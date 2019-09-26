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法國前總統雅克·希拉克逝世，享年86歲。希拉克1995年至2007年兩度出任法國總統。

他在國內推出的重大政治改革之一是將總統任期從七年減至五年。在國際舞台，2003年，希拉克曾經強烈反對美國入侵伊拉克。法國的否決票對巴黎和美國、英國的關係帶來長期影響。

從政期間，希拉克也曾捲入腐敗指控。

近年來，希拉克由於健康原因數次住院，很少公開露面。

圖片版權 Getty Images Image caption 資料圖片：德斯坦和希拉克（右）

希拉克政治生涯回顧

幾十年來，希拉克在法國政壇一直頗有影響。

年輕時，希拉克一手拿著香煙、一手端著啤酒，瀟瀟灑灑地贏得了鄉間選區人民的支持，進入議會。

1967年希拉克首次升任部級，之後的從政生涯當中，幾乎擔任過所有的內閣職位。

1977年至1995年，希拉克擔任巴黎市長將近20年。期間被捲入政黨籌資及個人開支等醜聞。

但是醜聞仍然沒有能夠阻擋希拉克1995年贏得大選，成為繼密特朗之後的法國總統。

2002年，希拉克再一次出人意料地在大選中獲勝。原因之一是極右的國民陣線主席勒龐進入第二輪。

那次大選令法國選民陷入兩難，他們覺得自己被迫在騙子和法西斯之間做出選擇。有些人鼻子上戴著夾子前往投票站，意思是大選散發的臭氣讓他們噁心。

圖片版權 PA Image caption 2004年希拉克和時任英國首相布萊爾

對美國說「不」

作為總統，希拉克曾在國際舞台上強硬推銷法國的立場。最令人難忘的應當是2003年，希拉克堅決反對以美國為首的盟軍入侵伊拉克。

希拉克堅決反對法國參與軍事行動的立場激怒了不少美國高層，也給他和時任英國首相布萊爾之間的關係帶來長期影響。

但是希拉克堅持己見，他在2004年接受BBC採訪時曾說，「在這件事情上，美國有自己的立場，美國總統說他不會改變他的立場，我完全理解。法國也有自己的立場，法國也不會改變自己的立場。」

他還說，「這並不意味著我們不尊重對方。」

對伊拉克戰爭說「不」讓希拉克贏得了國人的尊重，但他給繼任留下的是一個脆弱的法美關係。

圖片版權 Xinhua Image caption 2004年時任中國主席胡錦濤訪問巴黎期間和希拉克會晤

為中國說話

希拉克對中國興趣濃厚，他的中國歷史知識有時候居然能讓中國人感到意外。

一次在中國訪問期間，希拉克問中國領導人江澤民的助理，他是否知道隋朝有多少皇帝。對方回答有兩個，文帝和煬帝。

但是希拉克糾正說，隋朝還有個鮮為人知的小皇帝，在唐朝開始後才死去。

報道說，希拉克曾把西安出土的兵馬俑稱作"世界第八奇蹟"，還曾表示過，想拍攝一部有關唐朝詩人李白的電影。

1989年中國當局派遣軍隊鎮壓北京抗議事件之後，中國遭到西方國家的譴責和制裁。但希拉克在2004年表示，反對歐盟對中國的武器禁運，並說歐盟的禁運沒有任何道理。

希拉克當時對中國領導人胡錦濤說，「（禁運措施）背後純粹就是對中國的敵視。」希拉克因此受到人權活動人士的譴責，他被指責對那場屠殺的受害者及其家人「不敬」。