英國脫歐：最高法院裁決對英歐外交談判的影響

圖片版權 Getty Images Image caption 雖然歐盟領導人都閉口不談英國最高法裁定約翰遜首相暫停議會決定無效，但他們都面對著談判對手位置變動的可能性。

英國最高法院裁定約翰遜首相暫停議會決定無效，議會復會，留歐脫歐派激烈交鋒。這是否等於在外交談判中英國將了英吉利海峽對岸的歐盟一軍？

英國最高法的裁決給歐盟提出了各種各樣的問題：他們的英國脫歐談判伙伴約翰遜能否留在首相寶座上？英國何時會舉行一場大選？

第一遭，這兩個問題或許已經不僅僅再是簡單的英國內政，而是歐盟必須面對的問題。

歐盟反應

然而，到目前為止，歐盟決定把無形的大手捂住無形的耳朵上，拒絶聽到任何噪音。

為什麼這麼做呢？因為歐盟領導人認為，英國最高法院的裁決以及英國接下來發生的事情是不可預測的英國國內政治事務。他們認為自己是這場鬧劇的旁觀者。這就是為什麼，無論英國記者打破頭要想方設法提出問題，德國總理默克爾和法國總統馬克龍都保持沉默，歐盟委員會也拒絶對這一裁決發表評論。

布魯塞爾更願意注重於它自己能發揮作用的地方：談判。所以，至少在短期內，英國最高法的裁決似乎對他們影響不大。

但歐盟領導人仍然希望與英國達成脫歐協議。根據歐盟法律，他們的談判對象是英國政府，目前仍由約翰遜領導。

影響談判？

所以，不論台面上英國議會復會後吵鬧翻天，與此同時，歐盟和英國仍然繼續在布魯塞爾進行的技術性談判。

但是，英國最高法院的裁決是否成為減緩歐盟與約翰遜政府談判動力的一個因素呢？

事實上，歐盟政界人士表示，他們最感覺令人沮喪的因素，就是，即使歐盟做出了重大妥協，無法確保英國議會的多數議員肯定會批准新的歐協議。

但是，儘管歐盟領導人表示，他們對英國脫歐再次延期持開放態度，對長達3年多的英國脫歐的辯論令人不耐煩，歐盟方面也願意在10月中旬與約翰遜首相達成一項新協議，這也正如約翰遜希望的那樣。

然而，在布魯塞爾彌漫著懷疑論調。

一位來自一個傳統上與英國關係非常密切的歐洲國家的外交官告訴BBC記者表示，2019年10月份達成協議的前景已經不容樂觀。現在，英國國內問題使脫歐談判更加複雜。就像老話說的那樣，時間已經不多。

圖片版權 EPA Image caption 約翰遜首相在議會和反對派激烈辯論。

歐盟外交官們認為，英國方面提議的在新的脫歐協議中如何取代愛爾蘭邊界保障條款，這可以作為英歐新談判的一個起點。但是，正如歐盟首席英國脫歐談判代表巴尼耶所說，在歐盟看來，英國的提議遠遠沒有達到歐盟的要求，沒有包括技術上的細節，法律上可行性的具體解決方案。

所以，布魯塞爾在現階段拒絶記者們或者英國政府認為歐盟需要妥協的要求。

歐盟千篇一律的答覆是，在歐盟考慮任何妥協之前，他們首先需要英國提出現實的建議並就此進行談判。

而英國外交大臣拉布等人斷言，聲稱歐盟總是在快到半夜還差5分鐘時做出讓步。歐盟方面的人說，這表明了英國對歐盟運作方式的誤解。

一名歐洲小國的外交官對BBC記者說，只有當這種妥協對我們無傷大雅時，我們才會妥協。

談判焦點

圖片版權 Getty Images Image caption 歐盟首席英國脫歐談判代表巴尼耶認為，英國和歐盟談判立場相距甚遠。

布魯塞爾認為，如果歐盟同意英國目前提出的取代愛爾蘭保障條款方案的建議，它就無法保護歐洲單一市場、北愛爾蘭和平進程或歐盟成員國愛爾蘭的利益。

歐盟消息人士宣稱，在現階段歐盟和英國雙方立場距離還太遙遠，還無法真正做到相向而行，還沒有辦法進入不向媒體公開的激烈談判階段。

歐盟各國政府也承認，英國脫歐再次延期，可能會降低雙方的壓力，以容許雙方做出必要的妥協而達成新協議。

然而，底線是，歐盟領導人們不確定如果約翰遜首相知道自己即將投入一場英國大選的話，他是否還願意就英國脫歐對歐盟做出讓步。