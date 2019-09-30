中東兩大產油國千年爭霸 區域格局將如何演變

圖片版權 Reuters/EPA Image caption 沙特和伊朗這兩個強大的鄰國正為爭奪地區主導地位而展開激烈的鬥爭。

中東地區伊朗和沙特的敵對狀態再度引發世界關注。這兩大國家的水火不容會導致何種變局？

9月底，沙特阿拉伯王儲穆罕默德·本·薩勒曼警告，如果世界不採取行動阻止伊朗，國際油價可能一升衝天，沙特和伊朗之間的戰爭將破壞全球經濟。

此前兩周，沙特的石油設施遭到襲擊，伊朗支持的也門胡塞武裝自稱為襲擊負責。但沙特將之歸咎於伊朗。而德黑蘭否認。

為何沙特和伊朗如此針鋒相對？

地區主導權和宗教門派

沙特和伊朗這兩個強大的鄰國正為爭奪地區主導地位而展開激烈的鬥爭。

兩國之間的爭斗因宗教分歧加劇。他們各自遵循伊斯蘭教的兩個主要分支之一：伊朗主要是什葉派穆斯林，而沙特阿拉伯則認為自己是國際遜尼派穆斯林的領導大國。

歷史上，沙特阿拉伯就是一個君主制國家，也是伊斯蘭教的發源地，認為自己是穆斯林世界的領袖。然而，1979年伊朗伊斯蘭革命對此提出了挑戰，伊朗在該地區建立了一種新型的國家：一種革命的神權統治，其明確目標是將伊朗模式輸出到境外，首先推廣到中東各個穆斯林國家。

這種宗教分裂反映在更廣泛的中東版圖中，其他中東國家有些什葉派穆斯林佔人口多數，有些則是遜尼派，它們中有些有分別認同伊朗或沙特作為榜樣或老大。

過去15年中東地區重大變局

特別是在過去15年中，沙特阿拉伯和伊朗之間的分歧因一系列事件而加劇。

2003年美國帶頭攻打伊拉克推翻了一個遜尼派阿拉伯人薩達姆·侯賽因。伊拉克曾是伊朗的主要對手。

這改變了對伊朗至關重要的地區軍事平衡。它為巴格達什葉派主導的政府開闢了一條道路，伊朗在伊拉克的影響力自那以來一直在上升。

之後，到2011年，阿拉伯世界各國反政府的起義（被稱為阿拉伯之春）造成了整個地區的政治不穩定。

而伊朗和沙特阿拉伯利用這些動亂來擴大其影響力，特別是在敘利亞、巴林和也門，這又進一步加劇了兩大陣營的相互猜疑。

伊朗的批評者說，伊朗有意在整個地區樹立自己的或代理人的影響，並控制從伊朗到地中海的一條陸地走廊。

地區局勢怎麼會變得更緊張？

中東地區戰略競爭正在不斷升溫，因為伊朗在許多方面都贏得了地區鬥爭。

在敘利亞，伊朗（和俄羅斯）支持了阿薩德總統，使敘利亞軍隊基本上擊潰了沙特阿拉伯支持的反叛組織。

沙特正竭力遏制伊朗日益增強的影響力，而沙特王國的實際統治者、年輕而衝動的王儲薩勒曼的軍事冒險主義正在加劇地區緊張局勢。

他在鄰國也門對胡塞反叛運動發動戰爭，部分原因是為了阻止伊朗在那裏的影響力上升。但4年後，這被證明是一場代價高昂的賭博。

圖片版權 EPA Image caption 中東之亂還有不少外部力量在起作用。沙特阿拉伯一直受到特朗普政府的支持和鼓舞。而將伊朗視為致命威脅的以色列，在某種意義上支持了沙特遏制伊朗的努力。

德黑蘭否認了有關伊朗向胡塞走私武器的指控，儘管聯合國專家小組的陸續發佈的多份報告表明，德黑蘭在技術和武器方面對胡塞組織提供了大量援助。

與此同時，在黎巴嫩，伊朗的盟友、什葉派民兵組織真主黨領導著一個政治上強大的集團，它控制著一支龐大的、全副武裝的戰鬥部隊。許多觀察家認為，沙特迫使它支持的黎巴嫩總理哈里裏在2017年因真主黨捲入地區衝突而辭職。哈里裏後來返回黎巴嫩，並擱置了辭職之舉。

中東之亂還有不少外部力量在起作用。沙特阿拉伯一直受到特朗普政府的支持和鼓舞。

而將伊朗視為致命威脅的以色列，在某種意義上支持了沙特遏制伊朗的努力。這個猶太教國家害怕在敘利亞親伊朗的武裝逐漸推近到其邊境。

以色列和沙特阿拉伯是兩個最堅決反對2015年限制伊朗核計劃的國際協定的國家，它們堅稱，該計劃不足以減少伊朗獲得核彈的任何機會。

誰是他們的地區盟友？

從廣義上講，中東戰略格局反映了什葉派和遜尼派之間的分歧。

在親沙特陣營中，包括了海灣地區的其他主要遜尼派國家：阿聯酋和巴林，以及埃及和約旦。

在伊朗的陣營裏，包括一個異端的什葉派的成員敘利亞總統阿薩德，他依靠親伊朗的什葉派民兵組織，包括黎巴嫩真主黨，打擊目標主要是遜尼派的反叛組織。

伊拉克以什葉派為主導的政府也是伊朗的親密盟友，但與此矛盾的是，它還與華盛頓保持著密切的關係，因為巴格達在打擊「伊斯蘭國」極端組織的鬥爭中一直依賴華盛頓。

沙特和伊朗之間的競爭是如何進行的？

在許多方面，多年來沙特和伊朗就像當年的美蘇一樣，一直處於緊張的軍事對峙狀態，這相當於中東地區的一場冷戰。

伊朗和沙特沒有直接開戰，但他們在進行著各種代理人戰爭，在地區衝突中，他們分別支持敵對雙方中的一方及該方的武裝組織。

敘利亞就是一個典型的例子，而在也門，沙特指責伊朗向胡塞叛亂運動提供彈道導彈，射向沙特領土。

伊朗還被指控在海灣的戰略水道上稱霸，這是沙特向世界各地出口石油的必經之路。美國說，伊朗是最近襲擊外國油輪的幕後黑手，但伊朗對此予以否認。

圖片版權 Reuters Image caption 也門的胡塞武裝如果發動對沙特的重大軍事行動，可能引發沙特和伊朗的正面直接軍事衝突。

沙特和伊朗是否正可能走向直接開戰的地步？

到目前為止，德黑蘭和利雅得都通過代理人進行了戰爭。

兩者都沒有真正凖備與對方直接開戰，但如果胡塞武裝對沙特首都發動重大攻擊，或者，正如2019年9月發生的例子，針對沙特一個關鍵的經濟目標發動攻擊，可能會打亂這場爭霸戰設計好的劇本。

胡塞武裝對沙特基礎設施的襲擊不可避免地為德黑蘭和利雅得之間的對抗增添了新的戰線。就像在波斯灣的情形一樣，伊朗和沙特在海上邊界也越來越針鋒相對，緊張局勢不斷加劇可能會導致更廣泛的衝突。

對於美國和其他西方大國來說，海灣的航行自由至關重要，任何試圖阻斷對國際航運和石油運輸至關重要的波斯灣水道的衝突，都很容易吸引美國海軍和空軍干預。

長期以來，美國及其盟國一直將伊朗視為破壞中東穩定的勢力。沙特領導人越來越將伊朗視為實實在在的生存威脅，沙特王儲似乎願意採取他認為有必要的任何行動，在任何地點，與德黑蘭日益增長的影響力進行較量。

9月沙特的石油設施遭到的襲擊，表明沙特脆弱性。如果戰爭爆發，更可能是偶然因素，而不是計劃好的。但沙特自己的激進主動，部分受到特朗普政府在該地區戰略目標的不確定性的鼓舞，不可避免地增加了另一個緊張因素。