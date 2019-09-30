中共建政70年 習近平面臨國際國內挑戰

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2019年的10月1日，是中共建政70週年紀念日。

天安門廣場大規模閲兵儀式正式舉行之前，多次的彩排已經助推北京以及中國各地的慶祝氣氛越發濃厚。

國際媒體當然不會錯過中國這一堪稱本年度最重要的事件，對建政70年的中共未來面對的挑戰不乏評論和看法。

經濟

英國廣播公司（BBC）商務記者安娜·科斯塔（Ana Nicolaci da Costa）寫道：2008年世界金融危機之後，發達國家療傷之際，中國成為引領全球經濟的重要引擎。現在中國作為世界第二大經濟體，其發展速度卻是自1990年代初期以來最緩慢的。

美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）報道說，雖然9月30日公布的兩項採購經理人指數（PMI）顯示中國的製造業情況比外界預計的要強，但是分析人士說，由於外部經濟環境疲軟，中國的經濟前景仍然黯淡。

政治

加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）刊登文章認為，在中華人民共和國慶祝70週年之際，習近平用中國過去的困難掙扎為今後可能面對的艱苦時代做凖備。

「中國正處於向後看的階段，不僅圍繞著旅遊業，還包括宣傳、博物館、娛樂業、學校和習近平的講話。習近平的講話充滿了中國共產黨歷史上最有象徵意味的元素。」

《日本時報》（The Japan Times）的評論文章，提及習近平9月3日在中央黨校的講話。他多次提及中國和中國共產黨面對的挑戰，號召「領導幹部要做敢於鬥爭、善於鬥爭的戰士」。

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文章認為，「值得注意的是，他選擇用『鬥爭』這個詞，而不是挑戰、檢驗或者困難障礙」。

「專家們表示，習近平的反腐敗可能是他面臨的內部鬥爭的首要原因。雖然習近平目前牢牢掌握權力，但是反腐也暴露了他和政治盟友在可以預見的將來不得不面對的薄弱環節。」

《紐約時報》9月30日刊登記者走訪河南信陽後的報道，這裏雖然是所謂「革命老區」，在1950年代的「大躍進」時期以及其後1960年代初期的大饑荒年份裏，也是受影響最大的地區。

「在習近平掌權的7年間，他相信要掌控中國，他必須控制歷史。他的行政班子為教科書、電視劇、電影和博物館定下了基調，與他所講述的在黨的鐵腕統治下的國家統一和復興相匹配。」

美聯社刊登評論文章《中國共產黨執政70年的新挑戰》也認為，中共面臨國內的諸多難題。即使在美中貿易戰之前，（中國）經濟增長就因為達到中等收入水平而呈放緩趨勢。

人口

美聯社文章提及的另一個中國內部問題是人口老齡化。「一胎政策，這個共產黨在1980年代前後開始的控制人口增長政策，使中國沒有足夠的勞動力支撐日漸老齡化的人口。」

貿易戰

在國際層面，美聯社提及習近平的「中華民族偉大復興」面臨的一個問題：美國總統特朗普也要讓美國再次偉大。

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「中共慶祝70年建政之際面臨的一系列挑戰中，顯而易見，這個崛起強國與世界霸主之間的衝突越來越明顯。」

文章認為，雖然中共肯定將比蘇共執政的時間要長，中共的出色政策也讓數以百萬計的民眾脫貧，把中國變成了一個全球性的經濟力量，但是「習近平的雄心，無論是經濟層面還是軍事層面，都與美國的利益相衝突。」

軍事

菲律賓《馬尼拉時報》（The Manila Times）報道認為，中國在過去70年以驚人的速度發展「無論你喜歡還是不喜歡，這個所謂中土王國重新崛起的事實，如果沒有給人留下深刻印象，至少也是無可爭議的。」

《馬尼拉時報》提及菲律賓以及越南、馬來西亞、文萊甚至台灣在南中國海的主權爭議，以及日本與中國在東海的主權爭議。「隨著中國經濟增長，它的軍事實力也在增長，給菲律賓和鄰近地區罩上陰影。毫無疑問，這些問題將在今後多年持續下去。但是我們不能讓這些不同看法影響彼此之間的關係。」

英國《星期天泰晤士報》刊登的評論員文章從台灣的雙十國慶說起。「台北的雙十閲兵與台灣海峽對岸的中華人民共和國建國70週年大型慶祝相比顯得很不起眼。」

「星期二，習近平將在北京主持一個別具一格的國慶節，展示他對國家的鐵腕控制，和作為他後盾的軍事力量。這些都在附近地區造成不安。」

文章認為，「中國的震懾策略，實際上掩蓋了一個更加複雜的現實。在台北的另一個國慶閲兵、在香港的騷亂和中國國內的經濟放緩，都顯示了習近平前面更加難走的一條路。」