香港抗議持續 中國指責的「顏色革命」有何先例

圖片版權 Getty Images Image caption 10月6日，香港民眾再次走上街頭集會，抗議政府頒布《禁蒙面法》。

香港自今年6月開始的「反送中」抗議，在香港政府10月4日頒布《禁蒙面法》之後，周末的抗議並未平息，卻有暴力更加擴大的傾向。

香港特首林鄭月娥頒布的《禁蒙面法》，受到中國政府的強力支持。中國港澳辦發言人楊光10月4日再次表態，香港圍繞移交逃犯條例修訂出現的「風波已經完全變質」，正在外部勢力的插手干預下演變為一場「港版顏色革命」。

而香港政府《禁蒙面法》出台的當晚，有抗議者發出《香港臨時政府宣言》，號召成立臨時政府。這無疑給中國政府所提的香港「顏色革命」警告，增添了新的「港獨」證據。

不過，這並非中國政府第一次警告香港的「顏色革命」。早在9月3日，楊光就曾提及「香港的顏色革命事實很清晰」，認定香港部分抗議者提出的「光復香港，時代革命」等口號是港獨口號。

而在更早的8月7日，中國國務院港澳辦公室主任張曉明在深圳舉行的香港各界550多人參加的座談會上第一次明確表示，香港的抗議行動，「明確地出現了顏色革命的特點。」

顏色革命

中國當局對「顏色革命」的高度警惕，可以追溯到1989年。

那一年，中國內部發生了「六四」天安門事件，而在西方，柏林牆在1989年倒塌，標誌著東德共產獨裁政權的解體，從而加速了各東歐共產國家的變革。

1989年年底，捷克斯洛伐克發生了「天鵝絨革命」：捷克大學生和平示威與警察發生衝突，最後導致捷克斯洛伐克共產政權的垮台；與此同時，羅馬尼亞發生了推翻鐵腕人物齊奧塞斯庫的革命。

此後的1991年蘇聯解體，也成為21世紀之初發生在多個前蘇聯加盟共和國「顏色革命」的鋪墊。

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前蘇聯加盟共和國中的格魯吉亞、烏克蘭、哈薩克斯坦、白俄羅斯，吉爾吉斯斯坦等多個國家先後都出現導致政府下台的政治變革。

其中2003年的格魯吉亞變革被稱為「玫瑰革命」、2004年的烏克蘭變革被稱為「橙色革命」、2005年的吉爾吉斯斯坦變革被稱為「檸檬色革命」。

而2010年以來，發生在阿拉伯國家的所謂「阿拉伯之春」政治運動，也被認為是「顏色革命」的延續。

「顛覆基地」

1989年9月，被稱為中國經濟改革開放總設計師的鄧小平曾經表示：「美國，還有西方其他一些國家，對社會主義國家搞和平演變。美國現在有一種提法：打一場無硝煙的世界大戰。我們要警惕。」

儘管香港作為中國的一個特別行政區享受「一國兩制」的特殊待遇，不過近年來中國一直指責發生在香港的抗議示威，從5年前的「雨傘運動」到今年的「反送中」遊行，是以美國為首的外部勢力插手干預甚至鼓動支持的結果，而最終目的則是顛覆中國。

正如《環球時報》8月發表的一篇社論所稱，香港的抗議是「極端反對派和西方把香港拉進反華陣營」，要使香港「成為西方顛覆中國政治制度的一個示範基地。」

觀察人士認為，將香港的反政府示威歸類於「顏色革命」，對中國政府來說，可謂非常簡單卻對自己非常有利的一種定性，因為對內，這樣的定性能激發大陸內部的愛國主義民族熱情；對外，有捍衛主權的正當合法性。

即便在西方世界，無論是英國的蘇格蘭，還是西班牙的加泰羅尼亞，獨立都是一個極為敏感的問題。

也正是因此，中國方面才一再強調：千萬不要低估中國政府「捍衛主權、安全、統一的決心。」

面對香港持續的抗議，中國一直反覆強調「止暴制亂」。然而用什麼方式止暴制亂呢？在分析人士看來，《禁蒙面法》的出台，預示香港當局將拿出更多強硬措施。

那又會是什麼呢？