香港抗議、北京「大慶」、台灣失邦交國和本周更多好故事

圖片版權 AFP Image caption 香港警方上月稱有信心應付示威。

9月最後一周，中華人民共和國將迎來建政70週年紀念日。在這場近年來規模最大的慶祝活動前，北京發佈數項禁令，加強安保與維穩；香港問題仍然懸而未決，特首林鄭月娥在灣仔出席首場社區對話，試圖緩解社會的分裂與焦灼情緒；太平洋島國所羅門群島、基里巴斯相繼與台灣斷交。總統蔡英文批評北京透過金援及政治壓力打壓台灣空間，迫使台灣接受「一國兩制」。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 香港警方：「我們正被推向極限」

一名相當高級的香港警務人員私下對BBC記者稱：香港警方在應付爆發逾三個月的政治危機方面已處於能力的極限。

這場在香港警察總部進行的逾三小時的簡介會中，一名高級警官對一小部分記者說，「如果這種情況進一步升級，將使我們減少其他範疇的出警。我們已經到了極限，正在應對當中。」

2. 中共建政70年：「大慶」前在北京能做和不能做的事

圖片版權 Getty Images Image caption 在北京的核心地帶，兩名警衛正在一條胡同內執勤。

按照計劃，北京將於10月1日上午，在天安門廣場舉行聲勢浩大的閲兵式和群眾遊行。當晚還有一場文藝演出和焰火表演，預計將有近30萬人參與。

為了確保活動順利進行，當局已在過去數周加強安保和維穩，包括要求市中心部分居民搬離。數輪的彩排也導致市區大規模封路，閲兵式沿線部分超市餐館歇業。

3. 台灣再失邦交國 基里巴斯倒向北京的重要原因

Image caption 基里巴斯位於太平洋中部，由33個大小島嶼組成，是世界上唯一縱跨赤道且橫越國際日期變更線的國家。

基里巴斯位於太平洋中部，由33個大小島嶼組成，是世界上唯一縱跨赤道且橫越國際日期變更線的國家。

基里巴斯經濟十分落後，嚴重依賴外援，被聯合國列為最不發達國家之一。而中國近年來對該國的投資不斷增加，僅2019年中國與基里巴斯公司簽署的合同項目金額至少10億元人民幣以上。

4. 托馬斯庫克：全球旅遊業鼻祖如何走向倒閉

圖片版權 Getty Images

世界上第一家旅行社、有178年歷史的英國托馬斯庫克（Thomas Cook，中國分公司名為"托邁酷客"）最後時刻的挽救行動談判失敗，宣告倒閉。

托馬斯庫克受到了金融、社交媒體、世界政局變化甚至氣候等多重因素的影響，業務空間也被新興的網上旅行社、廉價航空等多種新生事物瓜分。

在新的時代裏，很多旅行者已經可以通過各種途徑自由組合自己的度假行程，而不再依賴旅行社。

5. 致命求婚：入住昂貴酒店，美國男子水下求婚溺亡

圖片版權 Kenesha Antoine Image caption 肯妮莎·安東尼拍攝了史蒂芬·韋伯在坦桑尼亞奔巴島浪漫水下求婚的過程。

這對情侶入住酒店的第三天，來自美國路易斯安娜州的韋伯縱身跳入水中，向女友求婚。他戴著蛙鏡，穿著蹼鞋，手拿一張告白字條遊到房間窗前，與此同時，安東尼在房間裏見證著這一切。

他的字條上寫著：「我憋氣的時間不夠長，不足以讓我說完我愛你的每一件事。但對於我愛你的每一點，我每天都愛得更深。」