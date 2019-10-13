美國連環殺人案：FBI爆出最冷血屠夫驚人內情

圖片版權 FBI Image caption 美國聯邦調查局FBI公布利特爾受害人畫像

美國聯邦調查局FBI證實，目前已經被收監的一名殺人犯是美國歷史上殺人最多的連環殺手。

他的名字叫塞繆爾·利特爾（Samuel Little），現年79歲。利特爾供認自己謀殺93人，涉案50起，時間跨越35年（1970年至2005年）。

利特爾從2012年起，已經開始在監獄裏服刑，他被判處終身監禁，罪名是謀殺3名女子。

美國官員說，利特爾的主要受害者是那些比較弱勢的女子。她們大多數為黑人女性，並且其中許多人為性工作者或是有毒癮者。

利特爾曾經是一名拳擊手。 他的作案手法通常是先把受害人一拳打懵，然後再勒死。

因此，這意味著不總是能找到受害者被殘酷謀殺的「明顯標記」。

有些謀殺案例甚至從未被立案調查過。 所以，許多謀殺受害者被誤判為吸毒過量致死或是事故等。

不僅如此，有些受害人的屍體也從未被找到過。

FBI在本周初（7日）發表的一份聲明中說，他們的專家相信「利特爾所有的供認都是可信的」。

FBI犯罪專家帕拉佐洛（Christie Palazzolo）在聲明中表示，多年來利特爾一直相信沒有人能抓到他，因為他覺得沒有人清點被他所謀殺的受害人。

雖然，利特爾已經被收監服刑，但是FBI堅信，為每一名受害人討回公道非常重要，並且盡可能為每一宗案例結案。

目前，執法人員仍在繼續核實利特爾供認的其他43個案例。

圖片版權 Wise County Jail Image caption 塞繆爾·利特爾的近照，他還曾使用過麥克道爾（McDowell)這個名

美國官員目前已經公布了涉嫌在肯塔基、佛羅里達、路易斯安那、內華達以及阿肯色州5宗案例的額外信息，希望公眾能幫助確認那些未被證實的死者受害人身份。

FBI之前還公布了利特爾在監獄中給受害人畫的彩色畫像，希望能確認更多的受害者。

與此同時，FBI還公布了利特爾監獄審訊視頻錄像，在錄像中他描述了一些謀殺細節。

在其中的一個案例中，FBI辦案人員還尋求公眾幫助破案。

利特爾稱，他曾在1970年代早期，在邁阿密遇見過一名叫瑪麗安（Marianne）或是瑪麗·安（Mary Ann）的年輕黑人變性女子。

他說，他在一個甘蔗地附近的公路上殺死了這名19歲的女子，然後把她的屍體扔進沼澤地。

他形容當時的情景時說，他把這名女子的屍體扔進了沼澤地，她面朝下掉了進去。

在另一起案件中，利特爾詳盡講述了他1993年在拉斯維加斯一家汽車旅館中勒死一名女子的情景。

他回憶說，他之前還見到過該名女子的兒子，還跟他握過手。

在謀殺該名女子後，他驅車載著屍體來到城郊，之後把屍體順著斜坡推了下去。

Image caption FBI 公布的利特爾作案受害人的分佈地圖，其中綠點是一名受害者，紅點則代表兩名或以上受害人。（來源：FBI)

美國官員表示， 利特爾謀殺記憶大多數都很凖確，但他無法記起具體的日期，給案件調查帶來了阻礙。

但目前並不清楚，利特爾招認更多案情是否會讓他面臨更多指控？

2012年。利特爾因在肯塔基州的一項毒品指控而被捕，後被引渡至加利福尼亞。加州的官員對他進行了DNA測試。

利特爾犯罪記錄廣泛：從武裝搶劫到強姦，涉案地點遍及全美國。

DNA測試結果顯示，他與1987年和1989年在洛杉磯發生的3起未決謀殺案有關聯。

他最初在庭審中拒不認罪，但最終被定罪，並被判處3個終身監禁，沒有假釋的機會。

利特爾隨後被移送給FBI暴力犯罪逮捕計劃（the FBI's Violent Criminal Apprehension Program ，ViCAP) 。

該項目旨在分析一些涉及暴力和性侵犯罪的慣犯，並與當地執法機構分享信息，交叉取證，解開未解犯罪之謎。

去年，德克薩斯官員霍蘭德與聯邦調查局的暴力犯罪小組一道前往加利福利亞去審問利特爾。

利特爾同意與他們交談，因為他期待能夠轉換監獄。

因此，霍蘭德「幾乎每天」都能夠向他提問，以對利特爾的整個犯罪畫面有一個完整的了解。