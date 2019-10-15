韓國流行音樂明星雪莉過世再引網絡霸凌討論

圖片版權 Han Myung-Gu/Getty Image caption 雪莉 （1994-2019）

韓國流行音樂（K-pop) 女明星雪莉（Sulli）10月14號過世，終年25歲。韓國警方對BBC表示，雪莉的經紀人在首爾南郊一處房屋內發現雪莉的屍體。雪莉的死因還在調查中，但粉絲以及其他韓國流行音樂明星都在網上表示悼念。

雪莉生前以直言不諱的言行贏得讚賞，也惹來嚴酷的網絡霸凌。她的過世震驚韓國社會，並再次引起對於網絡霸凌以及精神健康的討論。

殞落的明星

雪莉生於1994年，之前曾加入女子偶像團體f（x）走紅，在Instagram有超過500萬的追蹤者。她在2015年離開f（x），專注於演員事業。許多評論稱，雪莉因為網路霸凌暫停了她的演藝工作。

音樂記者格拉斯比（Taylor Glasby）說，雪莉象徵了一種「自由精神」。她告訴BBC：「雪莉是一位決定以自己想要的方式生活的偶像之一，但這種生活態度未必能讓公眾接受。」

在韓國，流行歌手被稱為偶像。

格拉斯比說：「對於偶像來說，一切都與外表有關，一切都受到嚴格管控。而雪莉就是不嚴格限制自己的言行舉止，因為她就是她自己」；「雪莉常直言不諱地反駁意見，她拒絶接受人們的狹隘思想。」

圖片版權 Getty Images Image caption 雪莉去年曾經告訴媒體，自己有恐慌症以及社交恐懼症。‎‎

格拉斯比又表示，f（x）樂團某種程度上改變了K-pop。因為「f（x）是不走主流路線的偶像團體，她們只想做自己。音樂具有創新性和複雜性，解構了K-pop中對於女子團體的既定印象。」

「當雪莉離開女子團體時，她言行開始變得特立獨行。她開始掌握自己形像。儘管有些保守民眾持續否定雪莉，但我仍然很欽佩她。」格拉斯比補充說。

劉逸雲（Amber Liu）是雪莉之前在f（x）的團員，她在推特上對雪莉的離世感到震驚，並暫時停止表演行程。

特立獨行

2015年離開女子團體後，雪莉因「爭議」的言行而在韓國聞名。 她不掩飾地告訴她的粉絲，她們可以自行選擇如何表現身體。

之後雪莉因為所謂的「不穿胸罩」的爭議，引起韓國社會議論紛紛。隨後在許多場合雪莉也因為「露點」惹議。她的第一張露點照片於2016年出現在她的Instagram帳戶上，在社交媒體上面臨大量的網絡霸凌。上個月，在Instagram的直播影片中，雪莉意外露點，在保守的韓國再次引發批評。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @llama_ajol Due to recent events i’ll be putting on hold my upcoming activities. Sorry everyone.



Thank you for your thoughts. — Amber J. Liu 刘逸云 (@llama_ajol) 2019年10月14日

許多評論認為，這也是雪莉深受年輕族群歡迎的原因之一。韓國記者金貞敏（Jeongmin Kim，音譯）在推特悼念雪莉，表示後者已成為傳奇，因為她是傳達「我的身體，我的選擇」給粉絲以及同行的女藝人之一。同時雪莉也是韓國藝人中，遭受最嚴重的網絡霸凌的明星之一。

雪莉去年曾經告訴媒體，自己罹患恐慌症以及社交恐懼症。該報導稱韓國藝人鮮少向媒體坦承自己罹患身心疾病，雪莉的坦率言行在韓國獨樹一格。

雪莉生前與另一位已故K-pop明星鐘鉉是好朋友，後者在2017年自縊身亡，享年27歲。雪莉當時曾參加鐘鉉的葬禮。

圖片版權 Han Myung-Gu/Getty Image caption 雪莉生前與另一位已故明星鐘鉉是好朋友。

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