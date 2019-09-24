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「入哈羅、讀牛劍」，是不少中國富豪階層為子女鋪設的教育黃金大道。

哈羅公學，英國私立學校中的佼佼者，「貴族中的貴族」，像磁石一樣吸引著全球的富家子弟。

但是，想把孩子送到哈羅公學的紅磚白石的校舍裏，家長的腰包要超級的厚實。2019年哈羅公學的全日製住宿的年費為42000英鎊。儘管英鎊兌人民幣、歐元、美元的比率被英國脫歐鬧騰得全面下滑，但要拿出這筆學費，而且要一拿好幾年，不是真有錢的人是不敢玩的。

哈羅網校

對於那些家底不那麼殷實，但還是想咬牙把孩子送進英國的私立學校裏熏點「貴族氣」的家長們，哈羅公學給他們帶來了一個好消息。

哈羅公學宣佈，即將啟動網上sixth form 的授課，一年學費為15000英鎊，面向全球提供教授A-levels課程的虛擬課堂。

中國大陸的網站上已經有報這條消息，但是出現了一個可能會造成很大誤解的常識錯誤，這裏有必要順便澄清一下。

英國學校的Sixth form，對應中國的教育體制的概念就是高中部，讀A-levels 相當於中國的讀高中凖備考大學。A-levels 學制一共兩年。

圖片版權 PA Media Image caption 哈羅公學網校招生不分男女，只要家長掏得起學費就收。這是哈羅網校"背離傳統"的一個舉措。

中國的網站上報這條消息時把sixth form 翻譯成「六年級」。六年級是英國的小學最後一年級，從六年級開始送孩子上哈羅讀到高中畢業，那得多花多少錢？恐怕會把不少家長嚇回去。

說到錢，在網上就讀哈羅公學比實打實的走進哈羅校園，最有吸引力的一點正是一個錢字。

哈羅網校15000英鎊的年費，雖然普通人家仍不敢奢望，但相比到哈羅公學實地就讀的45000英鎊年費，只有三分之一。

「全面哈羅體驗」

新的哈羅公學網校（Harrow School Online ）從2020年9正式開課，面向全球招生。

哈羅網校將提供A-levels 的數學、高等數學、化學、物理、和經濟學課程，通過視頻授課，平均最多15名學生配一名老師。所有課程使用英語教學。校方稱，哈羅網校也將為學生未來的大學申請提供全流程支持以及職業發展規劃和機會對接。

圖片版權 Harrow Image caption 直到今天哈羅學生在上課時還必須戴的硬草帽，以及宣揚維多利亞時期道德觀念的校歌歌詞，是大英帝國昔日輝煌的印證。

哈羅網校不在英國招生，只面對海外學生。校方預期，網校啟動後，隨著學生人數的擴大，將根據全球時區劃分不同授課時間。

哈羅網校也將提供一對一授課，並通過虛擬寄宿系統、為學生提供參加課外活動的選擇。哈羅公學校長羅茨女士（H. Rhodes）保證，雖然網校學費減了一大節，但質量不打折扣，哈羅網校將為學生提供「全面的哈羅體驗」。

而且，哈羅公學網校招生不分男女，只要家長掏得起學費就收。這是哈羅網校「背離傳統」的一個舉措。迄今，想來英國就讀哈羅公學，必須是男孩子。家長有本事掙錢，沒本事生男孩，也只能幹著急。

說道這兒，要提一筆「舊賬」，嘮叨幾句哈羅公學的歷史。

平民到貴族

今日的哈羅公學，全球富家子弟的伊甸園，有才沒財莫進來。這與學校奠基人的辦校初衷可以說是背道而馳的。

1572年，英國哈羅的一位叫萊恩的當地農民（John Lyon）致力於為當地的平民家庭的孩子提供受教育的機會，獲得女王伊麗莎白一世頒發的王室特許，在哈羅建立一所面向本地男童的學校，哈羅公學。

說萊恩是農民，是英國概念，中國文化的對應概念應該是大地主，而且是有修養有理想的大地主，所以萊恩應該是「富裕鄉紳」。

隨著時間的推移，哈羅公學名聲在外，外地來的富家子弟逐漸把當地平民孩子擠出校園。特別是到了維多利亞女王時代，英國的海外殖民疆域達到頂峰，大英帝國需要更多受良好教育的紳士們來經營「日不落帝國」。哈羅公學也進入騰飛期，規模迅速擴大，使哈羅公學成為與伊頓、溫切斯特等聲名顯赫的「貴族學校」比肩齊名的私立學校。

直到今天哈羅學生在上課時還必須戴的硬草帽，以及宣揚維多利亞時期道德觀念的校歌歌詞，如《四十年來》（Forty Years On），也是那個輝煌時代的遺產。

圖片版權 Pearson Image caption 今日的哈羅公學，全球富家子弟的伊甸園，有才沒財莫進來。這與學校奠基人的辦校初衷可以說是背道而馳的。

權貴搖籃

為了體現創辦人的立校本意，哈羅公學在1870年以奠基人的名字命名，另外開辦了約翰·萊恩學校，專門招收當地學生。

500年的滄海桑田，今天的哈羅公學是英國最富盛名的私立學校之一，也成為全球富家子弟的樂園。

翻一翻哈羅公學的校友錄，名人顯貴，從英國到世界，群星燦爛。從二戰時期英國首相溫斯頓·邱吉爾這樣的政治大家，到讓今日癡情男女怦然心動的影星康伯巴奇（飾演偵探夏洛克·福爾摩斯），都出自哈羅公學。

印度領導人尼赫魯，前約旦國王侯賽因等曾叱詫國際政壇的人物，也都曾在哈羅公學度過少年時光。

當代中國政壇上曾不可一世的太子黨薄熙來，也曾把愛子薄瓜瓜送到哈羅公學。英國商人尼爾·海伍德以哈羅校友的身份安排時年只有11歲的薄瓜瓜進入哈羅公學就讀，薄熙來的妻子谷開來不忍心幼子孤身海外，也是在海伍德的安排下在哈羅附近租房子陪讀。

如果當年哈羅公學開設了網校，谷開來或許也不必全靠海伍德的操辦，為日後遭海伍德敲詐最終導致薄熙來的政治滅亡埋下伏筆。這是題外話了。

Image caption 少年邱吉爾。英國二戰時首相溫斯頓·邱吉爾也是哈羅校友。

「迅速變化的世界」

哈羅公學校長羅茨女士解釋開辦網上哈羅公學的戰略考量時稱，此舉是為了對應正在「迅速變化的世界」。

這是大實話。網絡的迅速發展提供了技術平台，但說到底還是一個錢字。

英國的私立學校競爭是激烈殘酷的。爭搶英國本國的富家子弟到私校就讀，人頭是有限的。上個世紀60、70年代，美國，歐洲和中東的富豪為像哈羅公學這樣的貴族學校輸了不少血。

進入21世紀，隨著世界財富的轉化，中國、俄國等國家的富豪新貴成了英國私校的搖錢樹。哈羅公學也像許多英國私校一樣，「酒香也怕巷子深」，不能再端著架子守株待兔，而是主動出擊，在海外建立分校，搶奪生源。

僅中國一地，哈羅公學就相繼在香港、北京和上海開辦了分校。

今日哈羅公學宣佈開辦網上學校，也是順理成章之舉。當然，網上進哈羅，能否像校長羅茨女士保證的那樣，享受到「全面的哈羅體驗」，還要等學生進入虛擬哈羅校園後再作評說。