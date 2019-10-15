圖片版權 AFP Image caption 抗議者和警方在巴塞羅那機場爆發衝突。

西班牙最高法院判決加泰羅尼亞（又譯加泰隆尼亞）獨立派領導人9至13年監禁後，巴塞羅那爆發了抗議活動。

西班牙9名獨立派領導人因在2017年推動獨立公投被判處煽動叛亂罪。還有三人因不服從命令而被判罰款。所有12名被告都否認指控。

數千名支持加泰羅尼亞獨立的抗議者在市中心遊行，封鎖了一些街道和地鐵站。西班牙機場航管局稱，周一（10月14日）共有108次航班取消。

大批支持獨立的抗議者在巴塞羅那國際機場與警方發生衝突。視頻顯示，警方封鎖了大樓的某一處區域，而抗議者嘗試突破封鎖；另一邊，警察用警棍毆打示威者，並試圖用催淚彈驅散人群。

判決公布後，西班牙還向加泰羅尼亞前總統普伊格德蒙特（Carles Puigdemont）發出了新的逮捕令。普伊格德蒙特目前居住在國外，他稱加泰羅尼亞人是「迫害和報復策略」的受害者。

庭審結果如何？

周一被判刑的12人中，有的是加泰羅尼亞原政府和議會領導人，其他則是有影響力的活動人士。

加泰羅尼亞自治區前副主席奧裏奧爾·洪克拉斯（Oriol Junqueras）因煽動叛亂和濫用公款被判13年監禁，刑期最長。

圖片版權 Getty Images Image caption 12名受審被告。

西班牙還向普伊格德蒙特發出新的逮捕令，指其涉嫌煽動叛亂和濫用公款。

2017年10月加泰羅尼亞獨立失敗後，普伊格德蒙特為避免被起訴逃去了比利時。

各界反應如何？

洪克拉斯指責西班牙因政治理念監禁人民，並誓言獨立運動會捲土重來，並且勢頭更加猛烈。但西班牙總理佩德羅·桑切斯（Pedro Sánchez）堅稱獲刑者是因犯罪行為被判刑。

街上的抗議民眾十分憤怒。

47歲的地產商基列斯（Oscar Quiles）對法新社表示：「你可以從氣氛中感覺到，今日將被記入歷史。可怕的事情正在發生，我們不能在家裏呆著。」

圖片版權 Getty Images Image caption 示威者在巴塞羅那抗議，反對西班牙最高法院的判決。

「義憤太大了，很多人都很憤怒，」另一名抗議者說，「他們沒有意識到的是，我們非常生氣，我們不會停止（行動）。」

巴塞羅那足球俱樂部和加泰羅尼亞足球協會都譴責了判決，並呼籲通過對話和協商解決問題。加泰羅尼亞足球協會還稱，已經暫停了該地區所有足球比賽，聲援獨立運動領導人及其家人。

還有誰被判刑？

除了加泰羅尼亞自治區前副主席奧裏奧爾·洪克拉斯外，周一因煽動叛亂罪被判刑的還有加泰羅尼亞前勞工部長巴薩（Dolors Bassa）、前外交部長羅梅瓦（Raül Romeva）等。

9名獲刑的獨立運動領導人已經被監禁了9個月，其他3名被告早些時候被保釋出獄。

圖片版權 EPA Image caption 抗議者們手持加泰羅尼亞自治區前副主席奧裏奧爾·洪克拉斯（Oriol Junqueras）的照片。

檢察官認為，單方面宣佈獨立是在攻擊西班牙，並指一些人犯了嚴重的叛亂罪。檢察官還稱，獨立運動領導人在組織2017年公投時濫用公共資金，他們實施了精心設計的策略，破壞憲法秩序，非法獲得加泰羅尼亞獨立。

一些領導人在審判前接受BBC採訪時表示，審判程序帶有政治性質。他們說，任何暴力行為都是警察所為，都是針對選民的鎮壓行動，這在全世界都成了頭條新聞。

2017年的獨立公投是怎麼回事？

加泰羅尼亞是西班牙東北部一個半自治地區，其歷史可以追溯到近1000年前。

加泰羅尼亞十分富裕，人口約750萬，有自己的語言、議會、旗幟和頌歌，也有自己的警察部隊。

圖片版權 Reuters Image caption 加泰羅尼亞是西班牙東北部一個半自治地區。

加泰羅尼亞民族主義者一直抱怨，由於稅收被西班牙政府控制，他們向西班牙較貧困的地區輸送了太多資金。他們還認為，2010年西班牙改變加泰羅尼亞自治地位，削弱了加泰羅尼亞人的認同。

2017年10月1日，加泰羅尼亞舉行了公投，大約90%的投票者支持獨立，但投票率只有43%。當時有西班牙國家警察試圖阻止民眾投票，雙方爆發衝突。

同年10月27日，加泰羅尼亞議會宣佈獨立建國。西班牙中央政府隨後決定採取史無前例的措施，啟動西班牙憲法第155條，接管加泰羅尼亞。