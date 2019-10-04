一頭死豬如何引發朝鮮半島的恐慌

圖片版權 EPA Image caption 韓國動物權益組織人士抗議大批撲殺生豬。

分隔朝鮮與韓國的非軍事區發現一頭感染非洲豬瘟死亡的野豬，韓軍出動防疫，折射出中美貿易戰下豬瘟的國際影響。

朝鮮與韓國的非軍事區，俗稱三八線。雖然有非軍事之名，卻是世界上軍事對峙和戒備最森嚴的地方之一。

這是一條4公里寬的地帶，布滿了地雷，在無數槍炮瞄凖之下，是朝鮮和韓國之間的軍事緩衝區。

這頭野豬如何突破層層封鎖，衝到這個極其敏感地帶？

野豬的故事

10月初，韓國軍方在朝韓非軍事區發現一頭死亡的野豬，引起當地政府高度警覺，野豬屍體中抽取的血液樣本送交韓國國立環境科學院檢測後，確認該豬感染非洲豬瘟病毒。

韓軍立即與聯合國軍司令部就非軍事區防疫行動進行協商，並向朝方通報了相關情況。隨後動用直升機在非軍事區內開展防疫工作，噴灑藥物，旨在切斷野豬傳播病毒途徑，杜絶二次感染。

9月份，韓國已經發現多起非洲豬瘟病例，並展開了大規模的撲殺。韓國目前已有1.5萬多頭豬死亡或被撲殺。

韓國方面有人認為，非軍事區韓國一側的鐵柵欄配備高科技邊防警戒監控系統，非軍事區內的野豬等野生動物無法南下，但北側朝鮮一邊的鐵柵欄不太堅固，朝鮮的野生動物似乎能進入非軍事區內。

朝鮮與韓國

朝鮮今年5月首次通報發現非洲豬瘟病例。朝鮮疫情的規模尚不清楚，但韓國認為，朝鮮在14個國營農場飼養了大約260萬頭豬。

韓國大約有6700個養豬場。韓國雖然做出巨大努力試圖將豬瘟拒之門外，但非洲豬瘟已經不知為何傳染到該國。

韓國軍方被授權殺死任何進入非軍事區的野豬。

亞洲的非洲豬瘟

因為非洲豬瘟，亞洲總共撲殺了600多萬頭豬。

非洲豬瘟病毒對人類沒有危險，但在野豬和家豬身上具有高度傳染性，而且無法治癒。據聯合國稱，豬感染後死亡率高達100%。

豬瘟病最早於1990年代初出現在東非，蔓延到撒哈拉以南地區，在歐洲也有疫情記錄。

2018年8月，中國證實發生非洲豬瘟疫情。中國擁有全球一半的生豬，豬肉是人們的主要肉食。

自那時以來，中國已撲殺了100多萬頭豬，加上越南撲殺了500多萬頭。

中國養豬的農民得到政府承諾，以至少相當於市場價格80%對被撲殺豬給予補償。

圖片版權 EPA Image caption 中國是全球最大的豬肉消費國，消費量超過美國和歐洲的總和。

中美貿易戰

因為撲殺，中國的生豬數量下跌40%左右。

與此同時，因為中美貿易戰，中國今年對全球最大豬肉出口國美國的豬肉實施高關稅政策，並且以缺乏檢疫衛生標凖等理由暫停進口加拿大豬肉。

中國在2014年消費了7.35億頭豬。但是非洲豬瘟和貿易戰導致中國豬肉價格大幅上漲。

為了增加供應和平息漲價，中國已經出售了3萬噸儲備豬肉。

除了中國外，蒙古、菲律賓、老撾也共撲殺了數萬頭豬。