土耳其對敘利亞發動攻勢 特朗普遭歐美批評

你的器材不支持播放多媒體材料 土耳其坦克駛入敘利亞邊境的瞬間。

美國總統特朗普決定將美軍撤出敘利亞北部，土耳其軍隊展開了對庫爾德人的軍事打擊。

周三（10月9日），土耳其對敘利亞東北部的庫爾德武裝組織發動軍事攻勢。

土耳其總統埃爾多安表示，這場攻勢旨在庫爾德人控制的區域建立一個「安全區」，重新安置目前居住在土耳其的敘利亞難民。

許多觀察人士將此次中東局勢的升級怪罪於特朗普，說他「出賣盟友」。

特朗普撤軍決定來得突然，國際上，美國國會兩黨、法國等盟友都表達了反對，認為此舉背信棄義，會進一步攪亂中東局勢。

還有中國的軍事戰略觀察人士認為，特朗普此舉是為了重返亞太的政策，將美軍的重點放在亞太地區集中對付中俄兩國。

圖片版權 AFP Image caption 在敘利亞的庫爾德人早些時候抗議土耳其的威脅。

特朗普突發的言行

2019年10月7日，特朗普宣佈從敘利亞北部撤出美軍。他表示，這是為了擺脫「荒謬的、無休止的戰爭」。

早些時候，特朗普還責怪歐洲把美國當傻子，拒絶將來自歐洲的「伊斯蘭國」俘虜接回國。

此前一天，特朗普和土耳其總統埃爾多安通了電話，之後白宮表示，土耳其將推進其長期計劃對敘利亞北部的行動，而美軍將不再在有關地區出現。

特朗普的推特表示，土耳其、歐洲、敘利亞、伊朗、伊拉克、俄羅斯和庫爾德人現在將不得不決定怎麼收拾這個攤子。

有歐洲分析人士認為，特朗普宣佈從敘利亞撤軍主要是從美國國內選情出發，兌現承諾讓美軍士兵們回家凖備過節。此外，特朗普目前陷入烏克蘭門的醜聞調查中，需要轉移民意。

據美國國務院一位高級官員說，美國在敘利亞各地駐有大約1000名士兵，但現在只有大約20多人從邊境地區撤出。

特朗普還表示，已經警告土耳其不得出手太重，否則將摧毀土耳其經濟。

圖片版權 Reuters Image caption 土耳其軍隊發動向敘利亞北部的庫爾德武裝的打擊行動。

庫爾德人歷史和與土耳其的衝突

目前，有大約2500萬至3500萬庫爾德人居住在土耳其、伊拉克、敘利亞、伊朗和亞美尼亞交界處的山區。他們在中東是第4大民族。

他們長期希望能建立一個由國際社會承認的自己的民族國家，但他們從未成功。比如，在薩達姆時期的伊拉克的庫爾德人就一直遭到薩達姆的打壓。

在土耳其，該國政府與佔全國人口15%至20%的庫爾德人之間有著根深蒂固的敵意。庫爾德幾代人都受到土耳其當局的嚴厲對待。20年代和30年代庫爾德人的起義被鎮壓，庫爾德人的名字、服裝和語言都被禁止使用或受到限制，庫爾德民族身份也得不到承認。

1978年，阿卜杜拉·奧賈蘭建立了庫爾德工人黨，要求在土耳其境內建立一個獨立國家。6年後，該組織開始了武裝鬥爭。自那時以來，土耳其政府與其的衝突已導致4萬多人喪生，數10萬人流離失所。土耳其稱該組織是「恐怖組織」。

圖片版權 AFP Image caption 庫爾德武裝驍勇善戰，人數不多的美軍在庫爾德人幫助下，打垮了敘利亞北部所謂的「伊斯蘭國」武裝。

敘利亞北部和土耳其的意圖

2013年，所謂的「伊斯蘭國」武裝攻入了敘利亞北部的庫爾德人聚居區。

敘利亞的庫爾德人政黨庫爾德民主聯盟黨組成武裝，在美軍的支持下與所謂的「伊斯蘭國」進行激戰，在土耳其被取締的庫爾德工人黨武裝也加入這場戰鬥。

庫爾德武裝驍勇善戰。在庫爾德人幫助下，美軍打垮了所謂的「伊斯蘭國」武裝。

土耳其總統埃爾多安宣稱，要在土耳其和敘利亞邊境劃出一個480公里長、30公里深的「安全區」，重新安置目前居住在土耳其的360多萬敘利亞難民中的200萬人。

土耳其認為敘利亞的庫爾德民兵也是被取締的庫爾德工人黨的一部分，因此要予以軍事打擊。

圖片版權 EPA

各方反應

伊朗表示，它反對土耳其在敘利亞的任何軍事行動。美國在中東的一些盟國也表示不支持土耳其的軍事行動。

在美國國內，美國眾議院議長、民主黨人佩洛西要求特朗普收回撤軍決定，認為其威脅地區安全局勢，並向伊朗、俄羅斯，以及美國的盟友發出「美國不再可靠」的信號。共和黨內的很多人也批評特朗普倉促撤軍只會讓俄羅斯、伊朗、敘利亞阿薩德政府獲益。

歐洲多國領導人對特朗普予以批評。法國世界報立即刊出了社論，題目是：特朗普不負責任的外交。

歐洲一些報章的評論認為，特朗普雖然只是撤離特種部隊的幾十名成員，但讓本來投鼠忌器的土耳其可以對庫爾德人大開殺戒，破壞了對庫爾德人的承諾，並可能讓所謂的「伊斯蘭國」在當地混亂的局勢下死灰復燃。