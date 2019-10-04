中共建政70年、香港禁蒙面法、台灣「外省人」和本周更多好故事

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10月第一周，中國迎來70週年國慶，北京舉行大型閲兵活動，展示了東風-41型洲際彈道導彈等武器；中共建政紀念日，也是海峽對岸的台灣人探討認同感的契機。與北京的普天同慶不同，這一天，香港示威抗議活動繼續升級，警察因感到"生命受到嚴重威脅"，用實彈射中一名示威者。本周五，香港宣佈實施「禁止蒙面規例」，禁止示威者在公眾活動中隱藏臉容，以阻嚇激進違法行為。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

１.中共史上最大閲兵看點：覆蓋美國的核武和隱形無人機「利劍」

作為中共建政以來規模最大的一次閲兵，展示了東風-41型洲際彈道導彈、隱形無人機，以及轟-6N戰略轟炸機等新型武器。其中，東風-41導彈，射程達到1.4萬公里，可以覆蓋全球戰略目標。

２.台灣「外省人」的身世與「國家」認同

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1949年，國共內戰後國民黨撤退到台灣，計有120萬左右的大陸居民成為島上的「外省人」，從居住的眷村開始在台灣安居，他們對國民黨政府的忠誠以及兩岸統一的盼望。70年後，"外省第一代"以及他們的後代如何回看這段70年的旅程？本省與外省之間的劃分，在2019年的台灣還有什麼樣的意義？BBC中文訪問兩位對台灣立場持不同看法的外省第二代，探尋他們的觀點。

３.林鄭月娥宣佈香港10月5日起實施「禁蒙面法」

圖片版權 EPA Image caption 香港親政府建制派認為禁止示威者戴上面具，可以令他們作出暴力行為時，因為身份曝光而有所顧忌。

４.全球「反極權」大遊行聲援香港，何韻詩台灣遭潑漆

圖片版權 CNA Image caption 何韻詩出席遊行前接受媒體聯訪時，遭不明人士潑紅漆。

香港網民發起全球"反極權"大遊行，香港民運人士和歌手何韻詩在台灣參加遊行前，突遭一名蒙面男子潑紅漆，許多採訪記者也受波及，肇事者及其同伙當場遭警方逮捕。

５.電影《小丑》在美國為何引來槍擊警告

圖片版權 Warner Bros. Entertainment Inc Image caption 《小丑》講述的是蝙蝠俠死對頭的身世故事。

本周，電影《小丑》（Joker）在全球上映。電影的主角可能是超級英雄宇宙當中最聲名遠播的反派人物，而這是第一部完全以他為中心人物的電影。這部講述蝙蝠俠死對頭身世的電影，在預映時就已經引發了相當程度的爭議，甚至成為美國司法部門關注的一個議題。過去這一周，美國數家影院都報稱，員工收到來自軍方的提醒，當中提及在《小丑》上映當天有「可信的」大規模槍擊威脅。