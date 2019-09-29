日本極道黑社會與紋身之間的微妙關係

圖片版權 ANTON KUSTERS Image caption 錦鯉紋身

每四年一次的世界杯橄欖球賽（the Rugby World Cup） 今年首度在亞洲國家日本東京舉辦。這一為期六周的體育盛事（9月20日至11月2日）無疑將吸引世界各地的球迷前往日本觀看比賽。

如果你是橄欖球迷，同時又是紋身迷，那你必須了解一下日本極道與紋身之間的關聯，以免在日本「惹人不快」。

為了了解日本極道紋身文化，視覺藝術家庫斯特斯（Anton Kusters）曾在2009年到2011年在日本呆了兩年。

他對BBC表示，兩年的經歷讓他大開眼界。

什麼是極道

圖片版權 ANTON KUSTERS Image caption 日本的極道已經有數百年的歷史。

極道（yakuza）是指日本社會中從事暴力或有組織犯罪活動的人士或團體，即所謂的黑社會。日本的極道已經有數百年的歷史。

日本極道讓庫斯特斯感觸最深的有兩件事，第一，不能只用黑與白、對與錯來評判極道組織，比如，他們可能敲詐勒索一些政客和商人，但極道組織一些年長首領「非常反對」毒品走私。

用庫斯特斯的話來講，這是一個非常灰色和模糊的地帶。例如，在日本發生海嘯之後，極道組織成員是一個趕到現場去救援的。

然而，這並不意味他們平時就不做犯法的事。

極道與紋身

圖片版權 ANTON KUSTERS Image caption 極道成員身上的每一處紋身都具有特殊涵義，並不是隨隨便便的選擇。

那麼，極道與紋身又是什麼關係呢？庫斯特斯說，紋身對極道成員來說非常重要。但極道成員紋身並不是作為一種標記象徵而已。

極道成員身上的每一處紋身都具有特殊涵義，並不是隨隨便便的選擇。

例如，這些紋身反映的都是極道成員生活中具有重要意義的事物和地點，或是展示他們的個性等。

而且，他們的紋身可以覆蓋全身，從後背一直到臀部，包括大腿、手臂等。

例如，庫斯特斯所認識的一名極道成員身上紋有一條逆流而上的錦鯉。這一紋身象徵著他年輕時的逆境，以及他克服困難的堅強意志。

過去，極道成員往往在日本的公共浴池聚會，大家一起赤身裸體地泡澡。這樣做有兩大好處：第一，如果碰到競爭幫派對手，從對方身上的紋身就可以猜出他們身份的一二。第二，大家都赤身露體，有沒有攜帶武器可以一目了然。

日本極道紋身的另外一個講究是，不是你想紋身就可以紋的。庫斯特斯表示，這要由紋身大師來決定，你是否值得擁有紋身，以及什麼樣的紋身？

價格不菲

圖片版權 ANTON KUSTERS Image caption 極道紋身耗時長、精雕細琢，而且全部是用手工。

與此同時，極道紋身耗時長、精雕細琢，而且全部是用手工。庫斯特斯說，紋身過程可能長達一年，並高達一萬英鎊（大約9000人民幣）。

據庫斯特斯說，極道紋身也是吸引日本迷惘青少年加入黑社會的誘餌之一。

黑社會成員會用紋身引誘年輕人入道，之後以他們的效力來償還紋身費用。

日本紋身藝術不用任何電子設備，學徒要花幾十年才能學成出道。由於全部是手工來做，因此進展十分緩慢。

但是，紋身大師會給自己的作品簽名，如果是徒弟紋的，也會簽上師傅的名。

尊重為首

圖片版權 ANTON KUSTERS Image caption 因為歷史關係，在日本紋身主要與極道成員有關。

現在，極道成員一般在公共場合不會顯露自己的紋身，因為他們知道這會讓人「不自在」。

有紋身的西方遊客在公眾場合只要不外露自己的紋身，並且遵守當地的傳統，一般問題也不大。

因為歷史關係，在日本紋身主要與極道成員有關。

但是，由於一些西方遊客，包括橄欖球隊員可能身上有紋身，所以，庫斯特斯建議，如果你去日本的公共浴室、游泳池等這些公共場所，最好穿上T恤衫，不要讓紋身外露。

這樣，你至少給他人傳遞的信息是，你明白當地傳統，紋身有可能會讓別人感覺到觸犯，通過掩蓋紋身表達了你對他人的一種尊重。