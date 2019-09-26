《香港人權與民主法案》：美國升級涉及香港的法律武器

圖片版權 Getty Images Image caption 位於華盛頓特區的美國國會大廈

美國國會參眾兩院委員會於當地時間周三（25日）分別通過《香港人權與民主法案》，將很快交至參眾兩院全體會議審議。

美國眾議院外交事務委員會（Foreign Affairs Committee）在周三上午的會議中討論多項議案，無異議通過《香港人群與民主法案》，隨後參議院外交關係委員會（Foreign Relations Committee）亦通過該法案的修訂案。

共和黨眾議員史密斯（Chris Smith）的新聞發言人傑夫·薩格尼普（Jeff Sagnip）表示，眾議院全體表決將安排在10月，很可能會在10月14日美國聯邦法定假日——哥倫布日之後。眾議員史密斯是《香港人權與民主法案》的提出者之一。

《經濟學人》智庫分析稱，相信這份法案會在今年年底之前成為真正的法律。

中國國務院港澳辦發表聲明，指美國國會「粗暴干涉中國內政、嚴重踐踏國際法和國際關係基本凖則」。

中國外交部發言人耿爽26日表示，該案「罔顧事實、顛倒黑白，公然為香港激進勢力和暴力分子張目，粗暴干涉中國內政。中方對此表示強烈憤慨和堅決反對。」

圖片版權 Getty Images Image caption 香港示威者希望美國會通過人權民主法案。

該法案在6月中由對華立場強硬的共和黨眾議員史密斯及共和黨參議員盧比奧（Marco Rubio）分別在參眾兩院提出。他們希望修改1992年通過的《香港政策法》。

1992年通過的《香港政策法》容許美國把香港視作與中國大陸不一樣的「非主權實體」，在「一國兩制」的前題下，香港享有不一樣的待遇，例如被視作「獨立關稅區」，美國對香港出入口敏感技術以及簽證安排較為寬鬆。

《香港人權與民主法案》一經通過，將賦予美國相關部門制裁打壓香港基本自由和人權等行為的法律基礎。

根據美國國會立法程序，《香港人權與民主法案》在參眾兩院委員會分別通過後，需要通過眾議院全體表決，而後送往參議院審議。法案通過參眾兩院全體表決後，將送由總統特朗普簽署，成法律生效。

該法案在香港示威浪潮中被許多示威者寄予厚望。香港示威者在多場遊行示威中高舉美國國旗，亦曾在美國駐香港總領事館附近請願。

香港民主運動人士黃之鋒、何韻詩等9月17日在美國國會作證，呼籲通過該法案。主持聽證會的參議員盧比奧對法案在國會獲得通過、及獲總統特朗普簽署生效預期樂觀。但多位在華盛頓的中國觀察家則對法案能否幫助解決香港問題持謹慎保留態度。

《香港人權與民主法案》主要內容

經美國參議院9月25日修訂後的法案主要內容如下：

1. 要求美國國務卿每年向國會提交報告，去審視香港是否仍然有足夠的「自治」去享受美國給予的特殊待遇；

2. 如果香港日後就國家安全相關的法例立法，美國總統及國務卿會審視相關法例，是否牴觸《中英聯合聲明》和香港市民及外國居民的人權會否受到限制；

3. 如果有香港市民因為參加非暴力抗爭而被政府拘捕，美方不會以此為由拒絶批出學生或工作簽證，美國方面會指令領事館，維持一份活躍名單，紀錄一些被中港政府扣留、拘捕和針對的人，而美國官員會與想法相似的國家合作，呼籲他們採取類似的行動，對待被捕人士；

4. 方案提及香港的政改進程，希望確保香港選民可以有權利透過普選選出行政長官和所有立法會議員。草案內容明確指出，會支持香港建立一個「真正民主選項」，即是香港選民可以「自由和公平地提名及投票」，並在2020年能夠公開直接選出全體立法會議員；

5. 美國商務部會在180日向國會委員會提交報告，評估香港是否能夠執行美國針對敏感軍商兩用出口管制法例，以及美國或聯合國對朝鮮或伊朗所實施的制裁。在可能的情況下，美國相關部門會檢視有沒有相關產品，經香港轉口，以及用作大規模監控及「社會信用」系統。草案特別提到，中國可能利用香港作為獨立關口，可能會以大灣區之名，利用香港成為中國輸入敏感技術的管道；

6. 草案要求美國總統向國會相關委員會提交一份制裁人員名單，這些人被指打壓香港基本自由，有可能被凍結在美國的資產或拒絶入境。這份名單列明，是針對那些可能有份參與，把個別人士引渡到中國大陸遭受監控、擄走、扣留、虐待或被迫認罪的人。草案提出的案例包括遭到打壓的銅鑼灣書店的桂敏海、李波、林榮基、呂波、張志平以及以香港為基地的《新維周刊》和《臉譜》創辦人王健民和咼中校。

圖片版權 Getty Images Image caption 黃之鋒與何韻詩在美國國會作證

美國眾議員史密斯表示，《中英聯合聲明》及香港《基本法》保障香港享有高度自治50年不變，但中國當局正在侵蝕相關自由，損害港人人權與自由。他強調，《香港人權與民主法案》是及時且重要的。他還提出修訂，要求限制向香港警方出售控制人群的裝備。

中國外交部發言人耿爽9月26日回應說：「美國國會參眾兩院外委會無視香港激進勢力和暴力分子的惡劣行徑，無視香港社會各界的民意訴求，無視國際關係基本凖則，執意審議通過上述涉港法案，公然為香港激進勢力和暴力分子撐腰打氣，是對中國內政的粗暴干涉，充分暴露了美國會一些人搞亂香港、牽制中國發展的險惡用心。」