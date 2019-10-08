中國公司在華爾街「被退市」 誰會割肉叫疼

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中美貿易談判重啟前兩周，特朗普總統在不同時間節點發話，又有說明經濟健康狀況的數據公布，牽動著股市高度敏感的神經，忽上忽下。

中國談判代表劉鶴抵美前一周，美股大盤一度出現單日巨大跌幅。導火索是一則很快被白宮斥為「假新聞」的消息。報道引述白宮官員說，美國應該考慮切斷 禁止中國企業在美上市，對已經上市的中國公司實行強制退市。

市場聞訊大驚，大跌。白宮貿易顧問納瓦羅隨即出面宣稱消息不實，指責最早報道這條消息的彭博通訊社"不負責任"，"不認真"。

評論人士認為，不管白宮究竟是不是在考慮強制中國公司退出美國股市，按這種思路延伸下去，實際上就是中美貿易戰的戰場擴大到金融市場。

在貿易方面中美要一刀兩斷難度非常大，也不現實，那麼在金融市場是否較容易切割呢？

圖片版權 Drew Angerer/Getty Image caption 阿里巴巴創辦人馬雲2017年1月跟特朗普總統見了面。

一刀兩斷？

路透社報道稱，這把大刀下面有美國主要機構投資基金在中國公司的上千億美元的資產。

還有個大互惠基金在投資組合中持有的中國公司證券。

「被退市」的是中國公司，但割肉的顯然還包括美國主要機構投資者，以及跟它們利益相關的個人和公司。

更重要的是，如果美國單獨行動，那麼中國公司完全可以轉到歐洲和亞洲其他主要股市，美國的損失更大。

下面是美國股市四家中國公司的10大機構投資者圖示。

值得一提的是，京東最大的股東之一是美國零售業巨頭沃爾瑪（Walmart Inc.），持股超過10%。

目前在美國股市的機構投資者中，持有中國資產最多的包括黑岩（貝萊德， Blackrock）、普信（T. Rowe Price Associates）和先鋒集團（Vanguard Group）。Refinitiv 數據顯示，這三家在中國公司的投資總市值超過400億美元。

另外兩大投資基金，道富環球（State Street Global Advisors US )和景順顧問（Invesco Advisers Inc.）持有的中國公司股票市值共約150億美元。

美中經濟與安全審查委員會（USCC）資料顯示，截至2019年2月25日，美國三大證券交易所 - 紐約證交所、納斯達克和美國證券交易所 - 掛牌交易的中國公司有156家，市值共1.2萬億美元。

這其中中國政府持股佔30%以上的有11家，包括中石油、中石化、中國人壽、中國電信、東方航空和南方航空等公司。