彈劾特朗普：第二名舉報人浮出水面

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美國總統特朗普的烏克蘭「電話門」醜聞仍在發酵。第一名舉報人的律師表示，目前第二名舉報人已站出來揭發特朗普。

特朗普第一名舉報人的代理律師馬克·扎伊德（Mark Zaid）對美國廣播公司表示，第二名舉報人也是情報官員，他已經與情報機構監察長阿特金森（Michael Atkinson）談話。

白宮目前沒有直接評論事件。特朗普曾反覆駁斥第一名舉報人的指控。

目前未披露第二名舉報人指控的具體細節。但扎伊德說，第二名舉報人有7月25日特朗普與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）通話的一手信息。這次通話引發了對特朗普的彈劾調查。

上周五，《紐約時報》報道，第二名舉報人考慮站出來，他有這次通話「更多的直接信息」。

特朗普的私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）發推特稱，他對出現另外一個「秘密線人」並不感到奇怪，稱這次調查是出於政治目的。

第二名舉報人對調查有何影響？

民主黨領導的調查委員會希望與直接目擊此次通話或有更多信息的人交談，他們期待第二名舉報人能有這些信息。

第二名舉報人暫未正式提出控訴或與調查委員會交談。但是《紐約時報》報道，第二名舉報人與情報機構監察長阿特金森交談。

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普第一名舉報人的代理律師馬克·扎伊德（Mark Zaid）

白宮稱，他們在擔憂出現後披露了通話文本。不過，調查者指出，白宮只披露了部分文本。他們已經要求國務院提供更多與這次通話有關的文件。

周六，美國國務卿蓬佩奧表示，他會同意這一要求，但稱其工作人員受到了騷擾。

彈劾調查如何進行？

美國眾議院議長、民主黨人南希·佩洛西（Nancy Pelosi）9月24日表示，對特朗普的行為展開正式的彈劾調查。

圖片版權 Getty Images Image caption 南希·佩洛西

首先，眾議院將就彈劾總統進行投票；隨後，參議院將進行聽證，決定是否將總統免職。

眾議院的調查部分集中在特朗普是否濫用總統權力，是否試圖通過尋求外國幫助來削弱拜登，從而幫助自己連任。

四個問題快速了解特朗普通話門事件

特朗普為何被調查？

一名舉報人指控，特朗普使用總統權力，要求烏克蘭調查美國2020年總統大選競爭對手拜登（Joe Biden），讓外國干預美國2020年總統大選。

這違法嗎？

如果證實確有此事，那這是違法的。請求外國幫助贏得美國大選是非法行為。但特朗普稱這是政治迫害（Witch-hunt），他未做錯任何事。

圖片版權 Getty Images Image caption 拜登

接下來可能發生什麼？

如果民主黨控制的眾議院投票決定彈劾特朗普，參議院將進行審訊。

他可能被免職嗎？

如果有至少三分之二的參議員認為總統有罪，總統會被解職。但特朗普所在的共和黨控制著參議院，所以這不太可能發生。