伊朗Instagram網紅因「褻瀆神明」罪被捕

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伊朗一名Instagram網紅為了看起來像美國女演員安吉麗娜·朱莉（Angelina Jolie）而想方設法地整容，並將自己的照片發佈而一舉成名。但據伊朗報道稱，她已因多項罪名被捕。

塔斯尼姆（Tasnim）通訊社報道，薩哈·塔巴爾（Sahar Tabar）因褻瀆神明和煽動暴力等罪名被捕。

塔巴爾的照片去年在網上瘋傳，登上了國際頭條。有傳言稱，塔巴爾做了50次整容手術，但她發佈的大部分圖片都經過大幅度編輯。

誰是塔巴爾？

據BBC中東分析員塞巴斯蒂安·亞瑟（Sebastian Usher）報道，22歲的塔巴爾吸引了全球媒體的注意。在塔巴爾發佈的照片和視頻中，她看起來像殭屍版的安吉麗娜·朱莉。

照片中，塔巴爾臉頰凹陷、笑容綻放，翹起的鼻子如同卡通人物。她說，自己做了幾十次整容手術來模仿美國明星朱莉。

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隨著塔巴爾在Instagram上吸引到的觀眾越來越多，她也表示，自己的外表之所以看起來如同幽靈一般，是經過了大幅度化妝和數字編輯。事實上，她把自己變成了一種藝術裝置。

她為何遭到逮捕？

塔斯尼姆通訊社報道，塔巴爾在遭到公眾投訴後，伊朗司法當局將她逮捕。

塔巴爾被指控褻瀆神明、煽動暴力、非法獲取財產、侮辱國家著裝規範、鼓勵年輕人參與腐敗行為等罪名。她的Instagram賬號目前已被刪除。

一連串的伊朗網絡大咖和時尚博主被指觸犯了法律，塔巴爾只是其中一位。

有關她被拘留的報道在網上引發公眾對伊朗當局的譴責。其中一則推文諷刺道，塔巴爾本應該追求那些不那麼有煽動性的行為，比如貪污和謀殺。