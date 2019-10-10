英國裁決前世界首富70年前一筆遺產官司

圖片版權 Getty Images Image caption 70多年前的世界首富、大英帝國印度王公米爾·奧斯曼·阿里·汗至今仍是印度歷史上最富有的人。

70多年前的世界首富、大英帝國印度一王公的後人在英國贏得一場官司，獲准繼承3500萬英鎊遺產。

倫敦一家法院裁定，在英國一家大銀行賬戶中存有的3500萬英鎊（約合4200萬美元）必須由上世紀大英帝國時代的一位印度王公的後人繼承，而非目前的帳戶擁有者巴基斯坦政府所有。

這場爭端始於1948年。當時，仍然獨立的海得拉巴大公國的最後一位國王（大公，土邦王）米爾·奧斯曼·阿里·汗在印度武裝吞併這個大公國之前，將100萬英鎊存入了當時的巴基斯坦駐英國高級專員（即駐英大使）持有的英國銀行賬戶。加上利息，這個帳戶的金額2019年已增至3500萬英鎊。

這筆巨額財產的爭議是如何形成的？首先要回顧一下這位王公的傳奇，和可以追溯到1947年英屬印度印巴分治時代的爭議。

末代國王

1937年2月22日，美國《時代》雜誌以這位國王照片為封面，稱之為世界首富。

這位土邦王的確是當時的世界首富，富可敵國。在20世紀40年代初，他的個人財富估計至少為20億美元（今天為358億美元）。佔當年美國經濟的2%。上世紀40年代末，新獨立的印度聯合政府的國庫報告年收入不過10億美元。

他在1967年去世前一直是南亞首富，即使是那時候他的個人財富估值已跌至1億美元，因為那時候他超過97%的財富，包括屬於他家族的珠寶，包括他的女兒和孫女的大批珠寶財富，都被印度政府沒收了。

這位末代土邦王曾經統治的印度海得拉巴土邦面積大約等於英格蘭加蘇格蘭國土面積，發展煤礦，鑽石礦，農業等行業。在位期間，他也被認為是個好國王和慷慨的慈善家，捐助建設了印度的上百所學校，大學，醫院，市場，公路，鐵路，機場等等公共設施。他送給英國女王結婚禮物大鑽石項鏈至今仍是英國王室收到過的最珍貴的禮物之一，名為「海德拉巴大公項鏈」。不論一戰二戰期間，他個人就曾捐款給英國財政部，向大英帝國捐贈過多艘軍艦飛機。

作為個人，這位受過教育的末代國王不僅不是揮金如土，相反他的儉樸節約的一些習慣被人嘲笑為怪癖：自己穿的襪子要自己編織，要別人的香煙抽等等。

但大英帝國在南亞分崩離析之際，印巴分治，這位末代國王的山河不保。

印巴分治和選擇

1947年8月，印度和巴基斯坦兩個國家在南亞次大陸宣佈獨立。但這一獨立和建國運動伴隨著人類歷史上的一次大規模混亂：伴隨著原來世代生活在一起的大批穆斯林和印度教徒之間發生尖銳的矛盾，大規模的殺戮與衝突出現了。

海得拉巴大公國面臨嚴峻的局面：它位於印度東南地區，與巴基斯坦並無接壤。史學家指出，作為一名穆斯林，米爾·奧斯曼·阿里·汗並不希望加入印度，他也宣佈獨立，希望他的大公國能保持獨立，甚至希望成為大英帝國附屬領地，但這一要求無人答應。而大公國內部的穆斯林與印度徒分別成立武裝組織，大公國風雨飄搖。

印度軍隊1948年9月終於發動大規模軍事行動，5天之內一舉吞併海得拉巴大公國。在軍事行動期間和之後，官方稱，大約2.7萬至4萬人死於混亂與衝突。也有學者認為，20萬人死亡。米爾·奧斯曼·阿里·汗被迫承認其大公國加入印度聯邦，並在最初成為地區的名義領導。1956年，海得拉巴大公國的原來版圖分別併入印度的3個邦：安得拉邦，卡納塔克邦，馬哈拉施塔邦。1967年，這位末代君主逝世。

在印軍入侵之前，他將百萬英鎊存到巴基斯坦高專在英國倫敦銀行開的帳戶裏。巴基斯坦方面說，這是因為他想購買武器，防禦印軍入侵。

70年官司

在印軍吞併海得拉巴大公國之後，土邦王的後代在印度政府支持下聲稱，他本人要求歸還這筆錢，但巴基斯坦方面拒絶歸還。雙方開始打官司。

Image caption 這位世界首富生前財寶無數。這是他用過的金飯盒。2018年一度在印度失竊，被追回後送還尼扎姆（國王）博物館。

英國的國家威斯敏斯特銀行拒絶承認資金屬於任何一方，直到案件獲得法院解決。

米爾·奧斯曼·阿里·汗的一個孫子的代理律師休伊特表示，英國高等法院明確表示，它不認為這筆錢是直接交給巴基斯坦的。有壓倒性的證據表明，巴基斯坦方面只是作為受托人持有這筆錢，它實際上屬於米爾·奧斯曼·阿里·汗，因此只有其後人可以繼承。

休伊特表示，當這件官司開打的時候，他的當事人還是個孩子，現在已經80多歲了。但這個案子現在終於得到了解決。

米爾·奧斯曼·阿里·汗的一個孫子也對BBC泰盧固語部表示，歡迎英國高法的判決。

印度外交部在一份新聞聲明中也對這一判決表示歡迎。

巴基斯坦可以繼續尋求上訴，否則這筆錢將交給前世界首富的孫子和印度有關各邦。