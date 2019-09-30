袖珍男自白：高個和矮個都有幸福與苦惱

圖片版權 ALLAN MOTT Image caption 艾倫·莫特與侄子

加拿大男子艾倫·莫特（Allan Mott）個頭不高，在身材高大的西方男子當中，屬於「袖珍型」， 因為他只有1.57米。

艾倫的父母個子都不高，受遺傳影響，他從小就比別人要矮許多。但小時候，他並不覺得有什麼，反而由於個頭矮，經常引人「矚目」，特別是比他年長的女性們。

這些「大姐姐們」經常在學校的操場上追到這個「袖珍小娃娃」，然後，喜愛地在他的臉頰上一頓親吻。

因此，艾倫從小就知道，由於自己身材矮小，所受到的待遇也跟別人不一樣。

然而，隨著他慢慢長大成人，艾倫越來越意識到自己身材矮小所帶來的苦惱。

身材歧視

圖片版權 ALLAN MOT Image caption 在身材高大的西方男子當中，艾倫屬於「袖珍型」。

在成長過程中，由於種種原因，許多人或多或少地曾感受到一些歧視：比如，性別、種族、宗教、說話口音等等。

但對艾倫來說，他所受到的歧視則是因為自己太矮，而且這一事實是自己無法改變的。

人類社會中，高個男人和女人通常都被認為更出眾、健康、聰明，並且更有可能獲得好工作。

圖片版權 ALLAN MOT Image caption 小時候的艾倫

此外，高個的人似乎更會掙錢。比如，世界500強公司的男性高管中平均身高都在一米八以上。

這種情況可能源於，人們自然而然地把身高與「偉大」和「出眾」聯繫在一起，而後面這兩種品質對於領導力來說尤其重要。

根據美國作家馬爾科姆·格拉德威爾（Malcolm Gladwell）的著作《眨眼之間》（Blink）推算，身高每增加一英寸（2.54厘米），年薪就會額外增加789美元，如果按這一比例來計算，幾十年的工作生涯下來，收入差距將會是一筆極其可觀的數字。

艾倫對這一說法一點都不感到吃驚。不僅如此，由於身材矮小，艾倫覺得他在公司發表意見得不到理睬和重視，甚至沒有人願意聽取他的想法和意見。

所以，艾倫切身感到，除了性別等歧視外，還有一種歧視應該叫"身材歧視"。

矮個子的「偉人」

圖片版權 Getty Images Image caption 美國歌手普林斯·羅傑·尼爾森，藝名王子， 身高只有1.6米。

當然，並不是所有成功人士都身材高大，例如，中國已故領導人鄧小平，身高只有1.57米，但卻成為中國最有魄力的領導人之一。

同時，以勇猛善戰聞名的法國大革命時期的軍事家拿破侖（Napoleon Bonaparte）身高也不足1.7米。

英國著名已故前首相溫斯頓·丘吉爾（Winston Churchill）身高也只有1.67米，在英國人當中可算是個矮人。

美國著名黑人民權領袖馬丁·路德·金身高也只有1.69米，但他們在歷史中的地位以及個人魅力沒有人能否定。

但是，單從第一印象來說，高個子人可能的確佔優勢。

矮個更長壽？

圖片版權 ALLAN MOT Image caption 與同事在一起

然而，任何事情都有好有壞。眾所周知，意大利撒丁島（Sardinia）是世界最出名的長壽之鄉之一。那裏的百歲老人比例最高，超過歐洲其他國家。

當然，長壽跟遺傳基因以及許多其他因素有關，包括地中海式飲食。

但是撒丁島居民的一個共同特點是他們普遍身材不高。

比如，就老一代居民而言，男性平均身高約在 1.6米左右。

這可能令人驚訝。因為人們往往覺得，越健康的兒童長得越高。

但是，事實是個高的人在老了以後似乎更受苦。例如，有研究顯示，身體越高，體內細胞越多，因此，體內細胞癌變的風險也隨之增高。

同時，同矮個子相比，高個人更容易出現血栓。

在撒丁島長壽居民中，身高最高的居民要比個頭比較矮的鄰居約少活兩年。另一項對130萬西班牙人開展的研究發現，身高每增高一厘米，總預期壽命會減少0.7年。

這樣看來，長得矮也並非全是壞事。

身材與愛情

圖片版權 Getty Images Image caption 研究發現，高個子的男子更具性吸引力。

但涉及到談情說愛，似乎高個男子更具優勢，因為女性往往喜歡尋找身材高挑的男性作為伴侶。之前的多項研究已經證明了這一點，即高個子的男子更具性吸引力。

艾倫在這方面確實慘遭「不幸」。許多女子一看到艾倫的身高就望而卻步。

這一點在網上約會情況也是一樣，通常是那些身材較高的男子獲得的約會回應更多。

這也使一些矮個男子不免有一種自卑心理，總覺得身高是自己的一種「硬傷」。

但是，根據紐約大學一項研究發現，那些低於平均身高水平的矮個男子其實婚姻更加穩定，離婚率也明顯低於身材高大的男性。

艾倫表示，隨著年齡的成熟自己越來越自信，不再讓身高成為自己享受人生的障礙。

現在，艾倫往往會在自己社交媒體自拍照的旁白上幽默地稱自己有多麼英俊，而不是像從前那樣自貶。

艾倫認為，正是自己的身材劣勢才激發自己發奮圖強，取得種種傲人的成就。

因此，艾倫的故事給人們的啟發是，如果你改變不了你的身高，但至少可以改變自己的態度。