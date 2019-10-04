一文看懂特朗普為何敦促中國調查拜登父子

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美國總統特朗普呼籲中國調查政治對手拜登。此前，特朗普曾呼籲烏克蘭展開同樣調查，但此舉令自己陷入遭國會彈劾的調查之中。

特朗普表示，中國和烏克蘭都應該調查民主黨候選人的領軍人物拜登及其子。民主黨指責特朗普以軍事援助為籌碼，逼迫烏克蘭調查拜登是否有特朗普所稱的腐敗行為。

拜登在推特上回應說：「特朗普抨擊他人正直的想法就是一個笑話。」

拜登還在推特上說，「總統先生，您不能勒索外國政府來幫您贏得連任。 這是濫用權力。這違反了你的誓言。這危害了我們的國家安全。」

7月25日，特朗普與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的通話引發情報機構投訴特朗普。美國國會隨後展開彈劾調查，可能迫使特朗普下台。不過，特朗普周四（10月3日）表示，此次調查「純屬胡鬧」。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @JoeBiden Mr. President, you cannot extort foreign governments to help you win re-election. It’s an abuse of power. It violates your oath of office. And it jeopardizes our national security. I know you want to rig the primary and pick your opponent, but I’m not going anywhere. https://t.co/LZQ8W3fmU6 — Joe Biden (@JoeBiden) 2019年10月3日

特朗普指責拜登父子在中國做了什麼？

特朗普指責拜登及其子亨特·拜登（Hunter Biden）在與中國和烏克蘭的政治及商業往來中存在腐敗行為，但沒有提供具體證據。

2013年，時任美國副總統的拜登對中國進行國事訪問，會見了中國國家主席習近平及其他官員。拜登的子女，包括亨特·拜登在內等隨行。

在為期兩天的訪問中，亨特與中國銀行家李祥生（Jonathan Li）會面，兩人成為商業伙伴。

拜登訪華後不久，李祥生成立了私人股本基金，亨特在該基金董事會任職。不過，拜登的發言人告訴美國全國廣播公司（NBC News），兩人在拜登訪華期間沒有討論任何業務關係，並且該基金早在數月前就已計劃成立。該發言人還說，亨特在他父親擔任副總統期間並不是該基金的股東。

亨特否認曾就商業往來與中國官員會面。不過，亨特據報在拜登訪華期間安排李祥生與拜登握手，引發外界指責亨特以權謀私。

今年8月，共和黨參議員、財務委員會主席格拉斯利（Chuck Grassley）對亨特此行提出質疑。他表示，亨特曾在中國投資，「與其合作的中國企業中，至少一家引發對重大國家安全的擔憂」。

圖片版權 Getty Images Image caption 民主黨候選人

特朗普周四怎麼說？

周四，特朗普在白宮草坪上對記者說，「中國應該對拜登父子展開調查，因為發生在中國的事和烏克蘭一樣糟糕。」

不過，特朗普沒有提供證據證明拜登已經「欺騙」了其他國家，或證明拜登應對中國與美國「甜心般的」商務往來關係負責。

美國聯邦選舉委員會（Federal Election Commission）主席發推文回應，任何人如向國外索要與美國大選有關的任何有價值的東西，都是違法行為。

BBC駐北美記者安東尼‧澤克爾（Anthony Zurcher）分析，特朗普再次公開表示，其私下發表的言論令自己陷入困境。「這要麼是手段高明的戰略，要麼是政治上的瘋狂。或者兩者兼有。」

拜登父子如何回應?

拜登競選團隊發言人指責特朗普「在全國電視中胡作非為，拼命發表陰謀論，其實早已被獨立可信新聞機構拆穿。」

副競選經理凱特·貝丁菲爾德（Kate Bedingfield）發表聲明，將特朗普的最新表態與以往對比。特朗普曾在第一次競選中呼籲俄羅斯從對手希拉里·克林頓（Hillary Clinton）的個人服務器上找回被刪除的3萬多封郵件。

亨特的發言人告訴美國媒體，特朗普所說的15億美元失實，亨特沒有從這家中國公司中得到任何回報或補償。

圖片版權 Getty Images Image caption 前美國駐烏克蘭特使科特·沃爾克（Kurt Volker，左）

彈劾調查怎樣進行？

前美國駐烏克蘭特使科特·沃爾克（Kurt Volker）是彈劾特朗普調查中第一個在國會作證的人。周四（10月3日），這位共和黨外交政策專家向三名民主黨主導的眾議院委員會成員發表閉門演說。沃爾克上周從美國國務院辭職。

舉報特朗普的投訴中表示，在特朗普與澤倫斯基通話的第二天，沃爾克與美國駐歐盟大使戈登·桑德蘭（Gordon Sondland）一同會晤了烏克蘭總統，就如何處理特朗普的要求提供建議。

在美國廣播公司（ABC）和福克斯廣播公司（Fox）獲得的一份文字對話中，美國駐烏克蘭最高外交官比爾·泰勒（Bill Taylor）告訴沃爾克和桑德蘭：「正如我在電話中所說，我認為，在政治競選中不提供安全援助是不可理喻的。」

曾捐助共和黨的桑德蘭回答說：「比爾，我認為你對特朗普總統的意圖判斷有誤。」

「總統已經非常清楚：不提供任何形式的交換條件。」

桑德蘭隨後建議，「我們不要再通過文字往來。」

快速了解彈劾案事實

美國國會可以通過兩個階段的政治程序罷免總統，彈劾是第一階段。如果眾議院投票通過彈劾條款，參議院將被迫舉行由最高法院首席大法官主持的審判。

參議院的投票需要超過三分之二才能定罪。但鑒於特朗普所在的政黨控制參議院，這種情況不太可能發生。

歷史上只有兩位美國總統被彈劾，比爾·克林頓（Bill Clinton）和安德魯·約翰遜（Andrew Johnson），但兩人都未被定罪或罷免。另一位總統尼克松在彈劾之前主動辭職。