中國國慶閲兵後朝鮮試潛射導彈意在何為

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 最近幾個月，朝鮮恢復導彈試射。

朝鮮可能從潛艇上發射了一枚彈道導彈。此前幾小時，平壤剛表示將恢復與美國的核談判。BBC記者分析朝鮮潛射導彈計劃的潛在威脅。

2019年10月2日，韓國軍方表示，朝鮮在江原道元山近海向東發射一枚彈道導彈，最大飛行高度超過910公里，飛行了約450公里。導彈最後落入日本海。

按飛行距離看，這屬於短程彈道導彈，但如果最後得到確認，這將是自5月以來朝鮮進行的短程彈道導彈試驗的顯著升級。這一消息迅速招致了日本方面的譴責。

日本首相安倍晉三說，這違反了聯合國安理會禁止朝鮮使用彈道導彈技術的決議。

就在之前幾個小時，平壤剛表示，與華盛頓的無核化談判可能最終在近日內恢復。

前一日，中國國慶閲兵中剛剛展示過中國軍方已經列裝的數十枚最新型中遠程和洲際彈道導彈，可以覆蓋亞太和全球所有地區。為何朝鮮試射一枚威力遠不及中國的導彈就能在國際媒體上引發更多關注呢？

中國領導人過去強調不希望任何人在朝鮮半島生亂。為何朝鮮還要展示一下自己的導彈開發進展呢？

分析：

BBC防務記者喬納森·馬庫斯

這是朝鮮在相當長時期內進行的射程最長的導彈試射。導彈飛行高度約910公里。但軍事專家們認為，如果沿著正常軌道發射，其射程能達到約1900公里。

這次它又是從某種水下平台發射的，可能是從一艘潛艇上發射，但更可能是一隻專門設計的試驗船或駁船。

這提醒人們，朝鮮在潛艇上發射的彈道導彈技術方面正在取得重大進展。因為對手難以在深海找到和跟蹤潛艇，潛射計劃被認為特別具有威懾力。

就在美朝兩國官員恢復朝核談判前夕，這次試驗提醒人們：平壤方面認為，它將以實力地位進行這場談判。但朝鮮這一行動必然引發國際社會的進一步疑慮：是否能真正採取有效措施，阻止朝鮮發展其核武庫。

你的器材不支持播放多媒體材料 朝鮮半島無核化：特朗普金正恩會妥協嗎？

美朝談判停滯

自2019年2月美國總統特朗普和朝鮮領導人金正恩在河內峰會未達成協議後，朝美談判陷入僵局。

專家表示，朝鮮最新的這次潛射試驗以及宣佈繼續會談是經過深思熟慮的。

美國國家利益中心高級研究員哈里·卡齊亞尼斯說，朝鮮希望在談判開始之前就表明其談判立場。

他表示，平壤似乎凖備迫使華盛頓從過去的朝鮮全面無核化的要求中退縮，因為這只是美方做出的解除制裁的承諾。

日韓擔憂

朝鮮潛射後，日本內閣官房長官菅義偉在新聞發佈會上說，一枚彈道導彈在落入水中之前可能分裂成兩枚。

這將是朝鮮今年第11次試射導彈，但日韓當局對此次試射的射程和能力表示了特別關注。畢竟，日韓兩國是面臨直接威脅。

朝鮮在停止所有遠程導彈試驗之前，已經有一段時間在發展潛射彈道導彈技術。

朝鮮上一次試射潛射導彈是在2016年，那時候特朗普還沒有就任美國總統。

兩年後，特朗普和金正恩創造了歷史，現任美國總統和朝鮮領導人首次在新加坡會晤。

但是，儘管後來兩人又舉行了兩次面對面的會晤，並沒有解決朝美之間的敵對狀態以及朝核問題。

你的器材不支持播放多媒體材料 朝鮮曾經是《核不擴散條約》的簽署方。

缺乏互信

2019年7月，朝鮮試射兩枚短程彈道導彈。韓國官員表示，這是金正恩與美國總統特朗普上月同意恢復去核化談判以來，朝鮮首次試射導彈。

但朝中社當時抨擊韓國表示，韓國當局公開表示和平，暗地裏卻和美軍運進最新攻擊型武器和強行聯合軍演等，朝鮮因此不得不繼續開發其武器系統。

中國方面表示：有關各方應該珍惜朝鮮半島來之不易的對話緩和局面，互示善意，相向而行，共同為推動半島無核化以及半島問題的政治解決做出積極的努力。

中國一直強調其導彈用於自衛，自己是負責任的國際大國。它雖然早已擁有各種導彈攻擊能力，也從來沒有在過去幾十年與多個鄰國的衝突中使用過這些大殺器。

但朝鮮最新的潛射試驗清楚表明它對現狀的不滿。這讓國際社會對朝鮮導彈安全使用的疑慮可能遠遠大於中國導彈。