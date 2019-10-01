Image caption 10月2日，印度紀念聖雄甘地誕辰150週年。

1940年代，強勢的大英「日不落帝國」向一個身穿布衣的和平運動領袖認輸。

他就是被印度尊為「聖雄」的莫罕達斯·卡拉姆昌德·甘地（Mohandas Karamchand Gandhi）。

當時，印度還是英帝國的一部分，印度法律的最終決定權在英國。

甘地為印度擺脫英國殖民統治，爭取最底層窮困民眾的基本權利，一直努力通過政治途徑爭取獨立。

至今，他開創的非暴力抗爭理念仍然在世界各地流行。

在甘地誕辰150週年之際，BBC帶你回顧這位民族獨立運動領袖的七個人生片段。

精英世家

1869年10月2日，甘地出生在印度西北部的土邦博爾本德爾（Porbandar） ，這裏如今是印度古吉拉特邦的一部分。

甘地成長在當地的一個豪門望族，他的父親曾經擔任博爾本德爾邦的總理。

圖片版權 Getty Images Image caption 7歲時的甘地，生活在印度北部的土邦——博爾本德爾。

甘地的母親是虔誠的印度教徒，在她的培養下，甘地成年後篤信印度教義，特別表現在他堅持吃素，寬容禮讓，生活簡單，主張非暴力。

未能為父親送終

甘地13歲那年，家裏安排他與當地一個14歲的女孩卡斯特芭成婚。

少年時代的甘地，對家庭嚴格的清規戒律特別反感生出很多反叛行為：家裏吃素他偏要吃肉，還曾去過妓院，不過他後來曾解釋說，他雖出入妓院，卻並未嫖妓。

甘地後來寫道：「我就像是掉進了罪惡的虎口，不過神明以他無量的慈悲保護我沒有自甘墮落。」

他每次「惡習」之後都自我檢討反省懺悔。他的父親臨終之前，他因為離開病榻去與妻子做愛而痛失了為父親送終的機會，這讓他悔恨終生。

圖片版權 iStock Image caption 甘地的非暴力抗議證明比暴力更加有說服力。

甘地在自傳中寫道：我深感羞恥和痛苦。我跑進父親的房間， 這才意識到如果不是獸性蒙蔽了我的雙眼，父親一定會在我懷中離開人世。

發誓禁慾

甘地在倫敦攻讀法律時，結識了證道學會（Theosophical Society）的成員。在他們的啟發鼓勵下，甘地開始更仔細地研讀印度教的經書，特別是薄伽梵歌(Bhagavad-Gita)。

甘地曾表示，古老的印度經書曾給他很大安慰。他對印度教的領悟更加深刻，也開始更加仔細地研究其他宗教，特別受到耶穌基督在山上的傳道內容的影響。讓他尤其心生感動的，還包括俄羅斯作家列夫·托爾斯泰（Leo Tolstoy）。

圖片版權 Getty Images Image caption 1915年，甘地和妻子合影。

這些經歷都促使他重新回到童年時代就被教誨的傳統印度教凖則：食素、戒酒、禁慾。

甘地與妻子共生育了五個孩子（其中第五個出生後便夭折）後，他決意禁慾，開始穿上了被他稱為「喪袍」的傳統印度白布袍。

甘地晚年曾經有過廣受爭議的實驗：他要孫侄女瑪努和其他女孩與赤身裸體的他一起就寢。據他的傳記作家拉瑪查德拉·古哈（Ramachandra Guha.）所寫，他要「考驗、再考驗自己征服性慾的能力。」

雖然沒有任何證據顯示他曾與任何這些女性有性關係，而且他的這一實驗總共只進行了兩個星期，但卻招致了方方面面的批評。

反抗南非種族隔離

在英國學習法律畢業後，甘地回到了印度開始執業。他的第一個案子失敗，被一個英國官員趕出了辦公室。

深感羞辱的甘地接受了在南非的一份工作，1893年啟程前往南非，在那裏生活了21年。

他在南非乘搭火車時，由於自己的膚色被攔在了頭等車廂之外。

圖片版權 Getty Images Image caption 在南非當律師的甘地

震驚於印度移民在南非所受到的待遇，甘地在納塔爾建立了印度人大會，反抗種族隔離，開創了非暴力公民抗爭的理念。

由於組織罷工，參加反對針對印度裔徵稅的遊行示威，他曾經被捕入獄，不過英國人最後被迫放棄了徵稅，釋放了甘地。

甘地在南非的非暴力公民抗爭勝利消息被報道到英格蘭，他開始成為一個國際聞名的人物。

被控煽動顛覆罪

1919年4月13日，在印度北部城市阿姆利則發生了英軍向印度抗議示威者開槍屠殺事件，約400人被殺，1300人受傷。此後，甘地回到印度開始爭取獨立。

他的非暴力抗爭倡議，得到印度各個階層和宗教的支持。他發起了不合作運動，其中包括抵制英國貨品。

英國統治者逮捕了甘地，指控他煽動顛覆罪並處以兩年監禁。

圖片版權 Getty Images Image caption 甘地從監獄釋放後，繼續禁食抗議。

英國方面依據的顛覆法律，始於1870年代，旨在應對反殖民統治的運動，因此本身很有爭議。甘地曾經有句名言說，這一法律就是「為了壓制公民自由而設計的」。如今，這一法律在印度仍然存在，被歷屆政府用來對付學生、記者、知識分子、社會活動認識和批評政府的人士。

談判失敗

1931年，甘地作為印度國大黨的唯一代表，到倫敦參加圓桌會議。他一身傳統印度服裝，給人留下深刻的印象。但是這次會議對甘地來說可謂沒有任何成果，而那一年他已經62歲。

圖片版權 Getty Images Image caption 1931年，甘地到倫敦參加關係到印度前途的圓桌會議。

英國人並不願意給予印度獨立地位，穆斯林、錫克和其他宗教民族團體的代表團也不支持甘地建立一個統一印度的構想，他們甚至不相信他是在為所有印度人爭取權益。

此後，甘地從國大黨和政治中抽身而出，不過他繼續為最底層的印度種性爭取社會平等權利。他對廣大群眾的號召力，他踏踏實實從小處著眼的和平抗爭手段，緩慢卻一步步迫使英國當局坐下來談判。

傾覆帝國

隨著第二次世界大戰爆發，英國對龐大帝國各殖民地的控制被削弱，甘地的獨立目標終於得以實現。

圖片版權 Getty Images Image caption 甘地和他的孫侄女瑪努（左）和阿布哈（右）

1947年，甘地熱愛的祖國終於獲得了獨立。不過，印度和巴基斯坦分而治之的現實，也使甘地希望穆斯林和印度教徒在一個國家內和平共處的夢想破滅。

分治製造了更多的暴力。甘地回到德里希望幫助那些選擇留在印度的穆斯林，並開始為爭取穆斯林權益禁食。印度從英國獨立還不到半年，甘地在前往德里的一個禱告會途中，倒在了一個年輕的狂熱印度教徒的槍下。

甘地對穆斯林以及巴基斯坦所採取的和解態度，都讓這個年輕的教徒極為不滿。世界各地的人們哀悼這位享譽世界的和平運動發起人。

甘地畢生的夢想是建立一個各宗教、各種姓和各階級大團結的印度。

但是，他沒有親眼見到這個印度夢得以實現的那一天。