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美國民主黨正對美國總統特朗普進行彈劾調查。鑒於華盛頓政黨之間的政治分歧，這會非常困難。

美國歷史上還沒有出現過被彈劾下台的總統。

民主黨領袖南希·佩洛西（Nancy Pelosi）此前曾反對彈劾特朗普，她也許擔心這可能影響尋求2020年連任的溫和民主黨人的國會席位，並危及該黨在眾議院的多數黨地位。

彈劾成功的可能性不高，並且可能引起民眾對民主黨強烈的民意反彈。為何民主黨人現在要開始彈劾呢？

BBC為您梳理現在彈劾特朗普的複雜原因，以及民主黨人的用意：

為何彈劾總統很困難？

圖片版權 Getty Images Image caption 美國歷史上，只有兩位總統曾被彈劾過。1868年的安德魯·約翰遜（Andrew Johnson）和1998年的比爾·克林頓（Bill Clinton）。但參議院均否決了彈劾議案。

通過彈劾的方式罷免總統非常困難，彈劾成功需要獲得國會兩院通過。喬治華盛頓大學的法學教授喬納森·圖雷（Jonathan Turley）教授說：「眾議院通過彈劾只需要簡單多數，在民主黨控制的眾議院容易做到。但參議院需要絶大多數同意才能給特朗普定罪。在被共和黨人控制的參議院不可能這樣做。」

三分之二參議員投贊成票才能罷免總統。這就是說，100名參議院中的67名要投贊成票。

但是，鑒於目前有53名參議員是共和黨議員，因此沒有足夠的數字顯示特朗普會被成功罷免。

美國歷史上，只有兩位總統曾被彈劾過。1868年的安德魯·約翰遜（Andrew Johnson）和1998年的比爾·克林頓（Bill Clinton）。但二者均在參議院被宣告無罪。

那麼，為什麼現在要彈劾特朗普？

捍衛法律、限制總統權力

圖片版權 Getty Images Image caption 眾議院議長南希·佩洛西宣佈對總統發起正式彈劾調查時，稱"沒有人可以超越法律"，特朗普"必須對他的行為負責"。

加州州立大學美國政治學專家金伯利·納爾德（Kimberly Nalder）說：「我認為，某些國會議員的主要動力僅是維持法治，即：沒人能凌駕法律，即使總統也不行。」

她補充說：「如果國會沒有任何反應，這實質上將為這位總統以及未來的總統自由控制憲法打開大門。」

眾議院議長南希·佩洛西宣佈對總統發起正式彈劾調查時，稱「沒有人可以超越法律」，特朗普「必須對他的行為負責」。

即使可能失敗，堅持這些原則也可能是此舉的動機。

《紐約時報》報道稱，佩洛西之所以突然同意彈劾調查，是基於這樣一個基本的事實：他們相信對特朗普的新指控簡單而且嚴重，足以被公眾了解，而此前，公眾已被不斷傳來的複雜指控和反指控的喧鬧聲所淹沒，這在當今的華盛頓已成為常態。

特朗普陷入「通俄門」調查時，也有彈劾的聲音。

《紐約時報》報道稱，當時特別檢察官關於俄羅斯干預2016年大選以及特朗普可能妨礙司法公正的報告顯得含糊其辭。民主黨人認為目前的指控非常明確，與那份報告形成鮮明對比。

BBC北美事務記者安東尼·澤克爾（Anthony Zurcher）說：「自特朗普任職以來，彈劾的聲音就不絶於耳。每次新的進展和起訴都在國會喚起了採取行動的呼籲。」

目前關於特朗普與烏克蘭總統的電話爭議加劇了人們的這種情緒。

「然而，這是烏克蘭的故事：特朗普利用總統權力向外國政府施壓，以搜集（或製造）關於政治對手的破壞性信息的手法激發了民主黨人彈劾的意願。」

破壞特朗普的議程

圖片版權 Getty Images Image caption 比爾·克林頓的輕率和被彈劾影響了妻子希拉里在2016年的總統競選，

毫無疑問，這些國會的調查可能對總統生涯產生影響。總統需要大量的努力來爭取民意以消解彈劾帶來的影響。

克林頓在1998年遭到彈劾後的最後兩年任期內首先是要面對訴訟程序，然後是塵埃落定的結果。

在許多人的心中，比爾·克林頓（Bill Clinton）的任期因捲入和莫妮卡·萊溫斯基（Monica Lewinsky）的性醜聞而被人民記得，甚至在他離任後，問訊調查的影響還會繼續。

BBC記者尼克·布萊恩特（Nick Bryant）認為，比爾·克林頓的輕率和被彈劾，影響了妻子希拉里在2016年的總統競選，因為「在經歷克林頓的疲勞期後，選民猶豫他們是選出另一個容易出醜聞的總統。」

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普已經開始了連任競選的造勢活動。

公眾輿論

儘管彈劾成功的可能性不大，但它可能會影響公眾輿論。

YouGov民意調查顯示，如果確認特朗普總統暫停對烏克蘭的軍事援助以推動該國官員調查喬·拜登（Joe Biden），將有55％的美國人支持彈劾特朗普，喬·拜登（Joe Biden）是2020年民主黨總統候選人的主要競爭者。

進一步的細節可能會像滾雪球一樣，讓總統的立場站不住腳，這是有歷史根據的。

圖片版權 Getty Images Image caption 尼克松在被彈劾前主動辭職。

納爾德教授說：「如果你看看1970年代與尼克松總統水門事件的例子，「在聽證會開始於國會的程序開始之初，只有19％的人口認為他應該被彈劾，應該被免職。」

但是隨著有關事件的不斷發酵，這個數字越來越大。

納爾德教授在接受BBC採訪時說：「在尼克松為避免被彈劾而辭職時，贊成彈劾他的民意達到了57％。」