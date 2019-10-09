圖片版權 South Park / Comedy Central Image caption 在《南方公園》的一幕中，蘭迪（左邊留一字胡者）在中國監獄裏製造玩具。

美國著名電視動畫諷刺喜劇《南方公園》（South Park，另譯《衰仔樂園》、《南方四賤客》）近日在中國被大規模封殺，不過隨後，節目的製作人卻發出一份帶有反諷意味的「道歉」。

該劇最近一集名為「樂隊在中國」（Band in China）。該集中，劇中角色蘭迪·馬什（Randy Marsh）去中國旅行過程中被捕，之後被強制勞動，接受共產黨的再教育。

現在，《南方公園》的大多數視頻和評論都無法在中國互聯網上再看得到。

「我們歡迎中國審查來到我們的地方和我們的心坎，」動畫製作人在「道歉」聲明中說，「中國共產黨萬歲！」

在1997年首播的《南方公園》現在已經推出至第23季，最初是借劇中小學生年紀的主角之口以黑色幽默搞笑，近年則有更多內容集中在對時事和流行文化的諷刺，風格大膽。

那一集講了什麼？

在這一集中，蘭迪·馬什遊歷到中國，目的是想擴大他的大麻買賣生意。

他被逮捕並送進監獄，被強制勞動和再教育。

有一幕，是蘭迪在雨中站著，衛兵則對他進行電擊。

「我是一名驕傲的共產黨員，」蘭迪照著一張卡片上的字念道，「黨比個人更重要。」

然後，他看到一名衛兵朝一名囚犯頭部開槍，將他打死。之後，蘭迪被關進一個擁擠不堪的監獄。在裏面，他與小熊維尼（Winnie the Pooh）和小豬皮傑（Piglet）進行了對話。

2017年，小熊維尼的照片在中國互聯網被封禁，因為有人覺得小熊長得像中國國家主席習近平。

「有些人說維尼長得像中國國家主席，於是現在我們在中國就是不合法了，」小豬皮傑說。

蘭迪聽了就說：「這是什麼瘋人院？」

另一邊，「南方公園」的小孩則在美國科羅拉多州組建一支樂隊。經理人堅持要求他們不能提達賴喇嘛和同性戀等話題，這樣才能不失去中國市場。

圖片版權 AFP/Weibo Image caption 2013年，習近平與美國前總統奧巴馬的一張照片被網民用來與維尼熊及跳跳虎做對比。

中國的回應

該集上星期在美國播出，之後在中國社交網站新浪微博上搜尋「南方公園」詞條的結果是「未找到相關結果」。

在中國多家視頻網站上，包括嗶哩嗶哩、愛奇藝、優酷以及樂視網等，這部動畫片均已下架。有一些搜索能找到該劇的簡介，但是不能播放。

在中國內地著名的影評社區網站豆瓣網上，對「南方公園」的搜索結果是「根據相關法律法規和政策，搜索結果未予顯示」。

在百度上，「南方公園」則仍然能搜出一些結果，不過大部分都是過時的舊聞。其中排名最高的搜索結果是過去對該劇給青少年帶來負面影響的批評。

有網民則想辦法繞過審查來討論這一集，他們在微博上使用「S23E02」（指第23季第2集）來代替該集的名稱。

製作人回應

在推特（Twitter）上，《南方公園》的創作者特雷·帕克（Trey Parker）和馬特·斯通（Matt Stone）發佈了一份「向中國正式道歉」聲明。

無內容

「跟NBA一樣，我們歡迎中國審查來到我們的地方和我們的心坎，」該聲明說。

「我們同樣愛錢多於愛民主自由。習近平一點都不像小熊維尼。」

「偉大的中國共產黨萬歲！願今秋高粱豐收！中國，我們現在和好了嗎？」

他們在聲明中提到的NBA（美國國家職業籃球協會）事件，指的是該聯盟球隊休斯敦火箭（Houston Rockets，侯斯頓火箭）總經理達瑞爾·莫雷（Daryl Morey）在發推文支持香港反政府示威者之後，又再發帖收回立場。

莫雷的推文導致休斯敦火箭隊的比賽被中國廣播機構停播，贊助商亦與之中止合作。

NBA則通過首席傳播官表示，莫雷的評論「令人遺憾」，而火箭隊球員詹姆斯·哈登（James Harden）則表示：「我們道歉，我們愛中國。」

莫雷之後表示：「那條推文之後我有了很多機會聽到並考慮其他的角度。」

中國的審查力度有多大？

目前，在國際互聯網上非常流行但卻在中國大陸被封禁的平台包括推特、臉書（Facebook）、谷歌（Google）等，維基百科（Wikipedia）在5月也宣佈，該網站的所有版本在中國大陸不能登陸。

除了通過「防火牆」（Great Firewall）阻截互聯網上所有被認為不合適的內容之外，中國的報紙和電視均在共產黨控制之下，社交媒體則會審查一些特定的敏感詞和敏感內容。