圖片版權 Reuters Image caption 日本當局派出2.7萬名自衛隊員參加救援行動。

數十年來侵襲日本最強的颱風「海貝思」，已造成至少18人死亡，日本當局派出數萬名自衛隊及其他救援人員救災。

「海貝思」於當地時間周六（10月12日）在日本東京南部登陸，之後向北移動，沿途造成嚴重水災。

日本放送協會（NHK）報道，風暴中已經有13人失蹤。

在日本長野縣中部，洪水包圍了民居著名的子彈火車，救援人員需要用直升機將被困的災民從屋頂救起。

當局表示，他們一共派出了2.7萬名自衛隊人員參加救援。

首相安倍晉三表示「政府會竭盡所能」，承諾如果有需要的話，會派出更多自衛隊人員。

至周日，颱風已經有所減弱，並逐漸離開陸地。

女性長者被救期間意外身亡

在東京北邊的川越市，救援人員用小船將被困的居民送至收容中心。

在大東京區域，近15萬戶居民停電，自來水供應亦受影響。在「海貝思」持續威脅下，一些火車以及飛機航班被取消。

很多傷亡都是由於洪水所造成的山泥傾瀉（泥石流）導致的。

美聯社引述消防人員指，有一名70多歲的女性在被救援直升機救起時意外掉落死亡。

日本其中一些地區在數天內錄得平均年降雨量的40%。

你的器材不支持播放多媒體材料 日本當地氣象廳稱「海貝思」是60年來侵襲本國的最強風暴

在富士山附近的箱根町，周五和周六錄得了超過1米（3英尺）的雨量，是日本有紀錄以來48小時內錄得的最高降雨量。

強降雨還侵襲了農田，還有多個倉庫被水淹。

東京西北邊的東松山市一名農民向法新社表示：「我們從來沒遇到過這樣的洪水。」

體育賽事受影響

風暴導致在日本舉行的英式橄欖球世界杯部分比賽被取消，不過日本隊對蘇格蘭隊的重要比賽則會在周日如期進行。

日本格蘭披治一級方程式預賽也因風暴受到一定影響，最後還是如期舉行。

在風暴登陸之前，當局向超過700萬居民發出呼籲，敦促他們離開，不過有消息指，住進收容中心的只有5萬人。

就在上月，颱風「法茜」就曾侵襲日本部分地區，對3萬戶住宅造成損毀，其中大多數至今尚未被修復。

圖片版權 Reuters Image caption 日本長野縣的子彈火車被洪水包圍。

圖片版權 Reuters Image caption 洪水致眾多居民被困。