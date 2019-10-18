中東變局：關於庫爾德人 你需知道幾件事

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庫爾德人生活在土耳其、伊拉克、敘利亞和亞美尼亞交界的山區，人口在2500萬到3500萬之間，是中東地區第四大族裔。但和巴勒斯坦人不同，他們從未有過自己的國家。

他們來自美索不達米亞平原，說各種不同的方言，有不同的宗教信仰，但大部分屬於遜尼派穆斯林。

20世紀早期， 一部分庫爾德人希望建立一個國家，叫庫爾德斯坦。第一次世界大戰結束後，戰勝國跟奧托曼帝國在1920年的塞夫爾條約中納入了庫爾德立國這一條，但1923年的洛桑條約把庫爾德立國的希望徹底摧毀了。

洛桑條約就現代國家土耳其的疆界作了規定，沒有庫爾德斯坦國的地方。之後的80年裏，庫爾德人任何涉及獨立建國的嘗試都遭到無情鎮壓。

庫爾德人變成了他們各自所在國家的少數民族。

幾個中東國家庫爾德人的歷史充滿坎坷、壓迫和反叛、戰爭與和平、被利用、被拋棄、被驅趕。

2019年10月，美國總統特朗普決定將美軍撤出敘利亞北部，土耳其軍隊展開了對庫爾德人的軍事打擊。歐美很多人士譴責特朗普「出賣盟友」。

敘利亞庫爾德人為什麼跟「伊斯蘭國」打仗？

2013年中，極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）佔領敘利亞北方，目光瞄凖了邊境地區的三個庫爾德人的地盤，連番進攻，都被庫爾德民主聯盟黨的武裝力量 - 保護人民部隊（YPG）擊潰，直到2014年中才告成功。

伊拉克庫爾德人也在伊拉克北部抵抗ISIS的軍事擴張，在伊拉克政府軍放棄的地區與ISIS武裝作戰。

2014年8月，ISIS在伊拉克突襲佔領了數個庫爾德人控制的城鎮，抓捕、屠殺了成千上萬名雅茲迪族人。為此，美國率多國聯軍空襲伊拉克北部，還派軍事顧問前去協助伊拉克庫爾德自治政府的武裝力量。

敘利亞和土耳其的庫爾德人武裝（YPG和PKK）都去參戰，幫助伊拉克庫爾德人抗擊ISIS。PKK在伊拉克有據點。

2014年9月，ISIS進攻敘利亞北部庫爾德人重鎮科巴尼，上萬難民湧入鄰國土耳其。

但土耳其政府拒絶攻打伊斯蘭國據點，也不允許本國庫爾德人越過邊境去參戰。

圖片版權 AFP Image caption 伊拉克庫爾德自由鬥士（佩什梅格，Peshmerga）是伊拉克北方打擊伊斯蘭國極端主義武裝的主力 （資料圖片， 2014年）

2015年1月，一場慘烈的激戰之後，庫爾德自由鬥士（佩什梅格， Peshmerga）攻克了ISIS在敘利亞的大本營科巴尼。

和庫爾德人併肩作戰的還有一些當地阿拉伯民兵。這支武裝力量統稱敘利亞民主力量（SDF），得到美國領頭的多國聯盟的空中支援和武器彈藥支持。他們在敘利亞東北部與土耳其接壤處逐漸收復了大片被「伊斯蘭國」佔領的土地。

2019年3月，ISIS的最後一個堡壘被攻克，「哈里法國」（caliphate）被消滅。

SDF需要處理成千上萬名「伊斯蘭國」戰俘，還有數萬名以各種方式捲入這場戰爭的婦女兒童。

美國希望把這些戰俘和婦幼遣返他們各自的母國，但這些國家絶大多數都拒絶接受他們。

圖片版權 AFP Image caption 敘利亞民主力量手中扣押著7萬名從曾經是「伊斯蘭國」佔領區逃離的平民。（2013年資料圖片）

被美國「拋棄」

2019年10月，土耳其宣佈即將啟動設32公里「安全區」行動，美國隨即開始從敘土邊境撤離。「安全區」在邊境線敘利亞一側，區內可以安置200萬敘利亞難民，但禁止敘利亞庫爾德人部隊（YPG）進入。

SDF疾呼被美國「背後捅刀」，同時發出警告，稱土耳其出兵可能令局勢出現翻轉，潛伏的「伊斯蘭國」游擊小組可能重新活躍，而SDF的武裝力量將不會再次把打擊「伊斯蘭國」作為自己的首要任務。

土耳其軍隊和敘利亞反政府武裝聯合發動攻勢i，而SDF則轉向總統阿薩德政府尋求幫助，與政府達成協議，允許政府軍進入庫爾德地區，到邊境部署。

敘利亞政府宣稱將奪回對全國的控制。

圖片版權 AFP Image caption 2014年10月12日，科巴尼上空升起滾滾濃煙。那裏是「伊斯蘭國」在敘利亞的大本營

土耳其庫爾德人為什麼被政府視若仇敵？

庫爾德人佔土耳其總人口的15%到20%。土耳其政府和國內的庫爾德族人之間的敵意根深蒂固，代代相傳，持續了上百年。

1920年代和1930年代，土耳其庫爾德族起來反抗當局對他們的嚴苛統治和壓迫，遭到鎮壓。事態平息後，當局採取了更廣泛的壓制措施，大量庫爾德族人被強制遷移，禁止使用庫爾德族名字、服飾，庫爾德族語言的使用受到限制。

庫爾德族作為一個民族的地位也不被承認；他們被稱作「山地土耳其人」（Mountain Turks）。

1978年，奧賈蘭（Abdullah Ocalan）成立了庫爾德工人黨（PKK），呼籲在土耳其建立一個獨立的庫爾德國。該組織成立6年後開始武裝鬥爭。從那時起到現在，有4萬多人喪生，數十萬人流離失所。

圖片版權 AFP Image caption 土耳其庫爾德斯坦工人黨（PKK）1984年開始武裝行動以來， 有4萬多人在衝突中喪生。

1990年代，PKK要求獨立建國的態度有所鬆動，改為要求更大程度的文化和政治自治，但同時繼續武裝抗爭。

2013年，PKK和政府之間多次秘密談判後雙方達成停火協議。但2015年在敘利亞和土耳其邊境地區一個庫爾德人聚居城鎮發生自殺炸彈襲擊，33名年輕的庫爾德戰士被炸死，停火告吹。

PKK武裝向政府軍和警察發動襲擊，當局則以「協同反恐戰」為名同時打擊PKK和伊斯蘭國（ISIS）武裝。

土耳其南部從此衝突不斷，成千上萬人喪生，包括大量平民。

圖片版權 AFP Image caption 土耳其政府軍和庫爾德斯坦工人黨武裝交戰，留下滿城廢墟（資料圖片， 2016年3月8日）

敘利亞庫爾德人的訴求是什麼?

庫爾德族佔敘利亞人口的7%-10%，在2011年起兵反抗阿薩德總統政權之前大部分人都生活在大馬士革和阿勒頗，以及其他三個互不相連的地區。

敘利亞的庫爾德人也是長期受壓迫，享受不到基本權益。從1960年代起，總共約30萬人得不到國籍，庫爾德人的土地被充公，然後分配給阿拉伯人。這是敘利亞當局對庫爾德地區「阿拉伯化」的一部分。

庫爾德人的反叛升級成內戰後，主要的庫爾德政黨避免公開站邊。

2012年中期，政府軍隊的主要精力集中到應對其他地區的 反叛力量，庫爾德人武裝乘機奪取了控制權。

圖片版權 AFP Image caption 2016年3月17日，敘利亞北方庫爾德人控制區幾個黨派的代表開會，宣佈建立聯邦政治系統

2014年1月，PYD和其他一些較小的庫爾德人黨派宣佈在3個「郡」成立「自治政府」；這三個地方分別是阿夫林、科巴尼和賈奇拉。

2016年3月，PYD和其他一些黨派代表在敘利亞北方庫爾德地區開會，宣佈成立一個聯邦政治系統，管轄範圍內包括從ISIS手中收復的阿拉伯人和土庫曼人聚居的地區。

敘利亞政府和反對派、土耳其政府和美國政府對此都拒絶承認。

圖片版權 AFP Image caption 敘利亞庫爾德人民保護部隊（YPG）在美國領頭的打擊ISIS戰爭的核心盟友（資料圖片，2017年）

2016年，土耳其軍隊開進敘利亞，支援敘利亞反政府武裝打擊ISIS。

他們同時控制了重要的邊境要塞，阻止敘利亞庫爾德人武裝組織「人民保護部隊」（YPG）及其政黨敘利亞民主力量（SDF）進入這個地區從而跟土耳其西部的阿夫林（Afrin）庫爾德聚居區聯結成片。

土耳其當局稱敘利亞的YPG和SDF是土耳其庫爾德斯坦工人黨（PKK）的外延，目標都是武裝爭取分離，都是恐怖主義組織，必須殲滅。

敘利亞PYD聲稱不尋求獨立，但旨在結束敘利亞內戰的政治方案必須包括保障庫爾德人權益和承認庫爾德自治的條款。

敘利亞總統阿薩德政府拒絶庫爾德人自治，還誓言將收回對敘利亞每一寸國土的控制，不管是通過談判還是武力。

圖片版權 Hulton Archive Image caption 伊拉克政府和伊拉克庫爾德斯坦民主黨（KDP）1970年3月20日達成和平協議，4年後破裂。圖為薩達姆·侯賽因（右三）和KDP領袖穆斯塔法·巴爾扎尼（左三）舉手慶祝和平協議達成。薩達姆當時是伊拉克復興黨革命指揮會議副主席。

伊拉克庫爾德人爭取獨立有多大可能性？

庫爾德族約佔伊拉克人口的15%-20%。他們的生存狀況和待遇一直都比鄰國的庫爾德人略好，但同樣也受壓迫。

1946年，伊拉克庫爾德斯坦民主黨（KDP）成立，在穆斯塔法·巴爾扎尼領導下爭取自治。

該黨發動全面武裝鬥爭是在1961年。

圖片版權 AFP Image caption 1991年伊拉克庫爾德自由鬥士與政府軍交戰，約150萬庫爾德難民逃到伊朗和土耳其。圖為伊拉克庫爾德難民在土耳其東南部扎營

1970年代後期，伊拉克政府開始向石油資源豐富的庫爾德人聚居地區移民，大量阿拉伯人遷入那些地區，庫爾德人被強制遷往別處。

這項移民政策在1980年代伊朗-伊拉克戰爭期間加速實施。1988年，薩達姆·侯賽因大舉鎮壓庫爾德人，還動用了化學武器。

1991年海灣戰爭結束，伊拉克戰敗，KDP領袖巴爾扎尼的兒子馬蘇德和競爭對手庫爾德斯坦愛國聯盟（PUK）的塔拉巴尼發動反叛，遭到殘酷鎮壓，最終導致美國及其盟友在伊拉克北方劃出禁飛區，允許庫爾德人自我管治。

KDP和PUK同意分享權力，但後來雙方內訌和緊張不斷加劇，最終於1994年爆發戰爭，長達4年。

圖片版權 AFP Image caption 薩達姆政權倒台後，馬蘇德·巴爾扎尼（左）的KDP和賈拉爾·塔拉巴尼的PUK共享治理權。（2009年5月3日，資料圖片）

2003年，這兩個組織配合美軍推翻了薩阿姆政權，兩年後組成庫爾德斯坦地區政府（KRG）執政聯盟。

巴爾扎尼被任命為該地區總統，塔拉巴尼則成為伊拉克歷史上首位非阿拉伯裔政府首腦。

2017年9月，庫爾德斯坦地區和從ISIS手中收復的地區就是否獨立舉行公投。伊拉克中央政府不予承認，稱公投非法。

圖片版權 Getty Images Image caption 2017年9月，伊拉克庫爾德人舉行公投，90%支持獨立

330萬人投票，支持獨立的票數超過90%。KRG當局表示，這個公投結果賦予了他們跟巴格達展開談判的使命。

不過，時任伊拉克總理阿巴迪不承認公投結果。

隨後一個月內，親政府武裝奪回了庫爾德人控制的地區，包括那裏的石油收入。庫爾德人獨立建國的願望遭到挫敗。

馬蘇德·巴爾扎尼因此卸任庫爾德斯坦地區總統。由於執政聯盟內部分歧不斷，總統職位空缺一年多，直到2019年6月，馬蘇德的外甥內奇爾萬·巴爾扎尼接任。