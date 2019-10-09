中美貿易戰時間軸：一場逐漸升溫的持久戰

圖片版權 Reuters Image caption 特朗普認為通過貿易戰可以解決中美貿易不平衡問題

自2018年美國總統特朗普開啟貿易戰以來，中美貿易戰已經兩年之久，到2019年10月至今不見結束的跡象。中美貿易戰，是如何一步步升溫並形成持久戰的？

這一曠日持久的貿易衝突始於特朗普於2017年8月下令下令依據《美國貿易法》「301條款」對中國是否侵犯美國知識產權展開調查，此舉被視為他針對中國採取的第一個直接貿易措施。

但早在2016年6月28日他競選總統期間，特朗普在一次集會上就展示了他所謂應對中國不公平貿易行為的計劃。當時他威脅稱，要根據美國貿易法第201條和第301條的規定對中國徵收關稅。他還稱，中國加入世貿組織是「史上最大規模的就業機會盜竊行徑」。

BBC中文在這裏列出公認的中美貿易戰開始時間2018年以來，雙方的貿易鬥爭和談判主要路線圖。