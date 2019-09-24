圖片版權 Getty Images Image caption 烏克蘭與美國總統拜登和民主黨候選人拜登有何關係？

備戰2020年美國大選，美國總統特朗普因涉嫌向烏克蘭施壓來打壓競爭對手拜登而捲入政治爭議，被指可能面臨被彈劾風險。外界擔憂4年前的「通俄門」捲土重來。而如今，當時的候選人特朗普已經是美國總統，不再是普通候選人。

美國總統特朗普周日（9月24日）承認今年7月與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）通電話時，曾提及前副總統拜登及其兒子亨特，但否認向澤連斯基施壓。

據《華爾街日報》報道，美國總統在電話中「大約八次」試圖引起澤連斯基對亨特·拜登（Joe Biden）活動的關注。美國媒體稱，特朗普曾向澤連斯基施壓威脅扣留向烏克蘭提供的2.5億美元（合2億英鎊）援助款，要求調查拜登父子有無不當行為。

2014年拜登擔任美國副總統後，兒子亨特·拜登曾在一家烏克蘭天然氣公司工作。為此，特朗普要求澤連斯基與他的紐約律師朱利安尼（Rudy Giuliani）合作。該家天然氣公司據說曾發生過貪污腐敗案件，但亨廷·拜登個人從未受到指責。朱利安尼上周末發表聲明證實特朗普打過這樣的電話。

此事為什麼重要？

特朗普的批評者指責他利用總統力量欺壓烏克蘭，以搜集有關政治對手民主黨人拜登的不利信息。

圖片版權 Getty Images Image caption 2014年拜登（Joe Biden）（左）擔任美國副總統後，兒子亨特·拜登曾在一家烏克蘭天然氣公司工作。

同時，特朗普和他的支持者指稱，前副總統濫用職權，向烏克蘭施壓，要求其退出可能牽連其兒子亨特的刑事調查。

拜登是2020年美國總統大選民主黨提名候選人，是共和黨特朗普的強有力競爭者。

被彈劾壓力

一位資深民主黨人說，現在彈劾總統「可能是唯一的補救辦法」。

就總統企圖向烏克蘭施壓的行為，美國民主黨國會議員吉姆·希姆斯（Jim Himes）告訴美國有線電視新聞網（CNN）說：「這當然是一項被彈劾的罪行。」

希姆斯說：「眾議院不會立即進入彈劾模式，但這確實有很大可能性。」

特朗普尚未提供任何涉及拜登或他的兒子亨特的腐敗證據，前副總統否認有任何不法行為。外界不斷施壓，要求公開特朗普與澤倫斯基的電話錄音。

彈劾分歧

美國民主黨人是否應該就所謂的不法行為彈劾特朗普產生了分歧。但此事的最新進展似乎使一些資深民主黨人更支持這一舉動。

美國眾議院情報委員會民主黨主席亞當·希夫（Adam Schiff）說，彈劾「可能是唯一的補救辦法」。

希夫此前曾抵制民主黨人將總統免職的呼籲。

眾議院議長南希·佩洛西（Nancy Pelosi）表示，如果舉報人的申訴未移交給國會，那麼特朗普政府將「進入一個嚴重的無法無天階段，這迫使我們進入一個全新的調查階段」。

迄今為止，佩洛西像希夫一樣一直抵制彈劾特朗普。周一（9月24日）一名記者問特朗普，他如何看待自己可能被彈劾。他回答：「一點也不嚴重。」

圖片版權 Reuters/Getty Image caption 特朗普向烏克蘭總統施壓要求其調查競爭對手拜登。

2016年「通俄門」重現了嗎？

烏克蘭事件與圍繞2016年大選的」通俄門「事件之間的有很多相似之處。但其中存在一些關鍵性差異。

早在2016年，特朗普就是一位渴望入主白宮的公民。提供援助的外國國民可能會參加他的競選活動，但根據穆勒（Mueller）的調查，這些提議要麼一無所獲，要麼被徹底拒絶。

現在特朗普是手握權力的美國總統。據稱他已開始與外國領導人接觸。儘管他否認施壓烏克蘭總統，但批評人士說，一邊威脅切斷軍事援助，一邊反覆要求對拜登進行調查，特朗普的司馬昭之心路人皆知。