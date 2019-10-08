美國總統彈劾調查激出特朗普對華貿易戰「下三路」

美中雙方部長級會議本周晚些時候恢復貿易談判，中國副總理劉鶴將在華盛頓與美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)推演美中貿易戰下一個回合。

美中恢復談判前夕，白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)對美國媒體表示，新一輪美中貿易談判可能會有「正面的驚訝」。

美中貿易戰打打停停到今天，出現「驚訝」一點不會令人驚訝，是否是「正面」的，則沒人敢押寶。

"下三路"招數

美中貿易戰能否以中國可以接受的條件偃旗息鼓，要看北京是否願意挖美國總統政治敵手的「黑材料」？這乍聽上去不可想像，更像是不著邊際的「陰謀論」。

但是，美國國會的總統彈劾調查剛剛進行兩周已經曝光的美國總統特朗普的言行，迫使人們不得不想像一下不可想像的事情。

中國人要來談判，我們要和他們談。我們看吧，但我們會做得非常好，因為我對中國有多種選擇。如果他們不按我們的要求做，我們有極其極其強大的手段"。我對中國有多種選擇。如果他們不按我們的要求做，我們有極其極其強大的手段。 特朗普, 美國總統

美國總統彈劾調查抖出的「中國元素」，無意間暴露了特朗普對華貿易戰的"下三路"招數。

總統彈劾調查

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普與烏克蘭總統澤倫斯基面對記者鏡頭皮笑肉不笑的面容和僵硬尷尬的肢體語言，中國領導人應該好好看看。

特朗普與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）7月份的一次電話交談，引發一位美國情報官員通過正規法律程序，匿名投訴特朗普試圖以軍事援助為籌碼，逼迫烏克蘭調查特朗普所稱的拜登和他的兒子亨特·拜登(Hunter Biden)的腐敗行為。

亨特是一位生意合伙人，在烏克蘭、中國和其它多個國家都有商業活動，但迄今沒有任何他違法經營活動的證據。

拜登是美國2020年大選民主黨總統候選人中的領先者，也就是特朗普爭取連任的第一競選對手。美國法律明令禁止任何公民利用外國政府或個人的幫助干預選舉。

接到匿名投訴後，美國國會終於宣佈對特朗普總統的彈劾調查。說「終於」，是因為民主黨控制的眾議院以簡單多數通過彈劾決議容易，但在共和黨控制的參議院拿到三分之二多數成功彈劾特朗普的可能性幾乎沒有。彈劾反而會被特朗普當作「受政治迫害」的證據，激勵共和黨選民對特朗普的支持。

因此，美國民主黨領導層一直沒有響應黨內彈劾特朗普的呼聲，直到這一次的匿名投訴。用民主黨國會眾議院領袖南希·佩洛西（Nancy Pelosi）的話說，是「被迫出手」，用中國人的話說，「是可忍孰不可忍」。

圖片版權 Getty Images Image caption "中國應該對拜登父子展開調查，因為發生在中國的事和烏克蘭的一樣壞。"

「中國應該調查拜登」

面對彈劾威脅，特朗普不是按任何正常邏輯那樣試圖大事化小，火上澆水、釜底抽薪，而是變本加厲，火上澆油，甚至拉出飛蛾投火的架勢。你不是指責我秘密遞話嗎？那我就公開呼籲。於是出現了難以想像的一幕：

特朗普站在白宮南草坪前，面對直播電視鏡頭說：「中國應該對拜登父子展開調查，因為發生在中國的事和烏克蘭的一樣壞。」

如果一個美國總統公開要求意識形態和經濟利益皆是敵手的中國調查他的政治對手，已經超出你的想像力的話，那特朗普接下來的一段話更不知你該如何受用：

"中國人下周來談判，我們要和他們談。我們看吧，但我們會做得非常好。因為我對中國有多種選擇。如果他們不按我們的要求做，我們有極其極其強大的手段"。

特朗普不但公開要求中國政府整拜登父子的黑材料，而且明確無誤的把中國是否合作與美中貿易戰直接掛鉤。美國總統彈劾調查激出了特朗普對華貿易戰的"下三路"。

拜登父子在中國

圖片版權 Getty Images Image caption 拜登父子

2013年，時任美國副總統的拜登對中國進行國事訪問期間，會見了中國國家主席習近平及其他高級官員。拜登的子女，包括亨特·拜登等隨行。

在為期兩天的訪問中，亨特與中國銀行家李祥生（Jonathan Li）會面，兩人後來成為商業伙伴。拜登訪華後不久，李祥生成立了私人股本基金渤海華美（BHR Partners），亨特在該基金董事會任職。

香港《南華早報》周六（10月6日）報道，根據中國國家企業信用信息公示系統數據庫檔案，亨特·拜登是股權投資基金管理公司渤海華美的董事。該公司成立於2013年12月，註冊資金為人民幣3000萬元，約合400萬美元。

美國民主黨候選人拜登否認他和兒子亨特有任何不當行為。拜登的發言人對美國全國廣播公司表示，亨特在隨拜登訪華期間沒有與李祥生討論任何業務關係，並且該基金早在數月前就已計劃成立。該發言人還說，亨特在他父親擔任副總統期間並不是該基金的股東。

這與美國《紐約客》雜誌今年7月對亨特的一篇報道中的一些細節相吻合。《紐約客》報道稱，亨特和李祥生早在2012年就討論了在中國合伙籌集資金以及其它商機。2013年李祥生成立渤海華美後，亨特以不領薪酬的董事身份加入。

特朗普還指責中國政府為了換取有利的貿易待遇，曾向拜登一家支付了「數十億美元」的「酬金」。特朗普說， 「拜登的兒子可以帶著15億美元的基金離開中國，但是世界上最大基金卻無法從中國撤資。」

像特朗普發出的許多令人瞠目的其它指稱一樣，他並沒有提供任何證據。

路透社報道說，美國一位陰謀論者的一本書中用引述的一個數字，可能是特朗普指稱的來源。 路透社的報道說，2018年，美國人施懷澤(Peter Schweizer)曾在《秘密帝國：美國政治階層是如何隱藏腐敗並使家人和朋友中飽私囊的》一書中，援引了《華爾街時報》2014年的一則報道，該報道引述中國銀行一位發言人稱，渤海華美有意融資15億美元用於投資中國境外的市場。

中國可能為了達成較好的貿易協議而嘗試幫助特朗普，但我不認為他們會如此直接地干預美國內政。他們知道這裏面的風險，很有可能押錯寶。 葛來儀, 美國戰略國際研究中心資深研究員

亨特的發言人告訴美國媒體，特朗普所說的「15億美元」純屬子虛烏有，亨特·拜登沒有從這家中國公司中得到任何回報或補償。

拜登在推特上反唇相譏說，「總統先生，你不能靠敲詐外國政府來幫你贏得連任。 這是濫用權力。這違反了你的誓言。這危害了我們的國家安全。」

中國如何對應

圖片版權 Reuters Image caption 中國是否會屈服於特朗普"極其及其強大的手段"，去挖美國總統政治敵手的"黑材料"？

在被記者追問他是否已經要求中國領導人習近平開始對拜登父子展開調查時，特朗普說「我還沒有，但這的確是我們應該考慮做的事情」。

這也的確應該是中國領導人當真嚴肅考慮的事情。對特朗普的「點穴」功夫，中國政府的反應是敏感的。特朗普指責拜登的兒子佔父親的光在中國做生意。他的愛女伊萬卡· 特朗普隨他去中國訪問順便推銷自己的時裝、家居品牌，特朗普顯然不認為有任何不妥。英國《衛報》報道說，2018年特朗普出爾反爾，宣佈取消對中興通訊ZTE的禁令，出人意外。人們沒有注意到的是，在此前幾天，特朗普的女兒伊萬卡的時裝家居品牌在中國的商標註冊獲得了批准。

特朗普公開把中國調查拜登父子與美中貿易談判掛鉤，中國是否會屈服於特朗普「極其極其強大的手段」，去挖美國總統政治敵手的「黑材料」？

抑或，北京主動投懷送抱取悅特朗普？

路透社引述美國加州大學聖地亞哥分校中國與亞太關係研究教授史宗瀚（Victor Shih）的話說，如果中國真的掌握爆炸性的信息的話，中國官員可能「試圖暗示對方以政策讓步來換取信息」。

但是，如果北京手裏真的攥著特朗普的競選連任對手的「黑材料」的話，一個「更合理的推測是，為了減少特朗普連任的機率，中國可能隱瞞有關特朗普競爭對手的任何潛在負面消息。」"史宗瀚說，「畢竟，特朗普是自尼克松以來讓美中貿易最為動蕩的美國總統。」

美中貿易戰忽冷忽熱，特朗普對中國忽而甜言蜜語，忽而惡語相向。前美國國家安全委員會官員、現任喬治城大學教授的麥艾文 ( Evan Medeiros)在接受路透社採訪時提醒人們注意，中國官員很少對特朗普的羞辱性言論作出回應。梅代羅斯認為，「中國與特朗普打交道的策略一直避開你來我往的口水戰，而是非常堅定地追求他們的利益。正因為如此，美中貿易談判仍在繼續進行。」

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美國戰略暨國際研究中心資深研究員葛來儀(Bonnie Glaser)也持同樣的觀點：「中國可能為了達成較好的貿易協議而嘗試幫助特朗普，但我不認為他們會如此直接地干預美國內政。他們知道這裏面的風險，很有可能押錯寶。」

所言甚是。兩周前烏克蘭總統澤倫斯基與特朗普終於在聯合國大會上見面時，兩人面對記者鏡頭皮笑肉不笑的面容和僵硬尷尬的肢體語言，中國領導人應該好好看看。

波蘭面對俄國的威脅，需要依賴美國撐腰。對特朗普的「特殊」要求，新上任的澤倫斯基不敢說不，也不敢卷的太深。畢竟，波蘭要依靠的是美國，而不是特朗普，且不論特朗普也根本靠不住。特朗普要求澤倫斯基調查的拜登，或許一年後成為美國總統呢？

特朗普威脅中國他有「極其極其強大的手段」在對華貿易戰中攻城掠地為所欲為。但是，他顯然看不到這一層：這場貿易戰是他一手挑起來的，如果他被選票或彈劾趕出了白宮，美中貿易戰也就失去了戰爭策源地。

特朗普自詡有「偉大的和無與倫比的智慧」。中國人對自己的智慧也是很有信心的。