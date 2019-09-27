圖片版權 Getty Images Image caption 瑪甸沙勒（Madain Saleh）的古墓「孤獨城堡」（Qasr al-Farid）被聯合國教科文組織列入世界文明遺產名單

沙特阿拉伯從9月28日開始對包括中國、美國、日本等49個國家公民發放旅遊簽證。

發展旅遊業是沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼2016年提出的「2030願景」宏圖大略的重要組成部分，用旅遊壓縮石油依賴。

以前世人提起沙特就想到沙漠和石油，對這個中東神秘國度的認知多半來自影視書刊和網絡，一個重要原因是沙特的簽證制度不認旅遊，不識觀光客。

此前獲准入境沙特的外國人主要是公務、商務旅客、外籍僱員、學生和朝聖客。

旅遊和國家遺產委員會主席卡提布（Ahmad al-Khateeb）稱這是個「歷史性時刻」。他說，沙特有5處列入UNESCO世界遺產名單的古蹟，風土人情多姿多彩， 旅客們會「大開眼界」。

消息發佈而國家名單尚未公布之際，沙特旅遊簽在中國社交網絡刷屏，「驢友」們一派歡欣。

沙特旅遊簽證費為300里亞爾（約570元人民幣），另加140里亞爾的旅遊保險。持旅遊簽證的遊客可最長停留90天，或在一年內累計停留不超過180天。

Image caption 沙特的風土人情也是一項旅遊資源

著裝樸素

沙特當局還對海外女性觀光客露出微笑，規定外國女性到沙特不必再全身用罩袍裹得嚴嚴實實，像沙特女性在公共場合那樣。

不過，還是要求衣著「樸素得體」。

另外，以前對沒有男性陪同的外國女訪客的那些規定現在都取消了。

除了發旅遊簽證，沙特還希望吸引海外投資資金進入旅遊業。政府制定的目標是用10年時間，到2030年，把旅遊業佔國民總產值的比例從3%提高到10%。

聖城麥加和麥地那對非穆斯林訪客依舊是禁區，外國遊客在沙特仍不許喝酒精飲料。

卡提布表示，沙特有自己的獨特文化，希望得到海外遊客的尊重。

沙特官員對BBC表示，除了喝酒和沙灘比基尼，還有很多其他的休閒度假方式也是許多人的選擇。

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戰略考量

沙特王儲薩爾曼近年來在推動經濟改革，一個重要目的是減少經濟對石油的依賴，而開發旅遊資源是整盤計劃中的核心成分。

開放旅遊成了國策，目標明確，到2030年國內外旅遊觀光人次達到1億，旅遊業新增工作職位1百萬。

不過，沙特的發展旅遊戰略也面臨若干不利因素，比如近年來國際形像蒙污，還有油田遭襲擊引發的安全擔憂。

去年，沙特異議記者卡舒吉在土耳其沙特使館遇害，以及最近沙特國內打壓女權活動人士，都招至國際社會對它人權紀錄不佳的指責。

圖片版權 FAYEZ NURELDINE/AFP/Getty Image caption 沙特首都利雅德的「扭腰大廈」曾令許多前去考察的中國官員讚嘆

2017年，沙特宣佈了一項大規模旅遊開發項目，計劃把紅海中的50個島嶼和其他一些地方建成豪華旅遊度假村。

利雅德附近的奇地亞（Qiddiya）娛樂城項目去年破土動工。

娛樂城佔地超過330平方公里，內有高檔主題公園、野生動物園和F1賽車場等設施。

沙特安全嗎？

旅遊部長卡提布說：「我們的城市屬於全球最安全的城市之列。因此，我們不認為（近日沙特油田遇襲）會影響這個計劃。有那麼多外籍勞工在沙特生活、享受。我們很安全。」

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