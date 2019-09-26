彈劾特朗普：特朗普與烏克蘭總統通話記錄顯示了什麼

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美國總統特朗普的烏克蘭「電話門」爭議繼續延燒。輿論壓力下美國政府周三（9月25日）公布了特朗普與烏克蘭總統7月的通話記錄。通話記錄顯示，特朗普確實要求烏克蘭領導人調查美國前副總統拜登的兒子。

民主黨總統競選人拜登是特朗普在2020年美國總統大選中的主要競爭對手。民主黨指控特朗普尋求外國幫助來抹黑競爭對手。

美國憲法規定，總統因叛國、賄賂或其它重罪和輕罪，被彈劾而判罪者，均應免職。

7月，特朗普曾凍結對烏克蘭的軍事援助，但他堅稱，這並不是對烏克蘭新政府施壓。

檢舉人舉報特朗普的文件周三已經提交到美國眾議院議員處。眾議院民主黨議員亞當·希夫（Adam Schiff）稱：「我發現控告讓人憂心，而且十分可信。」

電話中特朗普說了什麼？

白宮披露的是7月25日特朗普與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的通話記錄。根據記錄，他們談到了早期被撤職的烏克蘭檢察官紹金（Viktor Shokin）。

在這場半個小時的通話中，特朗普說：「我聽說你有一個很優秀的檢察官，但他被解僱了，這不公平。」

特朗普還說：「還有一件事，關於拜登兒子的討論很多，說拜登阻止了（對其兒子）起訴，但許多人想知道真相，所以無論你和司法部長能做些什麼都會很棒。」

「拜登到處吹噓他阻止了起訴，所以你能否調查一下......在我看來這很可怕。」

圖片版權 Getty Images Image caption 拜登

澤倫斯基回復：「我們會處理這件事，會開始調查。」

根據通話記錄，特朗普在電話中要求澤倫斯基與美國司法部長威廉·巴爾（William Barr）及特朗普的私人律師合作調查。

美國司法部周三表示，特朗普並未與司法部長談到烏克蘭調查拜登的事情，巴爾也未聯絡過烏克蘭。

拜登遭到什麼指控？

特朗普一直在關注拜登如何游說烏克蘭解僱紹金。

紹金曾對天然氣公司布瑞斯瑪（Burisma）展開調查，拜登的兒子亨特·拜登曾擔任該公司董事會成員。

但目前並未有證據顯示拜登父子有任何不當行為。

通話背景是什麼？

特朗普曾承諾，會公布7月25日通話「完整、完全解密和未經編輯的文本」。但白宮周三上午披露的是美國官員整理的交談記錄。

7月通話前不久，特朗普曾指示美國政府暫停對烏克蘭提供將近4億美元的軍事援助。

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普與烏克蘭總統澤倫斯基

通話概要中，特朗普並沒有對烏克蘭總統稱，美國援助取決於他是否調查拜登。

但特朗普強調了美國經濟援助的重要性，隨後表示希望澤倫斯基對拜登採取行動。

「我會說，我們為烏克蘭做了很多，」特朗普說。

彈劾調查如何進行？

美國眾議院議長、民主黨人南希·佩洛西（Nancy Pelosi）周二表示，對特朗普的行為展開正式的彈劾調查。

首先，眾議院將就彈劾總統進行投票；隨後，參議院將進行聽證，決定是否將總統免職。

眾議院的調查部分集中在特朗普是否濫用總統權力，是否試圖通過尋求外國幫助來削弱拜登，從而幫助自己連任。

圖片版權 Getty Images Image caption 南希·佩洛西

佩洛西表示，特朗普的行為背叛了其就職誓言，並稱：「無人能凌駕於法律之上。」

爭議時間線

7月18日，美國媒體報道，特朗普要求白宮助手暫緩對烏克蘭近4億美元軍事援助

7月25日，特朗普與烏克蘭總統通話30分鐘

9月9日，眾議院獲悉檢舉人對通話進行舉報

9月11日，美國國防部和美國國務院批准發放對烏克蘭的軍事援助

9月23日，特朗普證實他曾拒絶向烏克蘭提供援助，稱因為擔憂腐敗