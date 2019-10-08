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美國商務部周一（10月7日）表示，將新疆公安廳在內的28家機構和公司列入「實體清單」（Entity List），指其涉及在新疆打壓當地維吾爾人。

這份實體清單被視為一種貿易黑名單，被列入的機構和公司若未得到美國政府許可，無法向美國公司購買產品。黑名單中包括一家規模位於全球前列的監控設備製造商。

一些人權團體曾表示，中國政府在新疆嚴重迫害了維吾爾族穆斯林。

中國暫未對此事作出回應。但中國此前強烈否認打壓新疆穆斯林，並稱設立「再教育營」是為了打擊極端主義。

美國擴大黑名單

美國商務部周一宣佈了這項決定。

商務部文件稱，這28家實體與「中國對維吾爾族、哈薩克族和其他穆斯林少數群體的鎮壓、大規模任意拘留和高科技監視活動」有關。

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名單上有20家政府機構，新疆公安廳也是其中之一。

名單上還有8家企業，包括海康威視、曠視科技及大華科技。這三家企業都從事人臉識別技術研發。海康威視是全球最大的視頻監控設備製造商之一。

這並不是美國首次對中國機構和企業發佈貿易禁令。5月，特朗普政府將中國電信巨頭華為放入實體清單，稱擔憂其產品安全性。

中美兩國貿易戰仍在進行，但已展開新一輪貿易談判。新華社周二（8日）報道，國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴將率團訪問華盛頓，於10月10日至11日同美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽舉行新一輪中美經貿高級別磋商。

新疆目前情況如何？

中國新疆地區居住著數以百萬計的維吾爾族穆斯林。中國在新疆設立了「再教育營」，他們稱其為「職業技能教育培訓中心」，稱目的是「最大限度保障公民的基本人權免遭恐怖主義和極端主義侵害」。

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但人權組織稱，至少數十萬人在未經審訊的情況下被關押在營地裏。

上周，美國國務卿蓬佩奧在梵蒂岡表示，中國要求其公民不能信上帝只能信仰政府。

今年7月，聯合國人權理事會22個成員國聯名發出一份聲明，批評中國在新疆地區大規模拘押維吾爾族等少數民族。北京嚴詞回應，稱這些國家「公然將人權問題政治化，粗暴干涉中國內政」。

你的器材不支持播放多媒體材料 新疆孩子

9月，中國外交部長王毅在美國表示，新疆設立的教培中心是幫助部分民眾擺脫極端和恐怖主義影響、提高自身職業技能的學校，絶非可怕的「集中營」。

不過，BBC記者今年曾探訪新疆「再教育營」，並採訪了海外數十名維族家庭成員，發現中國政府將維族兒童與家人分隔，導致他們遠離民族信仰和母語教育。