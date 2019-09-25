彈劾特朗普：美國民主黨和共和黨的博弈遊戲

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美國民主黨宣佈對總統特朗普進行正式彈劾調查。此前特朗普涉嫌向烏克蘭施壓，要求對方調查2020年大選競爭對手拜登。

美國眾議院議長、民主黨人南希•佩洛西（Nancy Pelosi）表示，總統「必須承擔責任」。特朗普否認不當行為，並稱這種努力是「垃圾」。

儘管民主黨極力支持彈劾總統，但提案很難在共和黨控制的參議院獲得通過。

發生了什麼？

圖片版權 Getty Images Image caption 烏克蘭與美國總統特朗普和民主黨候選人拜登有何關係？

據美國媒體報道，特朗普今年7月與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）通電話時，曾向澤連斯基施壓，威脅扣留向烏克蘭提供的2.5億美元（合2億英鎊）的軍事援助款，並要求調查競爭對手拜登及其兒子亨特有無不當行為。

2014年拜登任美國副總統後，兒子亨特•拜登曾在一家烏克蘭天然氣公司工作。該家天然氣公司據說曾發生過貪污腐敗案件，但亨特個人從未受到指責。

特朗普承認打過電話，但否認施壓。

各方關鍵人物反應如何?

佩洛西稱特朗普 「違反了法律」，並稱其行為「違反了憲法責任」。

她說：「總統本周承認要求烏克蘭總統採取使他在政治上受益的行動。」 她補充說：「總統必須擔責。」

但到目前為止，作為民主黨領袖的佩洛西並不同意其黨內爭取撤掉特朗普的做法，她認為這可能反而會使特朗普獲得更多的支持。

拜登否認行為不檢。他表示支持彈劾調查，但前提是特朗普配合這次調查。

拜登說，彈劾特朗普」將是一場悲劇，但這是他一手造成的。「他是特朗普在2020年美國總統大選中的主要競爭對手。

特朗普反應如何？

特朗普在一系列推文中說，民主黨人用」垃圾般的政治迫害伎倆故意破壞和貶低」他的聯合國之行。

他說：「他們甚至都沒有看過通話記錄。純粹是政治迫害！」

他已承諾會公開與烏克蘭總統的談話記錄，以表明他的行為「完全是適當的」。

眾議院共和黨領袖凱文•麥卡錫（Kevin McCarthy）在回信中說：「佩洛西是本屆眾議院議長，但在這個問題上，她並不代表美國。」

他補充說：「她不能單方面決定是否要進行彈劾調查。」

大壩崩塌

BBC北美事務記者安東尼·澤克爾（Anthony Zurcher）

幾個月來，眾議院的民主黨領導人一直在玩遊戲。他們希望討好那些支持和反對對特朗普總統進行正式彈劾調查的人。

該策略表明，眾議院議長佩洛西和其他人擔心，彈劾之路可能讓溫和民主黨人的2020年大選更艱難。

當特朗普施壓烏克蘭總統的消息傳出後，這種算計似乎已經改變。現在，即使是中間派的政客也紛紛提出支持彈劾程序。

大壩已崩塌。潘多拉的合資被打開。挑個你認為合適的比喻吧。

一個簡單的事實是，佩洛西敏銳地掌握黨內的政治情緒，她已決定從抵制彈劾總統轉變為至少持開放態度。

未來會發生什麼還不確定。特朗普宣佈將公布7月25日與烏克蘭總統的電話談話記錄。儘管這對於民主黨人來說還不夠，但白宮也許會為響應國會的要求做出更多努力。

輿論調查表明，這部最新戲劇對一黨或另一黨造成了破壞，所以導致政治意願瓦解。但雙方都可以進行長期艱苦的戰鬥，這可能會持續到寒冬的漫漫黑夜。

下一步會怎樣？

佩洛西的聲明拉開了對特朗普和烏克蘭總統通話內容的調查，一個委員會將據此確認特朗普是否犯下了可被彈劾的罪行。她在聲明中說，其它六個調查特朗普的國會委員會將繼續它們的彈劾調查。

如果它向前推進，眾議院將就任何指控進行表決。而在民主黨佔多數的眾議院，表決則可以輕鬆通過。

但是接下來它將移交給參議院，參議院需要三分之二的多數票才可通過，共和黨人控制參議院。

YouGov的一項民意調查顯示，如果確認特朗普向烏克蘭施壓來打壓競爭對手的行為屬實，則有55％的美國人會支持彈劾總統。