中東地區戰雲密布 中國無人機異軍崛起

圖片版權 AFP Image caption 中國軍用無人機暢銷多個中東國家，據稱還被一些國家仿製。

沙特石油設施遭無人機轟炸。中東緊張局勢再度升溫。那麼，在中東的天空中哪國的無人機最引人注目呢？

美國和沙特當局表示，伊朗的無人機和導彈2019年9月襲擊了沙特石油設施，導致沙特石油產量驟減一半。但德黑蘭否認。目前原因仍在調查之中。

近年來，無人機或無人駕駛飛行器（UAV）在軍事進攻中的使用明顯增加，在局勢緊張的中東地區的情況也更是如此。

那麼，在中東逐鹿的各方誰擁有無人機，誰在戰鬥中使用它們？讓我們先看看無人機參戰和中國無人機崛起中東的歷史。

新式武器

2001年10月阿富汗戰爭的第一天晚上，塔利班車隊遭襲，美軍首次使用武裝無人機參戰。

武裝無人機最初是少數技術先進的國家的專有秘密武器，以色列和美國處於全球領先地位，傲視群雄。

但不到10年，一家新的供應商站到全球無人機比武擂台之上：中國。它渴望向世界各國展示其絶技。

即使是五角大樓發佈禁止購買和使用中國製造的無人機的命令後，美國海軍和空軍2018年仍然購買了一批中國無人機。

在中東，各國對中國無人機及其技術側目相看：中國推動了軍用無人機在中東的普及，向至少6國政府出售了這類武器。

而民用無人機市場也變得更加複雜。很多中東國家購買了中國民用無人機將其改裝用於軍事用途。

雖然無人機技術可能不是最尖端的技術，但任何擁有相當工業基礎的國家都可以製造威力巨大的無人機，伊朗也看到了無人機的利害，拼命仿造。而且，伊朗在向一些非國家組織（如也門的胡塞叛軍）轉讓無人機技術方面發揮了關鍵作用。

在中東各國的使用

圖片版權 Getty Images Image caption 美軍在中東普遍使用無人機。

中東一直是西方反恐戰爭的中心區域之一，它吸引了像美國、英國和俄羅斯這樣的全球軍事技術大國，在這個劍拔弩張的地區發揮重要作用。

在中東，從政治軍事對峙角度看，大量地區國家競爭交鋒不斷。最明顯的斷層分界線之一是：一面是以色列和海灣阿拉伯國家；另一面是伊朗，其盟友和代理人，如真主黨和胡塞武裝。

各國的軍事無人機在中東如何顯示威力了呢？

美國

作為打擊基地組織和「伊斯蘭國（IS）」行動的一部分，美國在中東廣泛使用武裝無人機。

在敘利亞、伊拉克、利比亞和也門，美國的「捕食者」（Predator）和「收割者」（Reaper）武裝無人機等武器被用來打擊目標。

MQ-9「收割者」 （又譯"死神"）是一架比「捕食者」更大、更重、更有能力的飛機，能夠攜帶大得多的武器，有效載荷大，射程更長。

作為華盛頓最密切的軍事盟友之一，英國從美國購買了一些「收割者」系統，並針對伊拉克和敘利亞的目標進行了廣泛的打擊。

以色列

以色列長期以來被公認為無人機技術的先驅之一，是非武裝無人機的主要出口國之一，根據2018年的一項研究，以色列約佔全球無人機市場的60%份額。

在其它客戶中，它還向俄羅斯出售了偵察無人機。以色列至少擊落了一架從敘利亞進入以色列領土的無人機。

以色列使用各種無人機進行情報收集、監視和攻擊任務。

其武裝無人機包括「蒼鷺」TP（Heron TP）、赫爾姆斯450（Hermes 450）和赫爾姆斯900。

但以色列一直不願出口這些武裝無人機。

伊朗

儘管受到武器禁運和制裁，伊朗已經發展出製造相當精密的武裝無人機的能力。

圖片版權 AFP Image caption 伊朗開發出自己的軍用無人機。

「見證者」129型（Shahed-129） 於 2012 年面世，用於打擊敘利亞和伊拉克的「伊斯蘭國」等目標。

「候鳥」6型（Mohajer 6） 自 2018 年開始生產。

但伊朗無人機計劃的另一個方面是，它願意向該地區的盟友和代理人出售或轉讓其技術。

其它國家和中國製造

阿拉伯聯合酋長國（UAE）部署了一支由中國供應的翼龍1型無人機部隊，這些無人機被用於打擊也門和利比亞內戰中的目標。

此外，伊拉克、約旦、沙特阿拉伯、埃及和阿爾及利亞都購買了中國的無人機。

在沙特軍方公布的一段視頻中，一架沙特軍方的中國造無人機發射空對地導彈，成功將胡塞武裝1輛試圖躲避打擊的主戰坦克擊毀。另外，在一次項重要偵查任務中，沙特軍方派出中國無人機「彩虹」與美國的「捕食者」出戰，結果中國無人機拍攝到多張極具價值的照片，而「捕食者」卻空手而歸。

由於無法購買美國無人機，據稱土耳其依靠掌握中國武裝無人機技術的巴基斯坦自行建造了無人機，這些無人機被用於打擊土耳其境內和敘利亞境內的庫爾德人目標。土耳其還將向烏克蘭出口其無人機。

非國家武裝組織

胡塞叛軍是非國家行為者中最熟練的無人機使用者之一。據聯合國和其他方面的專家稱，它們使用著幾種系統，這些系統嚴重依賴伊朗的技術。

胡塞人使用了卡塞夫-1型無人機，一個聯合國專家小組已經確定它與伊朗的一種無人機型幾乎相同。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國指責是伊朗無人機襲擊了沙特石油設施。

這些無人機實際上是故意撞向目標的「神風特攻隊」無人機。在這種無人機出現後，一份聯合國報告強調了胡塞武裝使用更先進的無人機X無人機，有時被稱為「薩馬德」（Samad-2/3），據信該無人機有一枚小型戰術彈頭。

黎巴嫩什葉派穆斯林武裝組織真主黨使用著少量似乎是伊朗提供的無人飛。

在敘利亞戰爭中大批無人機群首次大規模使用，以壓倒防空火力。叛軍向俄羅斯在敘利亞的主要軍事基地發動過數架無人機攻擊。

對中東地區有何影響？

很顯然，武裝無人機技術已經廣泛擴散。

讓美國感到矛盾的是，美國不願向盟國出售先進的無人機，但並沒有消除無人機擴散的可能性，因為中國已經介入推銷其大致相當先進的技術。

使用無人機打擊目標已經開闢一種新的戰場，模糊了戰爭與和平之間的界限。

無人機提供了精確攻擊目標的可能性，但副作用有限（至少如果指導這些目標的情報是正確的）。

武裝無人機似乎是為所謂的反恐戰爭量身定做的。但它也完全呼應了該地區擁有先進技術和遠沒有擁有那麼先進技術的各方之間的不平等鬥爭需要，應運而生。