圖片版權 Kenesha Antoine Image caption 肯妮莎·安東尼拍攝了史蒂芬·韋伯在坦桑尼亞奔巴島浪漫水下求婚的過程。

一名美國男子與女友在坦桑尼亞度假期間安排了一場水下求婚，結果該名男子溺水身亡。

史蒂芬·韋伯（Steven Weber）與女友肯妮莎·安東尼（Kenesha Antoine）住在奔巴島曼塔度假村的一家水下酒店。

視頻顯示，韋伯潛入水下向安東尼求婚。

視頻當中，韋伯拿出一張手寫的告白字條貼到窗戶上，安東尼則在房間內拍攝下全過程。

安東尼發佈臉書帖子證實韋伯死亡，並說他「再也沒能從那麼深的地方浮上來。」

圖片版權 Kenesha Antoine on Facebook Image caption 肯妮莎·安東尼和史蒂芬·韋伯本來安排了一次浪漫的旅程，最終卻成為悲劇。

曼塔度假村告訴BBC，韋伯「在水下房間外獨自進行自由潛水時不幸溺亡」。

該度假村在一份聲明中說，「我們深感遺憾地通知，曼塔度假村在2019年9月19日星期四發生了一起致命事故。」

度假村首席執行官馬修·索斯（Matthew Saus）說，韋伯的去世「令每一個人都深深震驚了」。

圖片版權 Kenesha Antoine on Facebook Image caption 桑給巴爾（Zanzibar）警方正在調查史蒂芬·韋伯的死因。

韋伯和安東尼在該度假村預定了四晚的水下客房，位置距離海岸大約250米。

客房位於水下約10米深的地方，每晚定價1700美元（1300英鎊）。

這對情侶入住酒店的第三天，來自美國路易斯安娜州的韋伯縱身跳入水中，向女友求婚。

他戴著蛙鏡，穿著蹼鞋，手拿一張告白字條遊到房間窗前，與此同時，安東尼在房間裏見證著這一切。

他的字條上寫著：「我憋氣的時間不夠長，不足以讓我說完我愛你的每一件事。但對於我愛你的每一點，我每天都愛得更深。」

圖片版權 Kenesha Antoine on Facebook Image caption 韋伯在他的告白字條上寫著：「我憋氣的時間不夠長。」

視頻的後段，韋伯把字條翻過來，反面寫著求婚的字句，然後他取出一枚訂婚戒指，接著就遊出了視線。

索斯對BBC表示，他的員工前去應對「水下發生的問題」，可當他們到達事發房間時，「做什麼都完全沒有用了」。

圖片版權 The Manta Resort Image caption 曼塔度假村的水下客房每晚定價1700美元（1300英鎊）。

安東尼在她的臉書發貼稱，韋伯再也沒有機會聽到她的回答，她會說「一百萬個我願意」。

「我們再也不能相擁共度餘生了，因為我們生命中最美妙的一天變成了噩夢，命運的轉折殘酷得讓人難以接受，」她在帖文中寫道。

「我會試著安慰自己，畢竟過去的幾天裏我們享受了生命中最精彩的經歷，我們陪伴彼此的最後幾個月裏是那麼幸福，時刻沉浸在興奮當中。」

美國國務院表示已知悉一名美國公民死於東非國家坦桑尼亞。

「我們向死者家屬致以最誠摯的慰問，」一名發言人說，「我們已凖備好提供任何所需的領事協助。」