敘利亞戰爭之複雜 「內戰」二字難以涵括
美國宣佈從敘利亞北部撤軍，觸發連鎖反應，一周之內敘利亞局勢改觀。
BBC中東事務編輯伯溫（Jeremy Bowen）指出，敘利亞戰爭8年改變了中東勢力版圖，而美國宣佈撤軍，７天就改變了敘利亞戰局，中東面臨新的轉折點。
敘利亞戰爭之複雜，即使在本來就以神秘莫測、複雜難辨著稱的中東地區也屬罕見。美國撤軍，感覺被拋棄、背叛的是美國扶持的敘利亞庫爾德人，而看到各種機會的是土耳其、敘利亞總統阿薩德當局和政府的支持者、俄國和伊朗，還有伊斯蘭極端勢力組織「伊斯蘭國」（IS）。
伯溫寫道：「多年來，有一點很清楚，即決定敘利亞命運的是外國人，不是敘利亞人。反覆的干預令戰事升級。關於敘利亞的影響力和權力之爭的敘事，應該從受害者開始。軍事行動這把螺絲刀每擰一次，對平民來說都意味著災難和死亡。記錄著他們的苦難的視頻應該成為發號施令者的必看資料。這些影像材料在網上和電視上很容易找到。」
連鎖反應——BBC中東事務編輯伯溫（Jeremy Bowen）分析：
特朗普認為敘利亞戰爭「無休止」，決定美國撤軍，首先為土耳其出兵敘利亞開了綠燈。
土耳其總統埃爾多安隨即向敘利亞民主力量（SDF）的庫爾德人宣戰，因為敘利亞庫爾德人是土耳其庫爾德人的盟友，而土耳其庫爾德人是反政府的。
埃爾多安要控制敘利亞東北部與土耳其接壤的邊境地區，包括國界的兩側。他計劃在敘利亞境內設一個佔領區，面積約32公里，用來安置100多萬敘利亞難民。
美國決定扶持敘利亞庫爾德人武裝，還有一些阿拉伯人，為他們提供武器裝備和訓練，讓他們去跟IS極端分子作戰時，意識到這個計劃有個潛在隱患，那就是美國在敘利亞的庫爾德盟友，是美國在北約的盟友土耳其眼裏的恐怖分子。
華盛頓決定對這個可以踢給未來的問題視而不見。現在，未來已經到來，那個定時炸彈爆炸了。
一周前，人數不多的美軍是一個看得見的象徵，似乎代表了對敘利亞庫爾德人的安全保障。後者是美國打擊IS極端勢力的關鍵盟友。
這些庫爾德人在前線跟IS極端分子打仗、陣亡，美國、英國和其他國家則為他們提供空中支援和特種部隊助力。當「伊斯蘭國」自封自立的哈里發國（Caliphat）被攻陷後，庫爾德人武裝把成千上萬的伊斯蘭國聖戰分子關進了監獄。
但是，轉眼間，敘利亞庫爾德人卻不得不承認自己被拋棄了。美國軍方內部同樣是一片錯愕。
美國防長埃斯珀（Mark Esper）否認敘利亞庫爾德人被拋棄的說法。然而，隨著土耳其軍隊的推進，美軍的撤離，這個否認在敘利亞庫爾德人看來似乎不對。歷史重演，庫爾德人再度成為外國勢力手中即用即拋的一次性盟友。他們轉向了大馬士革，自己的夙敵。
10月13日，庫爾德人宣佈與敘利亞總統阿薩德政權達成協議，同意政府軍進入他們自2017年就喪失控制的地區，直抵土耳其邊境，抵擋土耳其入侵。
這對敘利亞當局來說是一大勝利。政府軍迅速從東北地區的各個軍營開拔。阿薩德的支持者亮出了隱藏的國旗。
對於美國的中東政策而言，這是充滿了災難的一天。跟敘利亞庫爾德人的聯盟，為他們控制的敘利亞地區提供的安全保障，使美國在敘利亞的終局之戰中佔一席之地。這也是抗衡支持阿薩德的俄國和伊朗的一種方式。美國撤軍，敘利亞政府軍推進，也是俄國和伊朗的勝利。
對於IS極端分子來說，新的機會開始顯現。他們在社交軟件Telegram上宣佈，在敘利亞全國各地展開新一輪暴力行動。他們喪失了自己的「哈里發國」，但沒有進監獄 - 或墳墓 - 的人已經重新集結，組成秘密潛赴小組，伺機打游擊偷襲。
看到庫爾德人好景不再，他們看到了庫爾德監獄裏成千上萬名弟兄重獲自由的希望。那些囚犯中不乏臭名昭著的劊子手，一旦出獄重拾槍彈，在敘利亞境內和海外都將構成重大威脅。可以理解，西方國家政府對IS威脅捲土重來感到緊張。
歐洲國家的反應就像中東危機在敲門時那樣焦急；他們呼籲土耳其停止出兵敘利亞。一些北約成員國預見到可能發生的夢魘般的情形，敘利亞在俄國支持下跟土耳其直面對峙，而土耳其是北約成員之一。俄羅斯表示跟土耳其保持經常聯絡。但是，在瞬息萬變、暴力充斥的戰爭局勢下，誤判、失誤和升級的可能性始終存在。
敘利亞、土耳其和庫爾德人
敘利亞庫爾德民兵叫人民保護部隊（YPG），土耳其的庫爾德人的武裝力量叫庫爾德斯坦工人黨（PKK）。
二者的意識形態相似，但不承認是一家人。土耳其當局認為這兩支武裝是一家人。
PKK過去30年來一直在武裝爭取庫爾德斯坦自治，屬於當局眼裏的叛軍。土耳其、美國和歐盟都把PKK定性為恐怖主義組織。
YPG是敘利亞反政府組織庫爾德民主聯盟黨（PYD）的武裝部隊，主導了庫爾德和阿拉伯激進分子組成的敘利亞民主力量（SDF）。過去4年來，SDF在美國領頭的多國盟軍支援下把「伊斯蘭國」極端分子從四分之一的敘利亞國土上趕走。
土耳其深感敘利亞庫爾德民兵對自己構成威脅，曾在2016和2018年派兵進入敘利亞打擊YPG。
2019年3月美國宣佈徹底擊敗了敘利亞境內IS時，土耳其總統埃爾多安跟特朗普總統達成協議，在敘利亞東北邊境設安全區，縱深32公里。美國同意跟土耳其聯合設安全區，稱之為「安全機制」。敘利亞庫爾德人民兵服從了美國的指示，開始拆除邊境堡壘。
2019年5月，美軍宣佈要撤出敘利亞。此前稍早，埃爾多安剛剛告訴特朗普，土耳其凖備自己單獨行動開始設安全區。
美國撤軍令敘利亞民主力量SDF倍感憤怒，斥美國背後插刀。
10月13日，土耳其牽頭的軍事聯盟節節勝利，傷亡人數不斷攀升之際，美國宣佈從敘利亞北部全面撤軍。SDF立刻倒戈投向敘利亞政府，並與當局簽訂協議，讓敘利亞政府軍進入自己控制的地區，到邊境抵抗土耳其入侵。
BBC中東事務編輯伯溫認為，美國宣佈從敘利亞北部撤軍之後一周內發生連鎖反應，或許簡化了敘利亞戰爭終局之戰的格局。
美國和敘利亞庫爾德人出局，敘利亞總統阿薩德和他的俄國、伊朗盟友則繼續鞏固他們在敘利亞戰事中的勝利成果。