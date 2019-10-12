Image caption BTS去年贏得BBC廣播電台第一台Teen Awards 2018的「最佳國際團體」與「最佳社交媒體明星」獎項。

韓國流行樂（K-pop）超級樂團BTS（防彈少年團） 成為首位在沙特阿拉伯舉辦大型演唱會的外國樂團。然而樂團此行也遭到非議評，因為後者一直被人權團體批評其紀錄欠佳。

這個男子流行樂團星期五（10月11號）應沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼（Mohammed Bin Salman）邀請，在首都利雅德法赫德國王國際體育場舉行演唱會，門票事前早已售罄。

BTS是世界上最受歡迎的流行樂團之一，他們是首隊在美國專輯榜上拿下冠軍的韓國樂團，以精湛的舞蹈以及俊帥的男孩面孔聞名。BTS在全球擁有廣大的忠誠粉絲。

許多BTS粉絲在網上分享了參與當晚演唱會的興奮，並感激BTS來到了利雅德。據韓聯社報道，這場演出吸引了來自科威特、阿聯酋等周邊國家的歌迷到來，演唱會也透過網絡流媒體直播，讓無法到達現場的歌迷觀看。

表演前一晚，首都利雅德的主要建築物都亮起了代表BTS的淺紫色。從演唱會現場的視頻看到成千上萬的歌迷合唱BTS的歌曲，歌迷並用他們的手機屏幕以及燈籠點亮了整個演唱會場。

一位中國女歌迷「Lan」告訴BBC中文，BTS區別了很多其他包裝出來的偶像團體。「因為BTS音樂有他們自己的風格。歌詞裏會唱到追逐夢想的過程、對社會問題的思考、對粉絲的感謝等等，讓人覺得很真誠 。」

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @Turki_alalshikh بي تي اس ... يقولون ملعب مره مره فاضي مافيه الا ٧ pic.twitter.com/lsfcONHgSI — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) 2019年10月11日

BTS去沙特阿拉伯都引來些什麼批評？

沙特阿拉伯已經放寬了許多對娛樂產業的限制。王儲薩勒曼說他想改革國家的經濟與社會。該國去年解除女性駕駛禁令。直到2017年，女性在該國才允許到法赫德國王國際體育場。

BTS這次接受沙特阿拉伯的邀請，造成其歌迷內部意見分裂。英國《衛報》指出，演唱會開始之前，有歌迷發佈了#BTSdontgo（BTS別去）標籤的Twitter推文。

總部設在美國紐約的國際組織人權基金會（Human Rights Foundation）批評，BTS應約演出，是「洗白」沙特阿拉伯的侵犯人權行為。

人權基金會推特上說：「BTS沒有使用平台譴責沙特政權之惡行，反而選擇今天在利雅得的演出來洗白該政權侵犯人權的行為。 我們呼籲名人在認同極權政權之前三思而後行。」

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @HRF Rather than using their platform to denounce the Saudi regime’s abuses, BTS chose to whitewash the regime’s human rights violations by performing in Riyadh today.



HRF calls on celebrities to think twice before endorsing authoritarian regimes. https://t.co/843nov1R2i — Human Rights Foundation (@HRF) 2019年10月11日

BTS的成員RM為他們到沙特阿拉伯演出辯護。他告訴美媒《好萊塢報導》說：「我不會說這是個簡單決定。」

另一位成員Jimin補充說： 「我們是被正式邀請來演出的。 距離我們上次在中東演出，已經有一段時間了。我猜上次是2015年在杜拜。 簡單來說，如果有人希望看到我們，我們就會去那裏。 這就是我們的想法。」

今年8月，美國歌手妮琪·米娜（Nicki Minaj）告訴她的粉絲說她支持女權、LGBT社群和言論自由後，取消原定在沙特阿拉伯的演出。

圖片版權 AFP Image caption 王儲穆罕默德·本·薩勒曼被質疑是卡舒吉命案等侵害人權事件之幕後策劃者，但這位王儲也是沙特旅遊業改革開放的主要推手。

BTS到底是誰？

圖片版權 Getty Images / FilmMagic Image caption BTS在全球各地都有龐大的粉絲支持，特別是年輕族群。

出道於2013年，BTS是韓國Big Hit Entertainment公司一手打造的男子組合。成員包括RM、Jin、Suga、J-Hope、Jimin、V及Jungkook七人。

BTS為韓文「防彈少年團」縮寫。有評論人士認為，與其他「韓流」組合的不同之處在於，BTS的歌曲覆蓋了一些霸凌、菁英主義、心理健康等禁忌話題。他們的歌曲混合流行、R&B、嘻哈等風格，同時配以精心編排的舞蹈。除韓文歌曲外，他們還曾發行日文專輯，並在推特及Instgram官方賬號上，超過2000萬人關注。

「能夠參與到他們從演出的時候只有兩排粉絲，到現在幾萬人座無虛席的成長與成功，作為粉絲我也有一種自己夢想實現的感受。」 中國女歌迷「Lan」對BBC中文記者解釋。

BTS與韓國流行文化產值

外界分析，韓國以全國之力扶植文化產業，在亞洲國家中是個中翹楚。2000年初始，韓國流行歌手寶兒（BoA）和Rain開啟韓流席捲亞洲的風潮。《冬季戀歌》這部廣受歡迎的電視劇使演員裴勇俊變成了亞洲巨星。

圖片版權 GEOFFROY VAN DER HASSELT / Getty Images Image caption BTS 在法國的歌迷。

韓國政府也在海外開設駐外韓國文化院，在全世界31國設有分院，舉辦韓語課程以及電影音樂等交流活動，提升韓流永續發展。

福布斯（Forbes）本周報道，BTS引領的韓流效應，在韓國貢獻了高達46.5億美元的國內生產總值（GDP），現在與三星等韓國頂尖企業處於同一經濟聯盟。 該報導又稱，BTS銷售的數百萬張專輯和演唱會門票的金額，超過了斐濟及馬爾代夫等國家年產值。在Twitter上，BTS的貼文被回應或轉發的量是美國總統特朗普的四倍。

BTS不僅是亞洲現在最受歡迎的流行樂團之一，他們在西方國家聲勢也如日中天。