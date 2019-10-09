當NBA價值觀與中國核心利益發生衝撞

圖片版權 EPA Image caption 蕭華周二（10月8）晚再次發聲稱，不會為捍衛自由言論道歉。但對讓很多人傷心感到遺憾。

美國男子職業籃球聯賽（NBA）球隊休斯敦火箭（Houston Rockets，侯斯頓火箭）總經理達雷爾·莫雷（Daryl Morey）的推特事件繼續發酵，並上升到外交層面，中國外交部作出回應。美國有國會議員亦發聲強調人權，並批評NBA一度向中國低頭。

在言論被嚴格管控的中國，防火牆內的民眾認為主權是最後的底線，不容挑戰。任何要同中國做生意的合作，想留在中國市場就遵從中國原則，NBA也不例外。

一切皆由一條秒刪的推文引起。休斯敦火箭隊總經理達莫雷曾在推文中貼出一張寫有「Fight For Freedom/Stand With Hong Kong（爭取自由，與香港一起）」的圖片。莫雷此後秒刪推特，隨後道歉，稱自己不代表NBA。NBA總裁蕭華（Adam Silver）在最新的採訪中，表示支持言論自由。

蕭華發聲後，中國中央廣播電視總台（CCTV）和騰訊（Tencent）周二（10月8日）宣佈暫停新賽季的兩場NBA中國賽轉播，NBA本周四和周六在上海和深圳的兩場中國賽面臨眾多不確定因素。

此事驚動中國外交部。中國外交部發言人耿爽周二在例行記者會上稱，火箭隊「跟中方開展交流與合作，卻不了解中國的民意，這是行不通的」。耿爽建議記者「去關注一下普通中國民眾對此事的反應和他們的態度」。

蕭華周二（10月8日）晚連續發聲稱，不會為捍衛自由言論道歉。但讓很多人傷心感到遺憾。他說：「我真心希望，我能在上海與相關部門好好交流，取得他們的理解。我只能希望中國球迷和贊助商們看在過去30年的聯絡和感情上，能多多理解我們的立場」。蕭華目前已抵達上海，凖備按原計劃出席湖人隊在當地的季前賽，但周二（10月8日）晚，NBA 中國賽上海站的路燈宣傳牌已被拆除。

圖片版權 Getty Images Image caption 姚明（左）令火箭隊在中國大受歡迎。

中國網絡反應：「吃我家飯，砸我家碗，還要理解你？」

在中國社交網絡平台微博上，#NBA總裁抵達上海 成為第一位的熱搜話題。一些中國網民稱，希望蕭華帶著NBA離開中國。

網友「皇家丹麥曲奇」表示：「吃我家飯，砸我家碗，還要理解你？」

另一位網友表示：「理解你們的立場，把錢帶走，還觍著臉維護你所謂的價值觀，我們的立場很簡單就是國家。」

網友「靳生有你相伴」說 ：「國家主權，領土完整是底線是基礎。你不能尊重我們的底線，就別談理解，更不要說合作了。」

美國反應：「NBA不該成為中共言論管控的幫兇」

美國共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）10月6日發了兩條和此相關的推特，在第一條推特中他寫道：「作為一個從小的休斯頓火箭球迷，我對莫雷戳破中共壓制香港示威者一事感到驕傲。」

他還說，「為了追求金錢，NBA正在開倒車。」

在第二條推特上他說，人權不該被賤賣，NBA不該成為中共言論管控的幫兇。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @tedcruz We’re better than this; human rights shouldn’t be for sale & the NBA shouldn’t be assisting Chinese communist censorship. — Ted Cruz (@tedcruz) 2019年10月7日

美國民主黨議員馬林諾夫斯基（Tom Malinowski）在推特上發聲批評中國正用經濟手段限制美國境內的美國公民的言論自由。他表示：「NBA的球員和員工批評我們自己的政府就沒問題（這是對的），但當有人現在批評中國政府時（他們卻有問題了）。這非常可恥且站不住腳。」

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @Malinowski An important story: China is using its economic power to censor speech by Americans in the US. And the #NBA, which (correctly) has no problem with players/employees criticizing our gov't, is now apologizing for criticizing the Chinese gov't. This is shameful and cannot stand. https://t.co/AgDNm3aMw3 — Tom Malinowski (@Malinowski) 2019年10月7日

而美國《紐約時報》發文指，NBA在美國也因為似乎對中國卑躬屈膝而受到抨擊，外企在華頻觸政治雷點。位於華盛頓的特區的美國政治新聞網站和周刊《華盛頓觀察家報》發文稱，要為自由而戰，抵制NBA。

火箭隊當家球星詹姆斯·哈登則在記者會上說：「我們道歉。我們熱愛中國」。他說：「我們愛中國，我們喜歡在那打球。」這句話在社交媒體上得到了各種解讀，有人認為哈登在模仿《南方公園》。

站隊和保生意

BBC中文記者 梓鵬

圖片版權 AFP Image caption 火箭隊當家球星詹姆斯·哈登則在記者會上說："我們道歉。我們熱愛中國"。

莫雷引發爭議並秒刪的推文圖片內容是：「Fight For Freedom/Stand With Hong Kong（爭取自由，與香港併肩）」，爭取自由，從字面解釋，可以理解成爭取民主和言論自由，並未明確說明支持香港獨立。言論自由不只是NBA，也是整個美國信奉的基本人權。但現在的問題是，蕭華想祈求一個言論自由嚴重受限的國家的理解，這種想法無異於白日做夢。

值得注意的是，所有拒絶出席NBA活動的藝人均以「始終堅持一個中國原則，堅決維護國家領土和主權完整，堅決反對任何企圖分裂國家的言論和行為」為由選邊站隊。

但持續四個月的香港示威浪潮並非爭取香港獨立，而是爭取五大訴求。中共對香港示威的信息和報道進行管控和審查，導致中國內地民眾對香港示威的前因後果缺乏全面了解。

而中國藝人的政治嗅覺在多次站隊事件後已變得非常敏銳。愛國無罪，事實不重要。

莫雷的推文本是個人言論，現在被擴大到整個NBA在中國的商務合作有可能被全部暫停。個人行為把整個協會拉扯進輿論旋渦，而向所在機構施壓，這是中國懲罰個人反對聲音的慣常做法。

在中國，政治正確是一切生意的基礎，政商從不分家。有了正確的政治觀，愛黨愛國，才有相應的空間做生意。在美國人眼裏，政治和商業可以明確分開。作為美國四大職業體育聯盟之一，NBA球員和員工在美國國內享有批評政府的自由。

影響有多大？

中國網友評論稱：「斯特恩（前NBA總裁）摸爬滾打花30年打開的大門，姚明搭建的橋樑，莫雷用3天就給關上了，蕭華還給加了一把鎖。」

中央廣播電視總台周二（10月8日）日發表聲明稱，央視體育頻道決定，立即暫停NBA季前賽(中國賽)目前的轉播安排，立即排查涉及NBA的一切合作交流。並對蕭華的言論予以強烈不滿和反對。「我們認為，任何挑戰國家主權和社會穩定的言論，不屬於言論自由的範疇。」

作為中國獨家網絡NBA轉播商，騰訊宣佈自10月6日起暫停火箭隊的比賽直播和資訊報道。2015年，騰訊以5億美元買下NBA 5年獨家數字媒體轉播權；騰訊本月剛與NBA續約，以15億美元的天價購得未來五年獨家數字媒體轉播權。NBA在中國的商業擴張原本處於又一段擴張的黃金期。

NBA季前賽於2004年正式進入中國。每年十月有兩支球隊在中國進行季前賽。今年將於10月10日和12日在上海和深圳開賽。但目前NBA陷入尷尬境地，外界擔心今年中國國內賽程會遭取消。中國的電視台轉播NBA比賽則開始於上世紀80年代。

中國藝人李易峰、周一圍、鄭雲龍等紛紛通過微博表態，稱不會出席NBA10月9日和10日的活動。

中國的淘寶、京東等網購平台已下架火箭隊商品。