中美貿易談判 盤點十大細節究竟誰是贏家

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中美最新一輪貿易談判究竟如何？美國總統特朗普對談判的總結是，「雙方達成了相當實質性的第一階段協議」。

受中美貿易談判前景看好的刺激，周五（10月11日）美國股票市場出現大幅上升。

中美此輪貿易談判，究竟涉及哪些具體內容呢？美國總統特朗普在白宮會見中國副總理劉鶴之後，舉行了記者招待會，談到了如下10個主要的方面：

1）書面協議仍需數周

目前雙方達成的仍然是原則性協議。美國總統特朗普周五（11日）在白宮會見中國副總理劉鶴之後向記者表示，書面協議將在未來三周、四周或者五周時間內完成。

所有原則上達成的協議，中國仍需帶回北京獲得最高層的批准。美國財政部長姆努欽說：「我們沒有看到白紙黑字的協議，也不會簽署。」

2）中美原則上取得進展包括

農業、知識產權保護、匯率、金融服務、擴大貿易合作、技術轉讓、爭端解決等。

3）農產品

中國承諾每年將購買美國農產品400億至500億美元。特朗普在白宮講話時向美國農民建議說：馬上去買更多農田和更大型的卡車吧。

4）關稅

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普說，與劉鶴談起香港的抗議，「跟幾個月前的頭幾天比，確實減弱很多了，那時候看到有很多人，現在少了很多。我們討論了這個問題。我認為這會自行解決的。」

應劉鶴的要求，特朗普同意，美國暫緩實施原本將在10月15日生效的對價值2500億美元的中國產品增加關稅至30%的決定。

5）金融

美國財政部長姆努欽在記者會上表示，中美之間在金融服務方面有「一個差不多完全的金融市場開放協議」，中國向美國金融機構開放市場，雙方還就外匯市場透明和自由方面達成協議。

6）技術轉讓

技術轉讓將會是中美談判第一階段協議中的一部分，但還會有第二階段的談判。

7）華為公司

美國貿易代表萊特希澤說，華為不是本次中美貿易談判的內容。華為問題是另一個不同的程序。

8）中國公司黑名單

在被問及美國制裁的中國公司黑名單時，特朗普回應說，「我們會看看這份黑名單，決定看哪些公司會在名單上。」

9）中國留學生

特朗普被問及中國留學生時說：「我們會對中國學生很好。我以前多次聽過這個問題，包括從我們自己安全部門的人。有謠言說我們要向中國學生關上大門，這都是沒影的錯誤消息。我們對待中國學生不會與對待其他國家的學生不同。」

10）香港抗議

有關香港抗議，特朗普回應說，「中國在香港已經取得了很大進步，我也一直在看。實際上我還告訴副總理（劉鶴）說，現在已經比最初的時候減弱多了。我們討論了這個問題。我認為這會自行解決的。這個（貿易）協議對香港民眾來說是個很棒的協議，我認為對香港來說是非常積極的事情。」

贏家

中美之間新一輪的談判成果，要落實在正式的文件中還需要相當的時間，這也讓外界對雙方究竟能否達成書面協議存有相當大的疑問。

中國官方新華社在報道中寫道：雙方討論了後續磋商安排，同意共同朝最終達成協議的方向努力。

這顯然與特朗普在推特中所表現的樂觀有很大差距。特朗普在推特中寫道：這次中國協議最大的好處之一就是，因為各種原因，我們不需要經過冗長、政治複雜的國會批准過程。等協議完全談好了，我就代表我們國家簽了，又快又乾淨！

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @realDonaldTrump One of the great things about the China Deal is the fact that, for various reasons, we do not have to go through the very long and politically complex Congressional Approval Process. When the deal is fully negotiated, I sign it myself on behalf of our Country. Fast and Clean! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年10月11日

而外界很多評論人士，對中美本次談判的實際成果，不少也持謹慎、觀望態度。

《金融時報》在北京的記者湯姆·米徹爾（Tom Mitchell）報道認為，中國在與美國的貿易休兵中幾乎沒有讓步。

「雙方還需要走很長的路才能最後就更加敏感有爭議的議題達成一致意見，這些議題包括中國政府對戰略性行業和國營企業的支持，而協議也是特朗普希望在開始2020年爭取連任競選之前雙方能達成的。」

美國《紐約時報》報道說，美國的「經濟痛楚似乎軟化了特朗普的鬥志」。

澳大利亞前總理陸克文發表評論文章認為，中美之間的原則性協議，「是一個令人鼓舞的信號，但是口頭協議只是第一步。如果貿易戰不能最後結束，明年將大大增加美國、歐洲、日本和其他發達國家和新興經濟體衰退的風險。這也可能嚴重影響中國近期的經濟增長前景。」

澳大利亞現任總理斯科特·莫里森也認為，中美之間的初步協議「多多少少算是個突破」。