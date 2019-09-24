氣候變化程度超預期 科學家稱海洋面臨危機

圖片版權 RobertH82 Image caption BBC環境事務編輯大衛·舒克曼在一個紀錄片中記載的情況，2019年格陵蘭島這個巨大的冰凍島嶼上發生了創紀錄之一的融化。僅在一天之內，它就損失了125億噸冰！

科學家們將發佈迄今為止最明確的宣言，說明氣候變化速度及嚴重程度超出預期，過熱的世界是如何衝擊人類的海洋和冰凍區域的。

9月20日至23日，聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）第51次全會在摩納哥召開之際，世界各國的科學家們也在這裏最終確定一份關於我們星球海洋和冰凍圈的報告。

這份報告將展示海洋是如何成為人類的朋友，幫助我們應對不斷上升的氣溫。

但它將發出警告說，氣候變暖正在把海洋變成對人類的巨大潛在威脅。

IPCC報告

2015年，在阿爾貝二世親王和摩納哥政府的鼓勵下，聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）的研究人員編寫了一份關於海洋和冰凍圈的特別報告。

冰凍圈，是指地球表層連續分佈並具有一定厚度的負溫圈層，亦稱冰雪圈、冰圈或冷圈，那裏的地球表面的水是冰凍固體。

在過去的3年裏，科學家們已經審查研究了數百篇關於氣候變化如何影響海洋、兩極和冰川的論文。

他們的報告將跟蹤從冰凍的山頂，到海底的水流，以及在一個溫暖的世界裏它們的情況是如何發生變化的。

在過去的幾天裏，科學家們一直試圖與政府代表們商定一份簡短的調查結果摘要報告。

報告可能會詳細闡述海平面上升日益增長的威脅。在本世紀末之前，這些威脅可能危及數億人。

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報告還將警告海洋酸化加劇的威脅、對珊瑚和漁業的威脅，以及氣候變暖融化永久凍土層、釋放出大量的二氧化碳氣體的可能性，這可能是氣溫上升的關鍵因素。

綠色和平組織的科學家梅麗莎·王（Melissa Wang）說，按照目前的排放速度，人類每小時實際上向海洋傾倒100萬噸二氧化碳。

她說，除非我們加快努力控制碳排放，並採取更大步驟保護我們的海洋，否則將對人類、環境和經濟造成毀滅性的後果。

圖片版權 zhuxiao45924648 Image caption 世界各地的冰川都在融化。

首先，海洋是如何與氣候系統相連的？

海洋就像一位大姐，總是要救出她粗心的弟弟。每年，海水吸收人類活動產生的二氧化碳的四分之一。

自1970年以來，海洋吸收了全球變暖帶來的90%以上的額外熱量。如果海洋沒有吸納這種變暖，地球表面將受到過度加熱的破壞。

然而，所有這些吸納都是有代價的。我們的海洋現在比過去更暖和，鹹度更低，酸性也更高。

國際自然保護聯盟的丹·拉福利教授告訴BBC稱，現實是，我們一直悄悄地依賴海洋來做這些事情，但海洋會因為我們所作所為的規模之大而發生變化。

氣候變暖如何改變我們與海洋和冰的關係？

世界變暖正在對地球上所有冰凍的東西產生深遠的影響。因此，IPCC的報告將研究格陵蘭島和南極冰蓋以及地球上山脈冰川冰層的損失。

報告將描繪二氧化碳的上升使海水的酸性更高，使得海洋生物生存更加困難的圖表。報告還將氣候變暖與"超級風暴"的增多聯繫起來。

最大的變化之一是氣候變暖對格陵蘭和南極冰蓋的影響，這種影響在近幾十年來大幅增加。

這些冰凍地區對全球海平面水平至關重要，全球海平面水平則對全世界的洪水產生影響。

正如BBC環境事務編輯大衛·舒克曼在一個紀錄片中所描述的情況，2019年格陵蘭這個巨大的冰凍島嶼上發生了創紀錄的融化。

僅在一天之內，格陵蘭就損失了125億噸冰！

南極洲還具有提高世界各地水平面的巨大能力。

根據研究，在1979-1990年和2009-2017年期間，從廣大冰凍地區損失的冰量每年增加6倍。

圖片版權 Getty Images Image caption 冰川融化和海平面上升速度直接有關。

這份報告會全部是關於海平面上升問題的嗎？

報告的大部分可能將側重於海平面上升所構成的日益嚴重的威脅。人們預計，對海平面的一些現有預測數據將向上調整修正，到本世紀中葉之前，對小島嶼國家和大城市的威脅將大大增加。

IPCC海洋報告的合作者之一、巴黎的IDDRI政策研究所的研究員亞歷山大·馬格南說，到本世紀末之前，如果沒有大幅增強目前的適應變化的工作，我們必須預計到一些海岸地區，比如像馬爾代夫等環狀珊瑚島礁，以及一些北極圈內的社區，即使在低排放情況下，也會面臨著海平面升高的很大風險。

他說，如果是在高排放情況下，即使是富裕的特大城市，比如紐約或上海，和湄公河等大型熱帶農業三角洲地區，也將面臨較高或非常高的風險。

對2100年以後的幾個世紀的情況的預計將更加嚴峻，有些專家意見認為，海平面上升可能比現在高100倍。

報告還將研究對海洋的其他影響

該報告還將研究海洋熱浪的增加，及其對生態系統產生重大影響，包括增加珊瑚白化。

IPCC報告的一名作者、索邦大學的科學家、CNRS研究專家讓-皮埃爾·加圖索表示，在2100年之前，不論設想的屆時排放情況如何變化，極端氣候情況將變得常見。例如今天的所謂百年一遇的事件，如熱帶氣旋的增多增強，屆時將更加平常。

他指出，這些將對許多地勢低窪的特大城市和小島嶼產生重大影響。

該報告還將研究海洋酸化問題，並將展示氣候變化如何改變目前的生態和自然平衡。

圖片版權 Getty Images Image caption 氣候變暖融化永久凍土層、釋放出大量的二氧化碳氣體，這可能是氣溫上升的關鍵因素。

報告還將包括關於珊瑚礁的部分，以及側重於漁業和魚類種群的部分，這些都可能會急劇減少。

這份報告中包括一些令人樂觀因素嗎？

是的，該報告還將表明，海洋可以為氣候變化構成的威脅提供一些重要的解決辦法。

基於海洋的可再生能源系統有很大的發展空間，而減少航運產生的碳排放將是這方面向前邁出的一大步。

種植更多的紅樹林和海草可以去除大氣中大量的二氧化碳。

甚至人類改變飲食結構，從海洋中獲取更多的蛋白質，也可能有助於減少碳排放。