許將戰火燒到伊朗的國土上。

美軍駐沙特

美國國防部長埃斯珀對記者說，美國向沙特阿拉伯派兵的決定是防禦性的。他說，沙特阿拉伯和阿拉伯聯合酋長國已經請求軍事援助。

他補充說，將派遣的部隊總數尚未決定。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國國防部長埃斯珀和美軍參聯會主席鄧福德宣佈向沙特派兵。

埃斯珀還稱，美軍將專注於加強空中和導彈防禦系統，並將加快向兩國運送軍事裝備。

特朗普總統也宣佈對伊朗實施新的制裁，同時暗示他希望避免軍事衝突。特朗普稱之為最高級別的新制裁，將集中在伊朗央行及其主權財富基金身上。

但他在橢圓形辦公室的評論中採取了更為和解的語氣。

BBC記者分析：一場邊緣政策的遊戲

英國廣播公司阿拉伯事務編輯塞巴斯蒂安·烏瑟（Sebastian Usher）

伊朗政治和軍事官員都已經就任何可能對其領土發動襲擊發出一系列嚴厲警告。

美國採用了沒那麼對抗性的語氣，但繼續執行特朗普政府極限施壓的政策。

針對伊朗國家銀行的新制裁和在海灣地區派駐更多美軍都是這一戰略的一部分。

似乎很清楚的是，這仍然是一場邊緣政策的遊戲，各方仍希望能夠從直接的軍事對抗中撤後。

但最近幾周的危險升級模式對這一戰略來說並不是好兆頭。

沙特阿拉伯發生了什麼？

9月中旬，對沙特阿拉伯的阿卜卡伊克石油設施和庫賴斯油田的無人機襲擊影響了全球石油供應。

之後，沙特國防部展示了它所謂伊朗參與的證據：無人機和巡航導彈殘骸。

一位發言人說，該國仍在努力凖確了解發射地點。

美國也表示伊朗對此負責。高級官員告訴美國媒體，他們有證據顯示襲擊起源於伊朗南部。

伊朗一再否認在襲擊中有任何參與。魯哈尼總統稱這次襲擊是也門人民的對等行為。

而美國國務卿蓬佩奧稱這次襲擊是戰爭行為。而伊朗外長扎里夫在推特上警告說，伊朗沒有戰爭的慾望，但將毫不猶豫地保衛自己。

與此同時，沙特國有石油公司阿美（Aramco）表示，預計到9月底，石油產量將恢復到襲擊前的水平。

胡塞人多次向沙特阿拉伯人口稠密地區發射火箭、導彈和無人駕駛飛機。他們與沙特領導的聯盟發生軍事衝突。該聯盟支持的也門總統在2015年3月也門衝突升級時逃離該國。