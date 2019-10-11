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中國向來在涉及國家主權、領土完整的問題上態度強硬，對包括「藏獨」、「台獨」、「港獨」、「疆獨」，以及六四天安門民主運動和東海、南海等議題非常敏感。

近幾天來，全世界矚目的美國籃球協會NBA在中國的處境，恰好是此類政治問題極度敏感的最新例子。

NBA在中國拓展了30年，應該沒有料到某個球隊經理的一番個人觀點，會將整個集團總經理以至整盤生意捲入香港抗議這樣的政治漩渦。

NBA作為一個體育商業機構，面臨中國和美國兩方的壓力。美國方面認為，中國正日益利用市場前景和商業手段操控美國企業，迫使他們放棄自己的價值觀；而中國方面強調，與中國方面開展交流與合作，卻不了解中國的民意，「是行不通的」。

從NBA開始， BBC中文為您盤點十大最近踩上中國政治紅線的跨國公司：

1） NBA（全美籃球協會）

全美籃球協會NBA，堪稱職業籃球比賽的代名詞。借助中國經濟改革開放給家家戶戶帶來的電視機，NBA走入了中國億萬家庭，贏得了數以億計的粉絲和球迷。

如果說任何國際名牌進入中國，總是從確定一個接地氣的，或者信達雅的中國名字開始，那麼NBA卻是一個例外。在中國拓展30年，NBA的名頭一直在那，全美籃球協會這樣的直白翻譯名字，說起來只會讓球迷們覺得很外行。

本次休斯頓火箭隊總經理莫雷在個人推特上支持香港抗議的推文發出後，NBA總裁肖華支持言論自由的表態，使中國各方面的態度從對火箭隊的抵制似乎有全面擴大到整個NBA在中國活動的趨勢。

中央電視台以及騰訊等媒體都表示將暫停對NBA在中國近日比賽的轉播，諸多商業公司也表示將下架火箭隊的產品，停止與火箭隊的合作，等等。

沸沸揚揚兩天之後，10月10日，NBA兩支球隊在上海的表演賽如期進行。對此，外界很多人都鬆了一口氣。

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2）Apple(蘋果公司）

就在火箭隊總經理莫雷踩上香港紅線的幾乎同時，智能手機巨頭公司蘋果（Apple）也捲入了香港抗議這個政治漩渦。

蘋果公司被中國官媒批評，一款香港地圖手機應用程序App，被香港抗議者用來跟蹤香港警方行動位置。

《人民日報》指責蘋果公司不加掩飾，「為暴徒保駕護航」。文章表示：「 商業的歸商業，政治的歸政治，沒人想把蘋果公司扯到香港正在發生的風波中。但現在人們已有合理想像，蘋果公司自己要跳進來，要把商業和政治乃至商業活動和違法行為攪在一起。這種不智、這樣魯莽，會給蘋果公司招致多大的風浪，蘋果公司需要深思。」

蘋果公司其後表示，將這款App下架， 因為「很多有擔心的香港客戶聯絡了我們」，「我們也經與香港網絡安全和預防科技犯罪局確認，這個App被用來針對和伏擊警察。」

蘋果公司的這一決定，被諸多西方媒體批評是，「叩頭」、「屈服於中國的壓力」。

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3）Blizzard（暴雪視頻遊戲公司）

10月8日，美國視頻遊戲公司暴雪(Blizzard)暫停了一名香港選手一年的比賽資格，並取消了他的獎金。

這一決定之前，香港選手鐘「閃電戰」吳偉(Chung "Blitzchung" Ng Wai)在賽後直播採訪時，戴上了香港抗議中的標誌性物品護目鏡和防毒面具，並用國語喊話：解放香港。

暴雪公司8號發表聲明稱，這位選手違反了競賽規則。

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4）Vans（範斯）運動鞋

美國運動鞋品牌「範斯」最近舉辦的一項創意比賽，邀請來自世界各地的設計者參加，獲勝者除了贏得獎金，其作品還將被推出市場。

媒體報道稱，一名加拿大設計者的主題，是香港2014年的「雨傘運動」和現在正在進行的「反送中」抗議，有紅色紫荊花和黃色雨傘圖案，以及帶著防毒面具、護目鏡和安全帽的抗議者。

這一設計引起中國網友的注意和爭議後，被比賽組織者刪除。

Vans在其臉書賬號聲明表示：「我們確認有少部分作品因不符合比賽參與守則而被刪除」，但並未說明是哪些作品。聲明還表示，「作為一個公開、多元的品牌，Vans從來沒有任何政治立場。」

範斯公司的這一做法，在香港引起不滿，卻受到中國網民的稱讚。

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5）Tiffany（蒂芙尼）

持續了4個月的香港抗議活動，將美國珠寶飾品公司蒂芙尼（Tiffany）也捲入了政治漩渦。

蒂芙尼推出的一張手遮單眼的廣告照片，被中國消費者聯想到香港的抗議活動，指控該公司支持香港反送中示威者。

蒂芙尼解釋說，廣告照片早在香港抗議之前就已拍攝，「絶無表達任何政治傾向的意圖」。

「這張照片可能被如此解讀，令我們感到遺憾，因而已將它從我們的數碼和社交媒體平台刪除，並從即刻起停止繼續使用。」

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6) 範哲思（Versace）

2019年8月，時尚奢侈品牌範哲思的一款T恤衫照片在中國社交平台上引起熱烈的討論，這款T恤衫上，沒有把香港列為中國城市，讓中國的愛國網民們非常憤怒。

中國影視明星楊冪迅速發佈聲明，表示終止與範思哲的合作，不再出任該品牌的代言人。

範哲思的創意總監多納泰拉·範思哲（Donatella Versace）通過微博和Instagram發表聲明，表示對「錯誤」（error）和「不準確」（inaccuracy）表達「誠摯的歉意」。

7)蔻馳（Coach）、紀梵希（Givenchy）

幾乎同時，另兩家時尚品牌蔻馳和紀梵希也被中國網友發現有同範哲思品牌同類的問題。

兩家公司隨後都表示尊重中國的主權和領土完整，將改正在網站上的相關內容。

8）施華洛世奇（Swarovski）

以人造水晶製品而聞名的奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski）也在2019年8月被發現在其官網上將香港列為國家。

施華洛世奇公司隨後聲明稱，「一直都堅決維護中國的主權和領土完整」，正在對全球上千網站進行排查。

中國近年來成為國際奢侈品牌銷量增加的主要市場，麥肯錫發佈的《中國奢侈品報告2019》顯示，2012-2018年期間，中國貢獻了全球奢侈品市場超過一半的增幅，並且到2025年這個比例還將持續升至65%。

正是在這樣的背景下，時尚奢侈品牌對中國市場格外重視，面對敏感的政治問題它們必須選邊站隊，表明立場。

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9）航空公司

本次香港抗議活動，香港第一大民航公司——國泰航空面臨了比其他航空公司更直接的來自中國的壓力。

中國方面指責國泰員工參與暴力衝擊，「被控暴動罪卻未被停止飛行，以及洩露航班旅客（香港警察）信息」之後，中國民航局向國泰航空發出「重大航空安全風險警示」，國泰航空的股價大跌，行政總裁兼常務董事何杲（Rupert Hogg) 辭職。

除了香港，台灣是另一個曾經使多家國際航空公司踩中中國政治紅線的問題。

早在2018年4月，中國要求40多家國際航空公司更改台灣、香港和澳門在官方網站上的「錯誤標注」，以符合「一個中國」原則。

在中國方面的截止日期之前，所有航空公司都按照中國要求做了修改。

10）萬豪酒店（Marriott）

除了航空公司之外，另一個在中國受到壓力必須符合「一個中國」原則的行業是酒店業。

2018年1月，國際連鎖萬豪酒店，被發現在發送予會員的服務質量問卷調查和官方網站中文版中，將台灣、香港、澳門、西藏與中國大陸並列，引起網民的不滿和網信辦以及市場監管局的調查。

對此，萬豪酒店發表聲明表示，「意識到了事件的嚴重性，表示真誠的道歉」。