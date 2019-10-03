圖片版權 ebrink/Getty Image caption 藍鑽是世界上最珍貴的鑽石之一。沙特王室30年前失竊的藍鑽石沒有已知的照片，來源也不清楚，現在下落不明。

沙特皇宮30年前出了一起珠寶失竊案，引發了一連串兇殺命案和外交危機，餘波持續至今。那個偷了沙特王子藍鑽石的人現在同意與媒體見面，講出他的故事。

案發時，沙特王子夫婦出門度假，有3個月不在宮中。那個心懷叵測的僕人看到了天賜良機。

江科萊·泰查蒙（Kriangkrai Techamong）膽子很大。如果被抓住，竊賊在沙特會面臨截肢的刑罰。但他決定鋌而走險。

他在沙特王室裏當僕役，是國王法赫德的長子法伊薩爾王子宮裏的清潔工，覬覦王子的珠寶很長時間了。

利用工作之便，他把法伊薩爾王子宮殿的裏裏外外每個角落都摸清楚。他還知道一個秘密：王子有4個裝珠寶的保險櫃，其中3個經常不鎖。

誘惑巨大，機會難得。

圖片版權 Panumas Sanguanwong/BBC Thai Image caption 1989年，江科萊·泰查蒙（Kriangkrai Techamong）在沙特皇宮為國王的長子打掃宮殿，偷了僱主一堆珠寶，價值2千萬美元。

江科萊當時欠了一堆賭債，在王宮僕役居住的地方度日如年，生活變得難以忍受。如果得手了，就可以遠走高飛，離開那個國家、那座宮殿和壓抑的生活。

一天晚上，他找個了借口，天黑以後繼續留在宮中，等到其他差役都離開後潛入王子的臥室。

取出保險櫃裏的珠寶，用膠帶粘在身上，藏在吸塵器的袋子和其他清潔工具裏，然後離去。

據王室估計，他偷走的珠寶有30公斤重，價值約2千萬美元，其中包括幾塊黃金手錶和若干紅寶石。

這麼多珠寶藏在哪兒才安全呢？

平時幹活的時候早就勘察好了，知道哪些地方藏贓物不會被發現。江科萊當晚就把偷來的珠寶分散藏匿在這些犄角旮旯。

之後的一個月時間，他神不知鬼不覺地把贓物轉移到一個集裝箱內。這是他回泰國時託運行李的集裝箱。

圖片版權 Khaosod Image caption 泰國警方繳獲了這批被盜的珠寶，逮捕了泰查蒙（右側戴手銬者）。

等到沙特王室發現珠寶失竊時，江科萊早就回到了泰國。他託運的集裝箱比他早幾天啟程。

事情還沒結束。這批珠寶如何安全通過泰國海關？所有入境物資都要通過邊檢。

江科萊早想到這點了。他知道海關的人很難拒絶賄賂。

他在自己的行李集裝箱內放了一個塞滿錢的信封，還有一張紙條。紙條上說，他的集裝箱裏有色情物品，希望不要被開箱查驗。

他的計劃得逞了。但是，運氣也用光了。

1990年1月， 泰國警方接到沙特警方通報後，在泰國北部的南邦府江科萊的家中將他逮捕。

失竊的珠寶有些他還留著，有些已經賣了。泰國警方最後把起獲的贓物送回利雅德。

圖片版權 Chaiyot Yongcharoenchai/BBC Thai Image caption 江科萊曾經擁有的珠寶

劇情反轉

不過，事情到此還沒完。

沙特警方檢點來自泰國的贓物發現，有80%的失竊珠寶沒有歸還，歸還的珠寶有許多是假的。

後來，有幾張照片開始流傳，照片上是泰國警方一名高官的妻子，脖子上的那串項鏈跟一件失蹤贓物十分相似。

更具爆炸性的還不是這個，而是一枚罕見的50克拉藍鑽石的失蹤。

大約萬分之一的鑽石有獨特的顏色，這些鑽石裏只有少數是藍色的，因此是世界上最珍稀、價值最高的物品。

藍鑽石的獨特色澤來自它們含有的微量元素硼。

現在市面上的許多藍鑽石都來自一個地方——南非比勒利陀利亞附近的庫利南鑽石礦。但是，沙特王子失竊的這枚藍鑽石身世不明，也沒有人見過它的照片。

回到沙特王室珠寶失竊案，竊賊江科萊被判兩年多不到三年監禁，沙特就王室珠寶失竊失蹤對泰國嚴厲譴責，尤其是那枚稀有的藍鑽石蹤影全無，更令沙特當局憤怒。但案子似乎可以告一段落。

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血光之災

然而，劇情又出現反轉。出了命案。

1990年2月，沙特駐曼谷使館簽證處兩名官員駕車去使館途中遇襲。

他們的車開到離使館大約半英里的地方時，一個神秘槍手開槍把兩人打死。

與此同時，另一名槍手到他們一個同事居住的公寓開槍打死了這名同事。

過了幾個星期，一個名叫阿魯瓦利（Mohammad al-Ruwaili）的沙特商人奉命到曼谷調查珠寶的下落。

結果他遭人綁架，生死不明。雖然普遍都認為他已經被殺害，但屍體至今沒有找到。

關於這些命案有多種說法。

美國駐曼谷副總領事2010年曾寫過一份外交記事，後來被維基解密曝光。這份記錄上說，沙特3名外交官遇刺身亡，幾乎可以肯定跟沙特與黎巴嫩真主黨民兵的衝突有關。

圖片版權 Getty Images Image caption Mohammed Said Khoja, without his gun, displays evidence from the missing jewels case

但是，有一位沙特官員對這堆亂罵背後的主使是誰很清楚。

穆罕默德·沙伊德·科賈（Mohammed Said Khoja）是沙特資深外交官，有35年外交工作經驗。

珠寶失竊案發生後不久他就被派到曼谷負責調查。原來計劃派他去3個月，最後在那裏呆了好幾年。

嚴格來說，他的角色不屬於大使，而是級別較低的參贊之類。這是因為珠寶失竊引發連串命案後，沙特降低了與泰國的外交關係級別。

兩國關係降級後，在沙特打工的泰國人從20萬減少到1.5萬。據悉，泰國經濟因此大受打擊，每年少了數十億美元的海外勞工寄回國的外匯。

沙特和泰國的雙邊關係至今沒有明顯改善。

沙特外交官科賈留著小鬍子，面容冷峻。他接受媒體採訪時通常會把自己的史密斯威森左輪手槍放在桌上隨手夠得著的地方。他一直堅信不疑的是泰國警方要加害於他。

他接受了很多採訪，這些採訪都上了泰國大大小小各種媒體的頭版和頭條。對於一位外交官身份的人來說，他對記者的坦率程度非同尋常。

他公開指責泰國警方偷拿贓物，殺害沙特外交官和商人掩蓋真相。他說，那些被刺殺的人找到了與竊案有關的敏感線索和情報。負責調查沙特外交官遇害案的泰國警官被控捲入沙特商人阿魯瓦利失蹤案，但後來這項控罪被撤銷。

1994年9月，科賈對《紐約時報》記者說， 「這裏的警察凌駕於政府。我是穆斯林。我留下來是因為我覺得自己在跟惡魔搏鬥。」

圖片版權 Panumas Sanguanwong/BBC Thai Image caption 江科萊2019年在自己的稻田裏

這是科賈在曼谷與媒體做的許多採訪之一。這個採訪發表前不久，又發生了一起與沙特珠寶失竊案有關的命案。

泰國政府受到沙特的壓力，設法為藍鑽事件及其引發的連串兇案劃個句號。當局找到了一個珠寶代理商，他是江科萊回國後經手這批贓物的人。據信他賣掉了一部分真的珠寶，然後以假充真。這個珠寶經紀成了此案的關鍵證人。

1994年7月，他的妻子和兒子失蹤了，不久在曼谷郊外一輛梅塞迪斯轎車裏發現了兩人的屍體，有明顯鈍物打擊創傷。但後來公布的屍檢報告說母子倆是因為座駕被大卡車撞了，死於車禍。

科賈為此又與媒體做了一輪採訪。他根本不相信這個說法。「驗屍官把我們都當傻子了。這不是車禍。他們要殺人滅口掩蓋真相。」

他說得沒錯。後來事實證明，負責追回失蹤贓物的警察偷偷掉了包，敲詐勒索了珠寶代理，殺死了他的妻兒。最初負責珠寶失竊案調查的警察中將恰羅爾（Chalor Kerdthes）被判監禁20年。

圖片版權 Panumas Sanguanwong/BBC Thai Image caption 江科萊在自家附近的稻田裏

江科萊很緊張。他30年前從沙特王子的保險櫃裏偷了30公斤的珠寶，28年前從泰國監獄獲釋，現在住在泰國西北部一個角落。BBC國際台泰語組記者花了幾天時間才找到江科萊的行蹤，最後在他家找到了他。

他的神情惶恐，眼神飄忽，再三問記者是不是警察，然後堅持大家到外面去，到他家附近的稻田裏說話。他在前面帶路，然後邊走邊說：「過去發生的事就像一場噩夢。」

隨後幾天，他跟BBC記者做了30年來第一次深度採訪。即使到了今天，他還在害怕當年做的事仍舊會給自己招來殺身之禍。

這種恐懼從警察在南邦府他的家鄉找到並逮捕他那一刻開始，始終沒有離開過他。

江科萊承認自己慌亂失措，神經過敏，驚惶恐懼，對身邊的一切都充滿了疑懼，腦子裏只有一個念頭，就是自己死定了。

「我想肯定有很多人要讓我消失，或者殺了我。整整一個星期我都沒合眼。」

江科萊說，他確實沒料到自己當年偷珠寶會鬧出後面那麼大、那麼多的事。他知道黃金值錢，但不知道其他珠寶有多貴重，一直到出獄後才知道。

警察逮捕他的時候，他說，他沒抵抗，被捕後交還了自己留著的珠寶，還幫著追回已經賣掉的那些。

「要不是泰國有權有勢的大人物捲入，事情不會鬧得那麼大。」

法庭判他入獄5年，因為他認罪態度好，減到2年7個月。出獄後，江科萊立刻改了姓，以免連累兒子。

他告訴BBC，他始終對自己當年做的事感到羞愧，而且出獄後生活也一直不順，「很多失望和不幸」。

於是，2016年3月，他決定出家當和尚。

圖片版權 Panumas Sanguanwong/BBC Thai Image caption 江科萊在這座寺院當了3年和尚

江科萊邀請媒體見證他的受戒儀式。當時他只是簡單說，希望通過剃度受戒來消除偷珠寶帶來的詛咒和厄運，希望為此案受牽連的人修行積德，希望得到所有人的寬恕。

他給自己取的佛號翻譯過來，意思是「如鑽石般堅硬的人」。

當年負責調查沙特珠寶失竊案的泰國警察中將恰羅爾（Chalor Kerdthes）也見證了江科萊的受戒儀式。他自己因為珠寶代理妻兒命案被判罪入獄，但據泰國媒體報道，他在獄中始終堅持自己無罪。

出獄後，他也決定出家，但在寺院修行的時間不長。

圖片版權 Matichon Image caption 恰羅爾(中間)在寺院出家修行

迄今為止，30年前的沙特「藍鑽事件」劇情曲折翻轉，但只有恰羅爾和江科萊兩個人為此蹲過監獄。

2019年3月，泰國最高法院駁回了對5名前警察涉嫌捲入沙特商人阿魯瓦利失蹤和謀殺案的指控。

江科萊說，在寺廟出家期間，他也沒能擺脫過去的陰影。人們會設法找到他，追問他把藍鑽石藏在什麼地方。他什麼也不說，大家就認為他把藍鑽石藏在家裏。

藍鑽石的下落至今仍是個謎。

江科萊當了3年和尚就還俗了。他說自己還有一家老小要養活。

他現在61歲，沒有固定工作，為了養家糊口什麼活都幹，主要是農活，種地。

「我現在過得很簡單，就像農民一樣，」江科萊說；他住的房子是簡易的木頭房。

「我錢不多，只夠養家糊口。對我來說，這或許就是真正的幸福吧。」