BTS赴沙特阿拉伯演出：韓國流行樂團何以引來人權組織非議？
韓國流行樂（K-pop）超級樂團BTS（防彈少年團） 成為首位在沙特阿拉伯舉辦大型演唱會的外國樂團。然而樂團此行也遭到非議評，因為後者一直被人權團體批評其紀錄欠佳。
這個男子流行樂團星期五（10月11號）應沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼（Mohammed Bin Salman）邀請，在首都利雅德法赫德國王國際體育場舉行演唱會，門票事前早已售罄。
BTS是世界上最受歡迎的流行樂團之一，他們是首隊在美國專輯榜上拿下冠軍的韓國樂團，以精湛的舞蹈以及俊帥的男孩面孔聞名。BTS在全球擁有廣大的忠誠粉絲。
許多BTS粉絲在網上分享了參與當晚演唱會的興奮，並感激BTS來到了利雅德。據韓聯社報道，這場演出吸引了來自科威特、阿聯酋等周邊國家的歌迷到來，演唱會也透過網絡流媒體直播，讓無法到達現場的歌迷觀看。
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表演前一晚，首都利雅德的主要建築物都亮起了代表BTS的淺紫色。從演唱會現場的視頻看到成千上萬的歌迷合唱BTS的歌曲，歌迷並用他們的手機屏幕以及燈籠點亮了整個演唱會場。
一位中國女歌迷「Lan」告訴BBC中文，BTS區別了很多其他包裝出來的偶像團體。「因為BTS音樂有他們自己的風格。歌詞裏會唱到追逐夢想的過程、對社會問題的思考、對粉絲的感謝等等，讓人覺得很真誠 。」
BTS去沙特阿拉伯都引來些什麼批評？
沙特阿拉伯已經放寬了許多對娛樂產業的限制。王儲薩勒曼說他想改革國家的經濟與社會。該國去年解除女性駕駛禁令。直到2017年，女性在該國才允許到法赫德國王國際體育場。
BTS這次接受沙特阿拉伯的邀請，造成其歌迷內部意見分裂。英國《衛報》指出，演唱會開始之前，有歌迷發佈了#BTSdontgo（BTS別去）標籤的Twitter推文。
總部設在美國紐約的國際組織人權基金會（Human Rights Foundation）批評，BTS應約演出，是「洗白」沙特阿拉伯的侵犯人權行為。
人權基金會推特上說：「BTS沒有使用平台譴責沙特政權之惡行，反而選擇今天在利雅得的演出來洗白該政權侵犯人權的行為。 我們呼籲名人在認同極權政權之前三思而後行。」
BTS的成員RM為他們到沙特阿拉伯演出辯護。他告訴美媒《好萊塢報導》說：「我不會說這是個簡單決定。」
另一位成員Jimin補充說： 「我們是被正式邀請來演出的。 距離我們上次在中東演出，已經有一段時間了。我猜上次是2015年在杜拜。 簡單來說，如果有人希望看到我們，我們就會去那裏。 這就是我們的想法。」
今年8月，美國歌手妮琪·米娜（Nicki Minaj）告訴她的粉絲說她支持女權、LGBT社群和言論自由後，取消原定在沙特阿拉伯的演出。
BTS到底是誰？
出道於2013年，BTS是韓國Big Hit Entertainment公司一手打造的男子組合。成員包括RM、Jin、Suga、J-Hope、Jimin、V及Jungkook七人。
BTS為韓文「防彈少年團」縮寫。有評論人士認為，與其他「韓流」組合的不同之處在於，BTS的歌曲覆蓋了一些霸凌、菁英主義、心理健康等禁忌話題。他們的歌曲混合流行、R&B、嘻哈等風格，同時配以精心編排的舞蹈。除韓文歌曲外，他們還曾發行日文專輯，並在推特及Instgram官方賬號上，超過2000萬人關注。
「能夠參與到他們從演出的時候只有兩排粉絲，到現在幾萬人座無虛席的成長與成功，作為粉絲我也有一種自己夢想實現的感受。」 中國女歌迷「Lan」對BBC中文記者解釋。
BTS與韓國流行文化產值
外界分析，韓國以全國之力扶植文化產業，在亞洲國家中是個中翹楚。2000年初始，韓國流行歌手寶兒（BoA）和Rain開啟韓流席捲亞洲的風潮。《冬季戀歌》這部廣受歡迎的電視劇使演員裴勇俊變成了亞洲巨星。
韓國政府也在海外開設駐外韓國文化院，在全世界31國設有分院，舉辦韓語課程以及電影音樂等交流活動，提升韓流永續發展。
福布斯（Forbes）本周報道，BTS引領的韓流效應，在韓國貢獻了高達46.5億美元的國內生產總值（GDP），現在與三星等韓國頂尖企業處於同一經濟聯盟。 該報導又稱，BTS銷售的數百萬張專輯和演唱會門票的金額，超過了斐濟及馬爾代夫等國家年產值。在Twitter上，BTS的貼文被回應或轉發的量是美國總統特朗普的四倍。
BTS不僅是亞洲現在最受歡迎的流行樂團之一，他們在西方國家聲勢也如日中天。