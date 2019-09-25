北京大興國際機場開張 展示中國崛起的工業能力

圖片版權 Getty Images Image caption 北京大興國際機場的設計師是世界著名英國女建築大師扎哈·哈迪德。

在中國70週年國慶前，世界最大機場在北京正式啟用。這一機場展示出中國在世界上崛起的工業能力。

中國國家主席習近平親自宣佈這一耗資110億美元的巨型機場正式投入運營。

在世界各大航空公司中，英國航空公司率先於2019年7月宣佈，所有往返希思羅機場與北京之間的直飛航班將於2019年10月27日起轉場至新建的北京大興國際機場，成為第一家確定將所有業務轉移至新機場的國際航空公司。隨後，芬蘭、波蘭、馬來西亞等多家航空公司也將轉場大興機場。

中國國內的南航、東航、國航等將其眾多航線的飛機也都陸續轉場大興機場。

北京大興國際機場的設計師是世界著名英國女建築大師扎哈·哈迪德。她設計的世界最大航站樓由旅客大廳所在的核心區和5個手指形廊道組成的，外形被稱為鳳凰展翅。

大興國際機場從設計施工到迅速投入運營，展示出中國崛起的工業能力。

工程概況

北京大興國際機場佔地70萬平方米，約相當於98個足球場。它的建設目的，是為了滿足客運需要，分流此前中國規模最大和最繁忙的民用機場：1958年啟用的中國首都國際機場。後者旅客量逐年遞增，2018年已經超過1億人次。

隨著大興國際機場的啟用，北京和紐約與倫敦一樣，成為同時擁有兩個長途國際機場的城市。

圖片版權 AFP Image caption 北京大興國際機場的設計師是世界著名英國女建築大師扎哈·哈迪德。她設計的世界最大航站樓外形被稱為鳳凰展翅。

大興機場從2014年12月26日，北京大興機場工程舉行開工典禮，2015年9月全面動工，2019年6月已經開始試運營。目前它已有三橫一縱4條跑道，未來還將建設3條新的跑道，到2040年滿足年旅客吞吐量1億人次需求。

大興國際機場航站樓形如展翅的鳳凰，是五指廊的造型，造型以旅客為中心，整個航站樓有82個登機口，但是旅客從航站樓中心步行到達任何一個登機口，所需的時間不超過8分鐘。

新機場的地下東西兩側是城際鐵路和高鐵，中間3條是機場專線和地鐵，將機場與北邊（距離市中心天安門廣場不到50公里）的北京市區連接，一小時內可達京津冀不同地區。

工業能力

大興機場在僅用約4年時間建起了世界上規模最大、施工難度最高的單體航站樓，以及世界最大綜合交通樞紐，體現了在過去10年裏中國崛起的工業和工程能力。

這個在100米寬8公里長的範圍內集中建設的航空、高速公路、軌道和地下綜合管廊等交通方式的建築，機場的運營管理大量採用最新的智能科技。

圖片版權 Getty Images Image caption 新機場的運營管理大量採用了最新的智能科技。

比如在為乘客服務方面，新機場中國國內航班採用值機、行李託運、安檢、登機4大關鍵環節實現全流程自助、無紙化通行、刷臉登機等。

此外，大興國際機場的建設較為注重綠色理念，高效利用各種能源，其中可再生能源總量佔機場年綜合能源消費總量12%左右，是目前中國運用可再生能源比例最高的機場。